Him Lam Vạn Phúc: Bùng nổ quà tặng tri ân khách hàng với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng

Hơn ngàn lời chúc – Trọn vẹn niềm vui

Thay lời tri ân dành cho các khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Him Lam Vạn Phúc, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) long trọng tổ chức Sự kiện bốc thăm may mắn với chủ đề "Hơn ngàn lời chúc" tại Long Biên Palace – Sân Golf Long Biên (Hà Nội) trong không gian vô cùng sang trọng với sự tham gia của đông đảo khách hàng.

Tại sự kiện, bên cạnh những giải thưởng vô cùng giá trị, nghệ sĩ vĩ cầm Hoàng Rob, ca sĩ Bùi Lan Hương và ban nhạc biểu diễn đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc cùng giai điệu âm nhạc du dương, sâu lắng tạo nên những trải nghiệm đầy thú vị cho các khách hàng tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam cho biết: "Bước đột phá của dự án Him Lam Vạn Phúc là nút khai mở cho hành trình Bắc tiến của Him Lam Land. Dự án đã ôm trọn tâm huyết và trở thành "bộ nhận diện" của thương hiệu của Him Lam Land tại miền Bắc khi kiến tạo nên một biểu tượng sống đẳng cấp, một trung tâm kinh tế mới hội tụ đủ các yếu tố nổi bật minh chứng cho tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý kinh doanh bền vững. Chương trình bốc thăm may mắn "Him Lam Vạn Phúc – Hơn ngàn lời chúc" chính là lời tri ân sâu sắc từ Him Lam Land gửi đến những Quý chủ nhân danh giá đã sở hữu căn shophouse Him Lam Vạn Phúc."

Sự kiện bốc thăm trúng thưởng với chủ đề "Hơn ngàn lời chúc" thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Tại sự kiện, những chủ nhân may mắn trong 2 chương trình bốc thăm đã có cơ hội sở hữu nhiều phần thưởng hấp dẫn với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, chương trình bán hàng tháng 5 bao gồm: 02 Giải Nhất, mỗi giải là một bông hoa hồng vàng trị giá 50 triệu đồng; 01 Giải Đặc biệt đồng hồ Rolex trị giá 200 triệu đồng và chương trình "Chọn nhà sang – Rinh xế xịn" bao gồm: 02 Giải Nhất, mỗi giải là 01 xe Sh 150i ABS trị giá 120 triệu đồng; 01 Giải Đặc biệt Xe Mecedes trị giá lên tới gần 2 tỷ đồng.



Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt là xe Mercedes trị giá lên tới hơn 2 tỷ đồng

Vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng vô cùng đặc biệt, khách hàng cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bất ngờ khi được xướng tên trong phần bốc thăm may mắn. Him Lam Vạn Phúc là dự án được quy hoạch đồng bộ cùng thiết kế hợp lý vừa phù hợp kinh doanh mà vẫn đảm bảo tính riêng tư và đặc biệt có vị trí rất thuận tiện cho giao thương. Đặc biệt, Him Lam Vạn Phúc còn mang đến không gian sống đẳng cấp, sang trọng, đậm chất Pháp giữa lòng Hà Nội".

Dấu ấn thương hiệu từ giá trị thực

Ghi dấu ấn Him Lam Land tại thị trường miền Bắc, Him Lam Vạn Phúc hội tụ đủ các yếu tố nổi bật minh chứng cho tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh bền vững của thương hiệu bất động sản này.

Với quy mô 222 căn shophouse, Him Lam Vạn Phúc sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm quận Hà Đông, nằm trên trục đường Tố Hữu – Lê Văn Lương. Dự án được thiết kế đa năng gồm 6 tầng, trong đó, không gian tầng 1, 2 được thiết kế mở, mang tính thương mại cao, phù hợp để kinh doanh, thuận tiện cho các chủ nhân, linh hoạt theo nhu cầu. Tầng 3, 4, 5, 6 là không gian riêng tư, ấm cúng dành cho gia đình.

Him Lam Vạn Phúc – "bộ nhận diện" thương hiệu Him Lam Land tại miền Bắc

Là một trong số ít dự án gần hoàn thiện mới mở bán, Him Lam Vạn Phúc tiếp tục ghi điểm khi khách mua có thể tới tận nơi để "mục sở thị," đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, dễ dàng kiểm chứng và đánh giá được hiệu quả sinh lời thực tế tại dự án. Đặc biệt, bên cạnh việc liên tục bàn giao các căn shophouse cho các chủ nhân, Him Lam Land cũng đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục cuối cùng để trao gửi đến tận tay khách hàng "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" trong thời gian sớm nhất.



Có thể nói, thành công của sự kiện bốc thăm trúng thưởng chính là món quà tinh thần, lời tri ân sâu sắc mà Him Lam Land muốn gửi trao đến với khách hàng cùng niềm tin về cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và thịnh vượng trong tương lai.