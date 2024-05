Hezbollah ồ ạt tung hàng loạt cuộc tấn công dữ dội vào quân đội Israel, ông Netanyahu cảnh báo 'rắn'

Các chiến binh Hezbollah. Ảnh IT

Theo đó, nhóm vũ trang Hezbollah khét tiếng của Lebanon cho biết, họ đã tấn công thành công 3 tòa nhà do binh lính Israel sử dụng ở thị trấn Even Menachem, gần biên giới Israel-Lebanon. Even Menachem vốn là mục tiêu bị Hezbollah nhiều lần tấn công trong những thời điểm căng thẳng leo thang với Israel.

Hezbollah cũng đã phát động một cuộc tấn công trên không bằng máy bay không người lái chiến đấu vào trụ sở chỉ huy của Lữ đoàn 769 của Israel ở thành phố Kiryat Shmona, cũng gần biên giới Israel-Lebanon. Vụ tấn công đánh trúng chính xác các văn phòng của sĩ quan quân đội và tòa nhà của một công ty truyền thông.

Một tuyên bố khác cũng được Hezbollah đưa ra hôm thứ Sáu cho biết, các chiến binh của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã nhắm mục tiêu vào một cuộc tụ tập của binh lính Israel tại tam giác Al-Sarwat đối diện thị trấn Yaroun bằng tên lửa.

Các chiến binh Hezbollah cũng tấn công vị trí của binh sĩ Israel ở thị trấn Al-Metula bằng "vũ khí thích hợp".

Trong thông báo thứ 3 cùng ngày, Hezbollah tiết lộ về một cuộc tấn công tên lửa vào nơi tập trung binh lính Israel gần khu định cư Yaron của người Do Thái.

Cần lưu ý rằng hầu hết các khu dân cư nói trên đã được sơ tán (gần biên giới Israel-Lebanon) và lực lượng Israel đang sử dụng nhà của người dân làm trụ sở chính.

Chưa hết, theo kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon, Hezbollah đã tiến hành 11 chiến dịch khác chống lại các lực lượng Israel và các địa điểm đóng quân của họ vào hôm thứ Năm. Mục đích là nhằm tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Palestine và sự kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Lebanon trước sự khiêu khích, gây hấn của Israel.

Các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah cũng nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào Kfar Dajjal xảy ra vào sáng thứ Năm 23/5 nhắm vào một phương tiện ở thị trấn phía nam Lebanon. Cuộc tấn công đã dẫn đến cái chết của Mohammad Ali Nasser Faran - một chiến binh Hezbollah. Nó cũng gây nguy hiểm cho dân thường, bao gồm cả trẻ em trên đường đến trường, khiến nhiều người bị thương.

Đáp trả cuộc tấn công khiến học sinh bị thương, các chiến binh Hezbollah ban đầu tiến hành chiến dịch tấn công nhắm vào trụ sở của Sư đoàn 91, đơn vị chỉ huy Mặt trận phía Bắc của Israel.

Các chiến binh Hezbollah đã phóng một loạt rocket vào sở chỉ huy mới thành lập của Sư đoàn 91 ở căn cứ Ayelet. Tiếp đó, các chiến binh Hezbollah tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công khác vào sở chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh của Lữ đoàn lãnh thổ số 769 "Hiram". Đây là Lữ đoàn chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động trên bộ ở khu vực phía đông trong và xung quanh biên giới Palestine-Lebanon đồng thời có tổng cộng ba tiểu đoàn bộ binh.

Trước đó, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Hezbollah, Thủ tướng Netanyahu hôm 23/5 cảnh báo, quân đội nước này đã xây dựng những kế hoạch bất ngờ để đối phó với lực lượng kháng chiến ở Lebanon.

Ông Netanyahu đã đưa ra cảnh báo trên trong chuyến thị sát Bộ Chỉ huy phía Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Nhà lãnh đạo Israel khẳng định nước này đã có những kế hoạch chi tiết, quan trọng và bất ngờ dành cho Hezbollah – nhóm vũ trang lớn nhất Lebanon vốn đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực phía bắc Israel trong hơn 7 tháng qua. Hai mục tiêu của các kế hoạch này là khôi phục an ninh tại khu vực phía bắc và cho phép người dân trở về nhà.

Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Lebanon bùng phát từ ngày 8/10/2023, khiến cả 2 bên tham chiến là quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đều tổn thất đáng kể. Tổng cộng khoảng 450 người (thuộc cả hai bên tham chiến) đã thiệt mạng đồng thời hàng chục nghìn dân cư dọc biên giới ở cả Israel và Lebanon đã phải đi sơ tán.

Hezbollah tuyên bố các cuộc tấn công của nhóm này vào Israel sẽ không dừng lại cho đến khi nào cuộc chiến của Tel Aviv chống người Palestine ở dải Gaza còn tiếp diễn.

Đáp lại, giới chức Israel nhiều lần đe dọa có thể phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Lebanon để trấn áp Hezbollah, tương tự như cách quân đội Israel đang tiến hành tại dải Gaza để chống lực lượng Hamas.