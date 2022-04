Tiến độ thi công được đẩy nhanh, các đô thị dần hoàn thiện

Từ 2021 đến nay, 03 đại dự án của Novaland là Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) và NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa – Vũng Tàu) luôn được thị trường đón nhận tích cực. Đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ loạt siêu dự án trong giai đoạn 2021 – 2023, đội ngũ quản lý công trường đang nỗ lực hoàn thành nhiều cụm dự án và tiện ích lớn.

Đơn cử như tại Aqua City, quản lý công trường cho biết hiện đang có hơn 8.000 kỹ sư, công nhân được bố trí thi công liên tục nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao. Dự kiến từ quý II đến cuối năm nay, các công trình nhà ở và các tiện tích sẽ hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa vào vận hành, sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên. Trong đó có thể kể đến loạt tiện ích như: Trung tâm thương mại Aqua Central Mall; Trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex với những tiện ích thể thao trong nhà, ngoài trời, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp Citigym, Citispa tích hợp với khu ẩm thực, mua sắm: dãy Boutique shophouse sang trọng và sầm uất tại quảng trường cùng cửa hàng thời trang, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng ẩm thực, phòng khám Clinic…

Cà phê Phin Deli tại Aqua City đã khai trương và đón khách từ tháng 12/2021

Song song đó, các khu đô thị du lịch NovaWorld cũng đang được tích cực đẩy mạnh triển khai, dần hoàn thiện và đưa vào vận hành từng phần. Năm 2022, NovaWorld Ho Tram sẽ bàn giao và vận hành khu second home phân kỳ The Tropicana, phân kỳ Wonderland cùng nhiều tiện lớn như: công viên giải trí Tropicana Park, khu phố mua sắm - ẩm thực dọc tuyến ven biển, phòng khám Nova Clinic Hồ Tràm…; NovaWorld Phan Thiet sẽ tiếp tục bàn giao và vận hành khu second home phân khu Florida; nhiều cụm tiện ích lớn như khu sport comlex và cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, khu vui chơi Circus Land và ẩm thực tại công viên quảng trường biển Miami Bikini Beach, khu công viên nước Ocean Kingdom; khách sạn Movenpick, khách sạn Raddision, phòng khám Nova Clinic Phan Thiết...

Chú trọng tăng tiện ích, nâng tầm giá trị

Để nâng tầm giá trị cho các đại đô thị, Novaland cùng các thành viên trụ cột của NovaGroup là Nova Service & Nova Consumer đã và đang phát triển hệ sinh thái sản phẩm & dịch vụ tiện ích toàn diện, đóng góp đáng kể vào tiến độ vận hành các đô thị.

Tiêu biểu như hơn 50 nhà hàng, cà phê đã khai trương, đưa vào hoạt động tại TP.HCM và tại Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet với các thương hiệu như: nhà hàng Crystal Jade, Phin Deli Glass House, Phin Deli Cầu Đất Farm, nhà hàng Aulac Do Brasil, Dynasty House, Marina Club…

Khách hàng tham quan, trải nghiệm Aqua City

Nova Market - chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị thực phẩm, trung tâm thương mại đầu tiên cũng đã mở cửa đón khách tại TP.HCM và tại Centara Mirage Resort Mui Ne, NovaWorld Phan Thiet. Đây là chuỗi cửa hàng phát triển theo hình thức "Modern Fresh Store", cung cấp đa dạng các loại sản phẩm: Nông sản chất lượng cao, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, nhu yếu phẩm, thức ăn nhanh... với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và giá cả cạnh tranh.

Dãy shophouse tại NovaWorld Phan Thiet đã đưa vào hoạt động với nhiều thương hiệu thuộc Nova Service

Nova Dreams mang tới nhiều loại hình công viên vui chơi giải trí tại các các dự án trọng điểm như: Tropicana Park, công viên khoáng nóng Minera Water Park (tại NovaWorld Ho Tram); Circus Land, Florida Water Park (tại NovaWorld Phan Thiet); Show diễn Black Pearl - Báu vật vô hình tại Bến Du thuyền – Quảng trường Aqua City; …

Dãy biệt thự Lagoon như châu Âu thu nhỏ tại NovaWorld Ho Tram thu hút đông đảo khách hàng tham quan, trải nghiệm…

Nova Lifestyle với mục tiêu 2022 sẽ mở thêm 8 trung tâm CityGym, vận hành 2 siêu phức hợp thể thao là Aqua Sport Complex tại Aqua City và NovaWorld Sport Complex tại NovaWorld Phan Thiet. Bên cạnh đó, Citispa ra mắt thêm 4 chi nhánh tại các Điểm đến và Nova Football sẽ ra mắt 2 trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.