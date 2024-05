Hé lộ 4 nhà thầu muốn tham gia xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Tại dự án này đã có 4 liên danh nhà đầu tư đạt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm gồm: Liên danh Trạm dừng nghỉ Hải Hà (Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư 36, Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam, Công ty cổ phần Thương mại I - Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Du lịch Hà Tĩnh); Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam; Liên danh T&T - 19-5 - Trung Phương (Công ty cổ phần Đầu tư du lịch T&T, Doanh nghiệp tư nhân Trung Phương, Công ty cổ phần 19-5 Thanh Hoá); Liên danh Petrolimex (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế).



Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: N.T

Trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 01/2023/TT-BGTVT ngày 7/3/2023 của Bộ GTVT đối với Dự án Đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ Km478+200 thuộc Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm tại Điều 1 không phải là cơ sở để thay thế việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trong bước Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trước đó, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc nhằm đảm bảo lưu thông ổn định, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm.

Đến nay, 9 trạm đã và đang đầu tư xây dựng; 1 trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; 2 trạm trên tuyến do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thủ tục đầu tư và 24 trạm thuộc các dự án thành phần do Bộ GTVT quản lý.

Đối với 24 trạm do Bộ GTVT quản lý, có 21 trạm đã lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện lập hồ sơ.

Trong đó, 8 trạm trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 đã phát hành hồ sơ mời thầu ngày 20/3/2024, thời gian mở thầu ngày 20/5/2024, dự kiến lựa chọn xong nhà đầu tư trong tháng 6/2024.

Thời gian triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ theo hồ sơ mời thầu là 18 tháng, trong đó các công trình dịch vụ công cộng là 12 tháng.

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các Ban Quản lý dự án đàm phán với nhà đầu tư trúng thầu để ưu tiên triển khai trước để đưa các công trình dịch vụ công vào hoạt động trong thời gian khoảng 3 tháng sau khi có nhà đầu tư.