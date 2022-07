Theo ScreenRant, bộ phim Dune mặc dù có thời lượng dài và xây dựng thế giới có chiều sâu nhưng đạo diễn Denis Villeneuve chỉ mới kể một nửa câu chuyện trong tiểu thuyết gốc của Frank Herbert. Dune 2 sẽ ra mắt vào năm 2023. Bên cạnh đó, đã có những gương mặt được xác nhận sẽ tham gia "bom tấn" này.

Câu chuyện chính của Dune tập trung vào Paul Atreides, cậu con trai của Công tước Leto, người cùng gia đình đến hành tinh sa mạc Arrakis. Arrakis, còn được gọi là Dune là một hành tinh sa mạc và là trung tâm duy nhất được biết đến để sản xuất Spice - một chất thần bí có thể nâng cao nhận thức và cung cấp năng lượng cho việc du hành giữa các vì sao.

Dune 2 hứa hẹn sẽ là "bom tấn" hành động. (Ảnh: ScreenRant)

Mặc dù Atreides đến Arrakis để cải cách sản xuất Spice và cải thiện cuộc sống tại hành tinh này nhưng rõ ràng là họ đã sa vào một cái bẫy do Hoàng đế Padishah Shaddam Corrino IV và kẻ thù truyền kiếp của họ, Harkonnens giăng ra. Paul buộc phải chạy trốn cùng mẹ của mình, Lady Jessica trước khi tập hợp một lực lượng chiến đấu nổi loạn từ người dân địa phương Fremen.

Bản thân cuốn tiểu thuyết kết thúc với sự phá hủy của Nhà Harkonnen, sự sụp đổ của Nhà hoàng gia Corrino và việc sắp đặt Paul làm Hoàng đế tiếp theo. Bộ phim đầu tiên của đạo diễn Villeneuve kết thúc rất lâu trước những sự kiện này và thay vào đó, nó tập trung vào việc thiết lập mạch truyện và thế giới của Dune. Do đó, vẫn còn rất nhiều câu chuyện sẽ được kể trong phần tiếp theo trong tương lai, với những sự bổ sung thú vị cho dàn diễn viên Dune 2 đã được xác nhận. Đây là tất cả mọi thứ đã biết về Dune 2 cho đến nay.

Dàn diễn viên trong Dune 2

Dàn diễn viên được khán giả mong đợi trong Dune 2. (Ảnh: ScreenRant)

Xét về dàn diễn viên của Dune 2, Hoàng đế Shaddam IV, người đáng chú ý sẽ do Christopher Walken thủ vai có lẽ là nhân vật được mong đợi nhất. Ngoài ra, Feyd-Rautha Harkonnen hoặc Công chúa Irulan, người sẽ lần lượt do Austin Butler và Florence Pugh thủ vai. Trong khi đó, Lady Margot, vợ Bene Gesserit của Bá tước Hasimir Fenring sẽ do Léa Seydoux thủ vai.

Đây không phải là những nhân vật mới duy nhất mà người xem có thể mong đợi được thấy trong Dune 2. Đáng chú ý, không có tin tức nào liên quan đến việc ai sẽ đóng vai Alia Atreides, còn được gọi là Alia of the Knife. Trong sách, em gái của Paul là Alia, cô là một người tiên tri bẩm sinh có năng lực được đánh thức từ trong bụng mẹ, sau khi Lady Jessica uống Nước sự sống. Điều này xảy ra trong một nghi lễ, trong đó Jessica trở thành Sayyadina, một Người mẹ tôn kính của Fremen. Đã có tin đồn về việc Anya-Taylor Joy đóng vai Alia trong dàn diễn viên Dune 2, mặc dù những tin đồn này có thể sai như tin đồn về việc Harry Styles đóng vai Feyd-Rautha Harkonnen.

Về dàn diễn viên đã xuất hiện trong phần một sẽ trở lại, không chỉ Paul Atreides của Timothy Chalamet cần phải tỏa sáng, mà những nhân vật như Stilgar của Javier Bardem, Chani của Zandaya và Lady Jessica của Rebecca Ferguson cũng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nếu bộ phim tiếp nối tiểu thuyết, một số nhân vật sẽ không xuất hiện trở lại. Chẳng hạn, Công tước Leto của Oscar Isaac sẽ không xuất hiện trừ khi ở dạng hồi tưởng sau cái chết của anh ta dưới tay của Harkonnens.

Mặt khác, Duncan Idaho của Jason Mamoa được hồi sinh thành một con ma cà rồng trong sách, trong khi Gurney Halleck của Josh Brolin gặp lại Paul vào một thời điểm nào đó trong nửa sau của Dune của Frank Herbert. Phần tiếp theo cũng sẽ tiết lộ những gì xảy ra với Nam tước Vladimir của Stellan Skarsgård sau khi anh ta bị đầu độc bởi chiếc răng của Leto.

Nội dung Dune 2

Bộ phim sẽ bám sát tiểu thuyết gốc của Frank Herbert. (Ảnh: ScreenRant)

Bộ phim mới bao gồm gần một nửa tiểu thuyết gốc, cho đến cuộc gặp gỡ của Paul với bộ tộc Fremen do Stilgar lãnh đạo. Điều này có nghĩa là Dune 2 sẽ là một "bom tấn" hành động tập trung vào cuộc chiến du kích giữa những kẻ bị áp bức Fremen của Paul và Harkonnen của Arrakis. Sau cuộc xung đột kéo dài hai năm, Paul cuối cùng sẽ chiến thắng và thậm chí phế truất thành công Hoàng đế sau khi Shaddam IV cố gắng đưa Arrakis lên ngôi. Điều này tạo tiền đề cho Dune saga rộng lớn hơn và sự thăng hoa của House Atreides.

Ngày phát hành Dune 2

Dune 2 sẽ được phát hành tại các rạp vào ngày 20/10/2023 nếu quá trình sản xuất bám sát lịch trình bắt đầu từ tháng này. Không chỉ nhà biên kịch Eric Roth xác nhận rằng, phần 2 của Dune đã được soạn thảo một cách đầy đủ mà đạo diễn Denis Villeneuve cũng đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Total Film (thông qua Games Radar) rằng, ông rất lạc quan về tiến độ của dự án. Như Villeneuve giải thích: "Chỉ cần Dune có doanh thu phòng vé ở mức tạm ổn thì sẽ có Dune 2, bởi hãng sản xuất thích bộ phim này. Họ tự hào về bộ phim, vì vậy họ muốn bộ phim tiếp tục". Và một phần tiếp theo thực sự đang thành hiện thực.

Vì sao cần có phần 2 của Dune?

Nếu Dune 2 thành công thì chắc chắn sẽ có Dune 3. (Ảnh: ScreenRant)

Mặc dù cuốn tiểu thuyết gốc dài 412 trang của Frank Herbert không phải là cuốn sách dài nhất được chuyển thể ra rạp, nhưng vũ trụ mà nó thành lập thì vô cùng phức tạp. Ngoài bối cảnh tương lai, câu chuyện còn kết hợp các yếu tố thần bí, triết học, nhận thức ngoại cảm, tôn giáo, di truyền và công nghệ. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự chuyển thể lên phim, trước tiên đều phải yêu thích việc xây dựng thế giới rộng lớn, để khiến khán giả hình dung được nó.

Quyết định làm hai phần phim của đạo diễn Villeneuve sẽ giải quyết được vấn đề bị giới hạn trong một phim duy nhất. Bằng cách chia bộ phim thành hai phần, Villeneuve đã tự tạo cho mình cơ hội tốt nhất để mang đến một tác phẩm giải trí hoàn toàn trung thành với những ý tưởng trong kiệt tác tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được yêu thích của Frank Herbert.

Dàn diễn viên mới của Dune 2 là Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler và Léa Seydoux phải đối mặt với một thách thức lớn trong việc đáp ứng kỳ vọng của khán giả về các nhân vật tương ứng của họ. Tuy nhiên, sự thành công của phần Dune đầu tiên báo hiệu tốt cho phần tiếp theo. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì Villenueve có thể sẽ có cơ hội hoàn thành bộ ba phim chuyển thể của mình với phần 3, dựa trên cuốn sách thứ hai của Frank Herbert là Dune: Messiah.