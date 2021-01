Hé lộ bức thư tuyệt mệnh và nỗi đau ngút trời trong vụ ba cha con tử vong

Khi chúng tôi viết bài báo này thì cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; bàn giao thi thể của anh Trần Minh Hoàng và hai con là cháu Trần Lan Anh (7 tuổi) và Trần Bảo Ngọc (6 tuổi, cùng trú tại khu Thanh Hà - xã Võ Miếu - huyện Thanh Sơn - Phú Thọ) cho gia đình mai táng...

Vụ án giết người đã khép lại khi đối tượng gây ra vụ trọng án đau lòng đã tử vong. Nhưng một câu hỏi đặt ra là vì sao một người đàn ông vốn được nhận xét là hiền lành lại có thể gây ra vụ trọng án đau lòng như vậy? Với bất cứ lý do gì thì hành động của người cha trong vụ án này cũng đáng bị lên án.

Trong cuộc sống gia đình không tránh khỏi những giây phút “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Song bởi nhiều lý do vì cùng quẫn, phần khác cũng vì muốn trả thù người vợ hoặc vì sự ích kỷ, họ chẳng những kết thúc đời mình mà còn tước đoạt đi cuộc sống của những đứa trẻ vô tội.

Hiện trường vụ án đau lòng.

Cho đến bây giờ, ông Trần Văn Sinh (SN 1963), bố đẻ của Hoàng vẫn không tin rằng con trai của mình lại làm một việc tày trời như vậy. Người đàn ông đó cố dùng rượu để giải tỏa nỗi đau nhưng rượu vào như nước lã..., hình ảnh đau lòng đó luôn ám ảnh trong tâm trí của ông. Ông Sinh có hai đời vợ, anh Hoàng là con trai út của vợ cả nhưng lại là con trưởng trong gia đình.

Sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, ông Sinh đi thêm bước nữa và có thêm một cậu con trai nối dõi tông đường. Vậy nhưng cũng chỉ vì nghiện rượu mà người vợ thứ hai cũng chẳng chịu được ông, rồi mỗi người đường ai người nấy đi. Ông Sinh sau đó, sống cùng với vợ chồng người con trai trưởng là anh Hoàng và vợ là Trần Thị Bấu. Hằng ngày, Hoàng đi làm thợ xây tại Hà Nội, thi thoảng mới về nhà...

Khoảng 16h ngày 15/1, con dâu ông là Trần Thị Bấu đưa hai con là cháu Trần Lan Anh và cháu Trần Ngọc Bảo về chơi tại nhà ông bà ngoại ở xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 3 giờ sau, anh Hoàng đi làm thuê từ Hà Nội về, không thấy vợ và 2 con nhà... Sau đó, khoảng 2h ngày 16/1 thì ông thấy con trai cũng đi lên nhà bố, mẹ vợ và ở lại đó qua đêm.

Đến khoảng 6h sáng hôm sau thì đưa ba bố con về nhà. Khoảng hơn 1h sau đó (khoảng 1h30) thì thấy con dâu đi về. Sau đó, giữa hai vợ chồng đã xảy ra to tiếng... Ông Sinh thấy con trai dùng kéo cắt, xé áo và cắt tóc của con dâu rồi đuổi chị Bấu ra khỏi nhà...

Ông Sinh là người chứng kiến việc đó rất đau lòng và khá ngạc nhiên bởi con trai ông là người hiền lành. Bình thường, vợ chồng có xảy ra xích mích thì cả hai cũng đóng cửa bảo nhau, chưa bao giờ to tiếng, vậy mà... Chuyện vợ chồng không thể can thiệp được nhưng khi thấy con dâu quần áo rách tả tơi, run rẩy trong cái lạnh, người cha ấy đã đưa chiếc áo khoác để con dâu mặc.

Sau khi Bấu đi, ông Sinh thấy Hoàng ngồi viết ở trên bàn. Lúc đó, ông chỉ nghĩ rằng Hoàng viết đơn ly hôn vợ... Đến sáng hôm sau, ông vẫn thấy phòng ngủ con trai đóng cửa. Ông gọi cháu trai thì không thấy trả lời. Khi ông Sinh mở cửa buồng con trai kiểm tra thì đau đớn phát hiện con trai cùng hai cháu nội nằm trong chăn đã tử vong, với nhiều vết thương trên người.

Sau khi tiếp nhận tin báo của Công an huyện Thanh Sơn, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Năm 2011, anh Hoàng và chị Bấu kết hôn, giữa họ đã có hai con chung. Anh Bấu là người hiền lành, giữa hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn to tiếng bao giờ. Ngày 15/1, anh Hoàng về nhà thì chị Trần Thị Bấu đã đưa hai con (cháu Trần Lan Anh và cháu Trần Ngọc Bảo) về chơi tại nhà bố mẹ chị Bấu như trên. Khoảng gần 2h sáng ngày 16/1, anh Hoàng đi đến nhà bố mẹ chị Bấu thì chỉ thấy có 2 con ở nhà nên anh Hoàng đã ngủ lại đến khoảng 6h cùng ngày thì đưa 2 con về nhà ở khu Thanh Hà...

Do ghen tuông vì nghĩ chị Bấu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác dẫn đến việc anh Hoàng và chị Bấu xảy ra xô xát, cãi nhau. Anh Hoàng đã dùng kéo cắt, xé áo và cắt tóc của chị Bấu rồi đuổi chị Bấu ra khỏi nhà nên chị Bấu đi về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, anh Hoàng vào trong bàn uống nước ở phòng khách, lấy vở viết thư tuyệt mệnh về việc sẽ giết 2 con rồi tự sát...

Sau khi viết xong, anh Hoàng để vở tại phòng khách. Đến buổi tối cùng ngày, anh Hoàng ngủ cùng 2 con và đã dùng dao đâm chết 2 con rồi tự sát. Đến khoảng 7h30’ ngày 17/1, ông Sinh ngủ dậy, vào phòng thì phát hiện sự việc nên đã báo cơ quan Công an.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Sơn đã thu giữ được bức thư tuyệt mệnh trên. Trong nội dung thư, anh Hoàng nói rằng cuộc sống quá mệt mỏi và chán nản nên đưa hai con đi cùng; dặn dò người thân không cho chị Bấu vào thắp hương và cũng không ai trách mắng chị.

Về tài sản, Hoàng đã đưa tiền cho chú ruột và dặn chú mỗi ngày chỉ cho bố 30 nghìn đồng để uống rượu; dặn bố thời điểm bán vườn keo và chia tiền khi bán chiếc xe máy...