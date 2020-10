HDBank vào Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2020

Theo Forbes, HDBank là doanh nghiệp có nền tảng vững chắc với kết quả kinh doanh ấn tượng và có sức bật trong hoạt động nền kinh tế chung có nhiều biến động, thử thách. Cùng với HDBank, một số thương hiệu lớn của Việt Nam như Vietcombank, Vinamilk… cũng góp mặt trong Top 50.



Trước đó các doanh nghiệp tham gia bình chọn phải vượt qua ba vòng sàng lọc khắt khe, để chọn ra các công ty niêm yết có tình hình kinh doanh tốt, quy mô giá trị vốn hóa và doanh thu trên 500 tỉ đồng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng được lựa chọn theo tiêu chí về tốc độ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) cùng các tiêu chí đo lường chất lượng hoạt động. Đối với ngành ngân hàng, ban tổ chức áp dụng bộ chỉ tiêu bổ sung, gồm biên lãi ròng (NIM), tỷ lệ trích lập dự phòng (RCC), tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng EPS giai đoạn 2015 – 2019.

Vượt qua các vòng này, các công ty được Forbes đánh giá về mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm các tiêu chí về thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

HDBank đã nhận được điểm số tích cực nhất ở tất cả các hạng mục nêu trên.Đặc biệt, ngân hàng thuộc top dẫn đầu về gia tăng giá trị cho cổ đông Trong 3 năm liên tiếp kể từ khi IPO, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng mạnh từ mức 15,8% cuối năm 2017 lên 21,6% cuối năm 2019. Riêng tăng trưởng kép của EPS trong giai đoạn từ 2015 đến 2019 của HDBank đạt 55%, từ 633 đồng/cổ phiếu lên 3.675 đồng/cổ phiếu và thuộc Top đầu của ngành Tài chính – Ngân hàng. Mỗi năm, HDBank lại liên tục tự thiết lập những kỷ lục mới của riêng mình về lợi nhuận trước thuế đồng thời duy trì chất lượng tài sản vượt trội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng có lịch sử chia cổ tức cao và đều đặn bằng tiền mặt và cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HDBank đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận lên tới 65%, bao gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng. Đây là mức lợi tức cao nhất ngành ngân hàng trong năm nay. HDBank đã triển khai chia cổ tức đợt 1 theo kế hoạch vào đầu tháng 10/2020, tỷ lệ 30%. Sau chia cổ tức, tiềm năng kinh doanh đột phá của HDBank đang được nhà đầu tư đặt kỳ vọng với thị giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Năm 2020, đồng hành cùng khách hàng vượt qua Covid-19 với hàng loạt các gói hỗ trợ ưu đãi về lãi suất, mở rộng tín dụng, với việc kinh doanh hiệu quả, HDBank tiếp tục đón nhận nhiều danh hiệu cao quý do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao như: 2 năm liền là "Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất 2020" do Asian Banking & Finance trao tặng; ngân hàng Việt Nam duy nhất 3 năm liền dẫn đầu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020" do tổ chức Nhân sự châu Á bình chọn; Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's tiếp tục xếp hạng tín nhiệm dài hạn HDBank ở mức B1 dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp bị hạ bậc tín nhiệm. Mới đây nhất, HDBank đã được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – ASEAN 2020.