"Dune: Part Two" khởi quay sớm hơn dự kiến

Theo ScreenRant, bất chấp phải dời ngày phát hành, bộ phim Dune: Part Two sẽ bắt đầu quay sớm hơn so với dự kiến của đoàn làm phim. Đạo diễn Denis Villeneuve sẽ trở lại chỉ đạo phần hai của bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Frank Herbert.

Nhờ phần một của bộ phim, Denis Villeneuve đã giành được hai đề cử Oscar cho Phim hay nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, mặc dù chấp nhận thua cả hai trước bộ phim về đề tài người khiếm thính CODA.

Đạo diễn Villeneuve cũng sẽ đồng viết kịch bản cho phần tiếp theo với các cộng tác viên Jon Spaihts và Eric Roth, giống như phần một của Dune.

DUNE: Part Two khởi quay. (Ảnh: ScreenRant).

Dune: Part Two dự kiến sẽ bắt đầu câu chuyện từ nơi bộ phim đầu tiên đã kết thúc, vai diễn hoàng tử Paul Atreides của Timothée Chalamet và Lady Jessica của Rebecca Ferguson đã tham gia với tộc người Fremen, sau cuộc tấn công tàn khốc của House Harkonnen vào gia đình.

Phần tiếp theo dự kiến sẽ chứng kiến sự trở lại của Zendaya trong vai Chani, người mà đạo diễn Villeneuve đã hứa sẽ nhận được một vai trò lớn hơn Dune phần một. Josh Brolin trong vai Gurney, Javier Bardem trong vai Stilgar, Stellan Skarsgård trong vai Nam tước và Dave Bautista trong vai Rabban.

Dune đã chứng tỏ được cả doanh thu phòng vé và chất lượng về mặt nội dung. Dune: Part Two được xác định khởi quay chỉ vài ngày sau khi phần phim đầu tiên phát hành. Bên cạnh đó, đạo diễn Villeneuve đã bắt đầu lên kế hoạch cho phần tiếp theo từ lâu, vì thế bộ phim được khởi quay sớm hơn dự kiến.

Bất chấp các thông tin trước đó rằng, phần tiếp theo sẽ bắt đầu được sản xuất vào mùa thu, các nguồn tin hiện nay khẳng định việc quay phim sẽ bắt đầu chính xác với dàn diễn viên đầy đủ vào ngày 21/7 tại Budapest, Hungary, những địa điểm phần một được quay. Các nguồn tin cũng báo cáo rằng, quá trình quay trước sẽ được tiến hành cho Dune: Part Two tại Ý trong hai ngày bắt đầu từ tuần này.

Ngày chính xác khởi quay phần tiếp theo được đưa ra sau khi Warner Bros. thông báo rằng họ sẽ đẩy ngày phát hành của Dune: Part Two lùi lại một tháng. Đây được cho là để tránh "đối đầu" với bộ phim tiền truyện của Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.

Cho đến tháng 10/2023 hầu như không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh lớn nào dành cho Dune: Part Two. Có chăng chỉ là những bộ phim kinh dị như Exorcist và A Quiet Place.

Sự kỳ vọng của khán giả đối với Dune: Part Two là tương đối cao. Kể từ khi kết thúc của bộ phim đầu tiên, cho thấy Paul cuối cùng đã thể hiện kỹ năng chiến đấu của mình. Đây sẽ là một yếu tố rất quan trọng để trả thù House Harkonnen cho cái chết của cha Paul.

Sự hào hứng chỉ tăng lên khi các diễn viên mới được thêm vào danh sách, từ ngôi sao Elvis Austin Butler đến Florence Pugh của Black Widow và Léa Seydoux của No Time to Die. Với Dune: Part Two chuẩn bị khởi quay trong tháng này, khán giả nên mong chờ những cảnh hậu trường khoa học viễn tưởng trong thời gian tới.