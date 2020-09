Hiệu trưởng thông tin thêm vụ 6 học sinh thương vong do sập cổng trường

Theo bà Hiền, sau 4 tiếng xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tại, gia đình đã nhận các cháu về và tập trung chuẩn bị làm mai táng theo phong tục của địa phương.

"Trước mắt mỗi đơn vị trường ủng hộ gia đình 3 triệu đồng tiền mặt, còn bên trường tiểu học ủng hộ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Trong số các nạn nhân bị nạn cũng có một số hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh em. Với 3 trường hợp bị thương đang điều trị trong bệnh viện thì rất may mắn các cháu không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe, dự kiến đến ngày mai là được xuất viện" - bà Hiền thông tin.

Vị Hiệu trưởng cho hay: “3 em tử vong gia đình cũng đều thuộc diện nghèo và cận nghèo sinh sống gần điểm trường. Trong đó, có 1 bạn học mầm non, bố, mẹ còn rất trẻ nhưng sinh 6 người con, cuộc sống cũng vất vả”.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, sau ngày khai giảng thì đây là buổi đầu tiên các học sinh đến trường lớp khì xảy ra sự cố đáng tiếc. Hôm qua (6/9) trên địa bàn có xảy ra mưa lũ, mưa lớn kéo dài dẫn đến hỏng hóc toàn bộ đường điện ở bên lớp mầm non và đường dẫn nước.

Theo bà Hiền, do sự cố đường điện và nước bị hỏng, nhà trường không đủ điều kiện để cho học sinh ăn bán trú nên đã thông báo cho phụ huynh học sinh đến đón lúc 11h30 phút. “Chúng tôi thông báo cho phụ huynh buổi chiều sửa chữa, khắc phục sự cố đến sáng 8/9, phụ huynh cho con em đến trường học bình thường”, bà Hiền nói.

Ngoài ra bà Hiền cũng cho biết thêm, buổi chiều là lớp tiểu học vẫn học bình thường. Có thể các em nhỏ đã theo anh, chị lớn hơn ra cổng trường chơi nên mới xảy ra sự cố thương tâm.

"Rất có thể trưa nay các em đi chơi cùng các anh chị khác trong lớp tiểu học nên đã xảy ra sự việc thương tâm như trên. Sự việc xảy ra khiến ai cũng đau xót, nhà trường sẽ cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả" - bà Hiền chia sẻ.

Hiện trường vụ việc.

Được biết điểm trường được xây dựng từ năm 2016 với 4 phòng học, trong đó có 2 lớp mầm non và 2 lớp tiểu học. Toàn bộ công trình trường học của nhà trường có trước đó, bà không được tiếp nhận do mới về làm quản lý từ năm 2018. Hiện tại công trình, cơ sở vật chất trong lớp học rất đầy đủ, không thiếu thốn do vừa mới được sửa chữa và bổ sung.

Nói về hướng giải quyết sự việc, bà Hiền cho biết hiện tại chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT đang giải quyết. Nhà trường chỉ chấp hành theo sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thông tin thêm từ bà Nguyễn Thị Trâm - Bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, xã cùng đoàn của huyện đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có các cháu bị nạn. Bước đầu huyện hỗ trợ mỗi gia đình có cháu tử vong 7,4 triệu đồng. Đồng thời, xã cũng đứng ra kêu gọi thêm từ các nguồn khác.

“Trước mắt xã sẽ đứng ra lo liệu hậu sự cho các em cùng gia đình và sẽ có thêm các phương án hỗ trợ khác”, bà Trâm cho hay.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 13h15 ngày 7/9, cổng trường mầm non Bản Phung xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) bất ngờ đổ sập khiến 3 cháu nhỏ tử vong và 3 người bị thương.

Theo đó 3 học sinh tử vong là G.T.D (sinh năm 2015, học lớp mầm non ghép), V.T.H.T (sinh năm 2014, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Khánh Yên Thượng), M.T.X (sinh năm 2014, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Khánh Yên Thượng). 3 học sinh bị thương trong vụ việc gồm G.T.H.S (sinh năm 2015, học sinh lớp mầm non ghép), G.A.V (sinh năm 2016, lớp mầm non ghép) và M.T.C (sinh năm 2014, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Khánh Yên Thượng).

Hiện tại các học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn.