Hé lộ những người hùng cứu người Do Thái khỏi cuộc diệt chủng của Hitler

Gabrielle Weidner (1914 - 1945) là một trong những người hùng thầm lặng cứu sống nhiều người Do Thái khỏi cuộc diệt chủng của phát xít Đức. Bà là nhà ngôn ngữ học gốc Bỉ và sống ở Pháp trong thời gian Đức quốc xã chiếm đóng nước này. Ảnh: Pinterest

Bà Gabrielle không chỉ xinh đẹp, dịu dàng mà còn là người dũng cảm, có tấm lòng nhân hậu. Bà đã cùng em trai hỗ trợ quân kháng chiến Pháp giải cứu khoảng 800 người Do Thái. Ảnh: Pinterest

Không những vậy, bà Gabrielle tham gia các hoạt động giải cứu hơn 100 phi công thuộc lực lượng Đồng minh mắc kẹt ở Pháp, giúp họ không bị phát xít Đức bắt giữ. Ảnh: Pinterest

Về sau, hành động cứu người Do Thái và hỗ trợ quân Đồng minh của bà Gabrielle bị phát xít Đức phát hiện. Theo đó, bà bị lực lượng Gestapo bắt giữ và giam cầm trong trại tập trung Ravensbruck. Cuối cùng, bà qua đời vào ngày 17/2/1945. Ảnh: Pinterest

Tương tự bà Gabrielle, Geertruida Wijsmuller-Meijer (1896 - 1978) cũng là người hùng thầm lặng trong Thế chiến 2. Kể từ khi chính quyền Hitler tiến hành cuộc thảm sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái ở Đức, bà Geertruida đến từ Hà Lan có hành động dũng cảm khi tham gia chiến dịch giải cứu khoảng 10.000 trẻ em. Ảnh: Pinterest