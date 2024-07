Hé lộ các “nữ cao thủ” trúng tuyển sớm 6 trường công an năm 2024

Trong khi hơn 18.000 thí sinh vừa trải qua kỳ thi đánh giá căng thẳng của Bộ Công an thì mới đây, những "cao thủ" trúng tuyển sớm năm 2024 các trường công an đã lộ diện.

6 trường công an vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển sớm là Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân.

Theo thông báo của Bộ Công an, có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 (uyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an); 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT). Trong số thí sinh trúng tuyển có nhiều em là nữ, theo những thông tin dưới dây.

Tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, tổng số thí sinh trúng tuyển phương thức 1 và phương thức 2 của Học viện là 46 thí sinh/102 chỉ tiêu.

Với phương thức 1, vùng 1 có 1 thí sinh nam trúng tuyển/18 chỉ tiêu.

Vùng 2 có 2 thí sinh nam trúng tuyển/18 chỉ tiêu, có 1 thí sinh nữ trúng tuyển/2 chỉ tiêu.

Vùng 3 có 1 thí sinh nam trúng tuyển/9 chỉ tiêu.

Với phương thức 2, đối với nam vùng 1 có 3 thí sinh trúng tuyển/35 chỉ tiêu (18 chỉ tiêu phương thức 2 và 17 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang.

Vùng 2 có 25 thí sinh trúng tuyển/34 chỉ tiêu (18 chỉ tiêu phương thức 2 và 16 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Vùng 3 có 6 thí sinh trúng tuyển/17 chỉ tiêu (9 chỉ tiêu phương thức 2 và 8 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Đối với nữ, vùng 1 có 2 thí sinh trúng tuyển/4 chỉ tiêu (2 chỉ tiêu phương thức 2 và 2 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Nữ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Viết Niệm

Vùng 2, có 3 thí sinh trúng tuyển/3 chỉ tiêu (2 chỉ tiêu phương thức 2 và 1 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang). Tiêu chí phụ: chứng chỉ IELTS Academic đạt 7.5 trở lên; điểm trung bình chung học tập ba năm THPT đạt 9.4 điểm trở lên; điểm trung bình cộng môn ngoại ngữ ba năm THPT đạt 9.6 điểm trở lên.

Vùng 3 có 2 thí sinh trúng tuyển/2 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu phương thức 2 và 1 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang). Tiêu chí phụ: chứng chỉ IELTS Academic đạt 7.5 trở lên; điểm trung bình chung học tập ba năm THPT đạt 9.5 điểm trở lên.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chỉ thông báo có 3 thí sinh trúng tuyển sớm theo phương thức 1 và 2, không đề cập chi tiết bao nhiêu thí sinh nam, bao nhiêu thí sinh nữ.

Tại Học viện Chính trị Công an nhân dân ở phương thức 1 có 1 thí sinh nam trúng tuyển, ở phương thức 2 có 2 thí sinh nữ trúng tuyển sớm.

Tại Học viện An ninh nhân dân, ở phương thức 1 ngành Nghiệp vụ an ninh có 3 thí sinh nam trúng tuyển, 1 thí sinh nữ trúng tuyển sớm.

Ở phương thức 2, ngành Nghiệp vụ an ninh, đối với nam ở vùng 1 có 4 thí sinh trúng tuyển/19 chỉ tiêu (10 chỉ tiêu phương thức 2 và 9 chỉ tiêu Phương thức 1 chuyển sang).

Vùng 2 có 16 thí sinh trúng tuyển/16 chỉ tiêu (9 chỉ tiêu phương thức 2 và 7 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang). Tiêu chí phụ: chứng chỉ IELTS Academic đạt 7.5 điểm trở lên; điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT đạt 8.73 điểm trở lên; điểm trung bình cộng môn ngoại ngữ 3 năm THPT đạt 9.33 điểm trở lên.

Vùng 3 có 1 thí sinh trúng tuyển/10 chỉ tiêu (5 chỉ tiêu phương thức 2 và 5 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Đối với nữ, ở vùng 1 có 2 thí sinh trúng tuyển/2 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu phương thức 2 và 1 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Vùng 2 có 1 thí sinh trúng tuyển/1 chỉ tiêu. Tiêu chí phụ: chứng chỉ IELTS Academic đạt 8.0 điểm trở lên; điểm trung bình chung học tập ba năm THPT đạt 9.53 điểm trở lên.

Vùng 3, có 2 thí sinh trúng tuyển/2 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu phương thức 2 và 1 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao:

Đối với Nam phía Bắc: có 8 thí sinh trúng tuyển/10 chỉ tiêu (5 chỉ tiêu phương thức 2 và 5 chỉ tiêu Phương thức 1 chuyển sang).

Đối với Nữ phía Bắc có 1 thí sinh trúng tuyển/2 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu phương thức 2 và 1 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y có 1 thí sinh Nam trúng tuyển.

Ngành Công nghệ thông tin có 1 thí sinh nam trúng tuyển/2 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu phương thức 2 và 1 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo số thí sinh trúng tuyển sớm ở phương thức 2 (phương thức 1 không có thí sinh đăng ký), trong đó có 4 thí sinh nữ, cụ thể như sau:

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển ở phương thức 2 (phương thức 1 không có thí sinh đăng ký), có 3 nữ thí sinh trúng tuyển ở phương thức này, cụ thể như sau:

Vùng tuyển sinh Tổng chỉ tiêu PT2 (Sau điều chỉnh) Chỉ tiêu theo PT2 Số thí sinh trúng tuyển theo PT2 Nam Nữ Nam Nữ Vùng 4 16 14 2 0 1 Vùng 5 12 10 2 1 1 Vùng 6 26 24 2 3 1 Vùng 7 26 24 2 2 0 Vùng 8 4 4 0 0 0 Tổng cộng 84 76 8 6 3

Năm 2024, các trường công an tuyển 2.150 sinh viên, giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.