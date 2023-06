Hé lộ chân dung Chủ tịch HĐQT Vàng Phú Cường vừa bị bắt vì vận chuyển tiền qua biên giới

Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị bắt

Cổng thông tin Bộ Công an ngày 24/6 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị can Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Phú Cường. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Ngày 15/6/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Ngày 23/6/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1979 tại Quảng Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.

Chân dung ông chủ Vàng Phú Cường

Dữ liệu Dân Việt cho thấy, CTCP Vàng Phú Cường thành lập vào tháng 06/2004, có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979).

Công ty CP thương mại Phú Cường được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh, với các lĩnh vực kinh doanh chính là xuất/nhập khẩu, gia công, chế tác và kinh doanh vàng, trang sức, đá quý. Doanh nghiệp này cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội.

Được biết, 7 năm trước, Công ty Vàng Phú Cường từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương. Cụ thể ngày 6/3/2016, sau nhiều ngày đeo bám, trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với cửa hàng vàng Phú Cường (thuộc Công ty cổ phần thương mại Phú Cường), có địa chỉ tại số 29 Trần Bình Trọng – Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Phương còn là đại diện của các pháp nhân như Công ty cổ phần Đầu tư TPC, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Võ Gia, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Minh, Công ty cổ phần phát triển Đầu tư Phú Cường.

Trong số này, dữ liệu từ cổng thông tin Tổng Cục Thuế cho thấy, tại thay đổi vào cuối tháng 04/2023 Công ty cổ phần Đầu tư TPC đăng ký đang tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.

Hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Phương.

Về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Võ Gia thành lập tháng 04/2018, vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Ngọc Phương góp 70%, cổ đông Võ Trung Thành góp 20% và Hà Văn Khiến góp 10%. Tuy nhiên, hiện Công ty này đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế.

Còn Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Minh, dữ liệu cho thấy Tập đoàn này thành lập vào tháng 08/2017, có trụ sở chính tại số 6 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Tại thời điểm 30/10/2027, Tập đoàn Phú Minh có vốn điều lệ đạt 50 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Ngọc Phương góp 35%, Hà Văn Kiên góp 15% tỷ đồng, Trần Quốc Bình góp 35%, Hồ Duy Khánh góp 15%.

Và chỉ sau đó một tháng, tại tháng 11/2017, vốn điều lệ Tập đoàn nay gấp 10 lần lên 500 tỷ đồng, trong đó cơ cấu sở hữu vẫn giữ nguyên là ông Nguyễn Ngọc Phương góp 35%, Hà Văn Kiên góp 15% tỷ đồng, TRần Quốc Bình góp 35%, Hồ Duy Khánh góp 15%.

Đến tháng 12/2017, vốn của Tập đoàn Phú Minh tăng lên 800 tỷ đồng, trong đó cổ đông Hà Văn Kiên đã chuyển nhượng 15% vốn cho ông Nguyễn Ngọc Phương. Theo đó ông Phương nâng sở hữu lên 50%, Trần Quốc Bình góp 35%, Hồ Duy Khánh góp 15%.