Man City đoạt Siêu cúp châu Âu 2023

Đội hình xuất phát:

Man City (4-2-3-1): Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Ake; Rodri, Mateo Kovacic; Jack Grealish, Cole Palmer, Phil Foden; Erling Haaland.

Sevilla (4-2-3-1): Yassine Bounou; Jesus Navas, Loic Bade, Nemanja Gudelj, Marcos Acuna; Ivan Rakitic, Joan Jordan; Erik Lamela, Oliver Torres, Lucas Ocampos; Youssef En-Nesyri.

Ghi bàn: Cole Palmer (63') - En-Nesyri (25').

Man City lần đầu giành Siêu cúp châu Âu. Ảnh: Getty.

Sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Man City dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo nhưng bế tắc trong tấn công. Phút 25, Marcos Acuna thực hiện pha treo bóng như đặt từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Youssef En-Nesyri bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ederson, mở tỷ số cho Sevilla.

Bị dẫn bàn trước, Man City tiếp tục nỗ lực tấn công trong suốt quãng thời gian tiếp theo. Phút 63, Rodri thực hiện pha treo bóng chếch bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Cole Palmer bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Yassine Bounou, gỡ hòa 1-1 cho "The Citizens".

Do tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài Francois Letexier nổi hồi còi kết thúc 90 phút nên đôi bên phải bước vào thi đấu luân lưu. Trên chấm 11m, Man City giành chiến thắng 5-4 để đoạt Siêu cúp châu Âu 2023. Nemanja Gudelj là cầu thủ duy nhất đá hỏng luân lưu.

Theo thống kê của hãng Opta, cả 4 trận tranh Siêu cúp châu Âu gần nhất phải thi đấu luân lưu đều có sự góp mặt của các CLB Anh. 3 lần trước đó, chiến thắng đều thuộc về nhà vô địch Champions League (Bayern vs Chelsea 2013, Liverpool vs Chelsea 2019, Chelsea vs Villarreal 2021 ).

10/11 trận tranh Siêu cúp châu Âu gần nhất, chiến thắng đều thuộc về các CLB vô địch Champions League.

Tính đến thời điểm này, có tổng cộng 6 CLB Anh từng giành Siêu cúp châu Âu gồm Liverpool (4 lần), Chelsea (2 lần), Aston Villa, Man City, M.U và Nottingham Forest cùng có 1 lần.

Pep Guardiola là HLV đầu tiên trong lịch sử giành Siêu cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau (cùng Barcelona 2 lần, Man City và Bayern Munich, mỗi CLB 1 lần).

Cole Palmer trở thành cầu thủ đầu tiên sau Michael Owen (2001) ghi bàn ở cả trận tranh Community Shield và UEFA Super Cup trong cùng 1 năm.

- Video diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: Football Stars.