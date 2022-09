Hệ tiện ích toàn diện nâng tầm cuộc sống tại khu đô thị Kosy Lita Ha Nam

Tâm điểm mua sắm - vui chơi – giải trí

Với việc triển khai theo mô hình đô thị mở hiện đại, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam hướng đến hình thành một không gian giao thương – vui chơi – giải trí sôi động, nơi mang đến những nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày, cho cư dân tận hưởng một "chất sống" năng động ngay tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Đại lộ thương mại The Sun - Ảnh phối cảnh.

Điểm nhấn của khu đô thị Kosy Lita Ha Nam là đại lộ thương mại The Sun ôm trọn mặt đường 28m, kết nối trục tiếp với đường quốc lộ 38. Nơi đây được định hướng xây dựng thành tuyến phố thương mại sầm uất với những căn shophouse nằm san sát, quy tụ chuỗi các thương hiệu nổi tiếng với đầy đủ các ngành hàng từ: thời trang, mua sắm, ẩm thực, giải trí…

Với tinh thần "downtown that never sleep", khi phố phường lên đèn cũng là lúc đại lộ thương mại The Sun trở nên náo nhiệt hơn trong sắc màu lung linh từ các ánh đèn neon, hòa cùng âm thanh sôi động phát ra từ các quán bar, pub, karaoke… mang đến không gian trọn trải nghiệm không chỉ cho cư dân mà còn thu hút cả giới thành đạt Thủ đô.

Đặc biệt, theo quy hoạch của tỉnh, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam còn tích hợp trung tâm thương mại với quy mô hơn 8.600m2, gồm 7 tầng dịch vụ với đa dạng các loại hình từ thời trang, mỹ phẩm, khu tập Gym, Spa, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực…. Chuỗi tiện ích "all in one" đẳng cấp này không chỉ nâng tầm hưởng thụ cho cư dân mà còn gia tăng giá trị cho các sản phẩm bất động sản tại khu đô thị Kosy Lita Ha Nam.

Không gian "sống xanh" chuẩn mực

Đối mặt trước sự ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa và hiệu ứng nhà kính, việc hưởng thụ một không gian xanh trở thành xu hướng tất yếu của người dân đô thị. Nắm bắt được điều này, chủ đầu tư dự án Kosy Lita Ha Nam hướng đến phát triển những tiện ích xanh, gần gũi và thân thiện với thiên nhiên.

Tại khu đô thị, người lớn có thể làm việc, giải trí với các dịch vụ phong phú mà không cần phải di chuyển ra bên ngoài. Trẻ em được học tập và lớn lên trong môi trường giáo dục chuẩn mực, đề cao yếu tố an ninh, an toàn tại trường mầm non tích hợp ngay trong dự án. Người già có những không gian riêng yên tĩnh để hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những phút giây thư giãn tại vườn dưỡng sinh, vườn hoa ven hồ,…

Công viên ánh sáng Light Park - Ảnh phối cảnh.

Nằm tại vị trí trái tim của dự án, tổ hợp công viên Light Park và hồ điều hòa sẽ là một không gian lý tưởng cho các gia đình mỗi cuối tuần hay chiều tối. Trong khuôn viên xanh mát, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, các gia đình có thể tổ chức cắm trại, tiệc nướng BBQ ngoài trời, liên hoan với bạn bè và người thân, hay cùng tham gia nhiều trò chơi vận động bổ ích…

Vườn BBQ - Ảnh phối cảnh.

Ngoài các tiện ích nội khu được đầu tư hiện đại, bài bản, khu đô thị Kosy Lita Ha Nam còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích liên kết vùng hoàn hảo. Trong bán kính chưa đầy 3 km, cư dân có thể tiếp cận với hàng chục tiện ích như siêu thị và trung tâm thương mại, nhiều bệnh viện lớn, chợ, trường học, các trung tâm hành chính của tỉnh như: Siêu thị Tommart+, siêu thị Lan Chi Mart, trạm y tế thị trấn Đồng Văn, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội – Đồng Văn, chợ Đồng Văn, Trường mầm non xã Duy Hải, Trường THCS Duy Hải, UBND thị trấn Đồng Văn…

Theo đánh giá của giới đầu tư, giữa bối cảnh quỹ đất Hà Nội ngày càng khan hiếm, giá nhà đất tăng cao, việc chuyển dịch sang những khu vực lân cận để tìm kiếm không gian sống trong lành, ít khói bụi nhưng cũng không quá xa trung tâm thành phố đang trở thành xu hướng tất yếu của giới đầu tư. Những dự án có vị trí đủ gần Thủ đô, sở hữu hệ tiện ích hoàn hảo cùng không gian sống khoáng đạt, đa trải nghiệm như khu đô thị Kosy Lita Ha Nam chắc chắn sẽ là điểm sáng cả về an cư lẫn đầu tư cho giới địa ốc.