“Bộ nhận diện” Him Lam Land nhìn từ Him Lam Vạn Phúc

Quá trình kiến tạo những sản phẩm bất động sản chất lượng, đồng bộ, coi trọng giá trị an cư đã giúp Him Lam Land dần định vị được chỗ đứng vững chắc trên thị trường và trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Tiên phong kiến tạo những sản phẩm chất lượng cao được quy hoạch và xây dựng đồng bộ, tiện ích vượt trội nhằm đem lại những trải nghiệm sống giá trị cho khách hàng chính là kim chỉ nam mà Him Lam Land theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. Qua đó tạo nên những cộng đồng dân cư văn minh, phồn thịnh, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân Việt.

Ghi dấu ấn Him Lam Land tại thị trường miền Bắc, Him Lam Vạn Phúc được coi là "bộ nhận diện" thương hiệu, khi hội tụ đủ các yếu tố nổi bật minh chứng cho tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh bền vững của thương hiệu bất động sản này.

Dự án "đậm chất" Him Lam Land nơi cửa ngõ phía Tây Thủ đô

Một dự án bất động sản có giá trị không chỉ tạo ra không gian sống chất lượng, đảm bảo các yếu tố an cư cho chủ nhân mà còn mở ra kênh đầu tư hiệu quả bởi khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Điều này được Him Lam Land hiện thực hóa tại dự án Him Lam Vạn Phúc với sản phẩm shophouse, sở hữu lợi thế "hai trong một" – vừa an cư, vừa đầu tư. Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản đang khan hiếm, sự có mặt của Him Lam Vạn Phúc tại Hà Đông đã trở thành tâm điểm thu hút đầu tư của bất động sản phía Tây Hà Nội trong thời gian qua.

Him Lam Vạn Phúc hứa hẹn thay đổi diện mạo khu vực phía Tây Hà Nội

Ý tưởng tái hiện một Paris thu nhỏ giữa lòng Phố Lụa Hà Đông đã tạo nên những dãy nhà phố vừa hiện đại, sầm uất nhưng vẫn giữ được sự an yên, khoác lên mình nét kiến trúc đậm chất cổ điển của Him Lam Vạn Phúc.



Hướng đến tầm nhìn dài hạn, Nhà Phát triển và Kinh doanh Him Lam Land đã lựa chọn vị trí đắc địa là mảnh đất vàng dọc trục đường Tố Hữu – Lê Văn Lương hội tụ mọi giá trị thương mại tạo nên một trung tâm tài chính năng động bậc nhất Thủ đô.

222 căn shophouse tại dự án được thiết kế 6 tầng với 2 mặt tiền thông thoáng, kết nối giao thương thuận tiện. Không gian tầng 1, 2 được thiết kế mở, mang tính thương mại cao, phù hợp để kinh doanh, thuận tiện cho các chủ nhân tùy biến linh hoạt theo nhu cầu; tầng 3, 4, 5, 6 là không gian được bố trí riêng tư, ấm cúng dành cho gia đình. Sở hữu các căn shophouse Him Lam Vạn Phúc, cư dân không chỉ có một chốn về bình yên mà còn là nơi khởi nguồn cho sự thịnh vượng về tài chính.

Với mong muốn kiến tạo nên không gian sống hiện đại, đẳng cấp với chất lượng cuộc sống vượt trội cho mọi cư dân, Him Lam Land đã chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích đồng bộ, đa dạng như: Trường Quốc tế Nhật Bản, Nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời…

Từ Him Lam Vạn Phúc, cư dân rất thuận tiện khi kết nối với các tiện ích hàng đầu của quận Hà Đông như: Siêu thị Co.opMart Trần Phú, Metro Hà Đông, Aeon Mall Hà Đông, BigC Hồ Gươm Plaza, Bưu điện Hà Đông, chợ Hà Đông, Trung tâm Thể dục thể thao; vườn hoa, làng nghề truyền thống Lụa Hà Đông… Đặc biệt, xung quanh Him Lam Vạn Phúc có các hệ thống trường học từ cấp Mầm non công lập và tư thục, Tiểu học, THCS, THPT và Đại Học.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận dễ dàng với tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, tuyến xe buýt nhanh BRT... giúp cư dân sở hữu lợi thế "một bước xuống phố" và nhanh chóng kết nối đến trung tâm hành chính của Thủ đô. Đặc biệt, với vị trí là cửa ngõ phía Tây, cư dân Him Lam Vạn Phúc có thể dễ dàng tiếp cận đến các tỉnh thành lân cận.

Nhờ tất cả những yếu tố trên, các cư dân Him Lam Vạn Phúc sẽ tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn, mọi nhu cầu được đáp ứng ngay trước thềm nhà tại khu phố náo nhiệt, tiện nghi và trở về với mái ấm yên bình với những phút giây thư thái, gạt bớt lo toan, tái tạo năng lượng sống.

Uy tín của Him Lam Land là thước đo giá trị

Hành trình 14 năm hình thành và phát triển cùng hàng loạt dự án lớn hiện hữu trải dài khắp cả nước đã tạo nên thương hiệu Him Lam Land với bề dày kinh nghiệm trong việc kiến tạo các không gian sống lý tưởng và duy trì những giá trị tốt đẹp cho tương lai.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá trị của một dự án bất động sản được tạo ra không chỉ đơn thuần là quan hệ mua – bán, mà cao hơn cả là sứ mệnh kiến tạo nên các không gian sống, làm đẹp diện mạo đô thị hay nói cách khác là góp sức vào công cuộc phát triển đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

Với Him Lam Land, uy tín được kiểm chứng bằng việc luôn nỗ lực hết mình nhằm đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, xứng tầm giá trị thực. Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như nhiều doanh nghiệp khác, nhưng Him Lam Land đã thể hiện tinh thần "vượt khó" để lội ngược dòng, đưa dự án Him Lam Vạn Phúc về đích đúng tiến độ và bàn giao cho cư dân.

Him Lam Vạn Phúc chào đón cư dân đầu tiên vào tháng 10/2021

Cụ thể, ra mắt thị trường trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sau một thời gian gấp rút thi công, đến tháng 10/2021, những căn shophouse đầu tiên tại dự án Him Lam Vạn Phúc đã chính thức hoàn thiện, đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng.



"Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định thành công của dự án và khẳng định uy tín cùng nỗ lực vượt "bão" Covid-19 lần thứ 4 của Him Lam Land", đại diện Him Lam Land cho biết.

Bên cạnh đó, để tạo dựng niềm tin trọn vẹn và bền vững với khách hàng, các dự án của Him Lam Land đều có pháp lý minh bạch, rõ ràng với sổ đỏ lâu dài. Chưa kể, mọi thông tin về dự án luôn được cập nhật liên tục giúp khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và gửi trọn niềm tin khi lựa chọn các sản phẩm chất lượng của Him Lam Land.

Là một trong số ít dự án gần hoàn thiện mới mở bán, Him Lam Vạn Phúc tiếp tục ghi điểm khi khiến cho các khách hàng không phải lo sợ tình cảnh "mua nhà trên giấy". Giới phân tích đánh giá, đây là dự án hiếm hoi có pháp lý hoàn chỉnh trên thị trường miền Bắc trong bối cảnh thị trường đang thiếu nguồn cung giữa thời điểm đại dịch Covid.

Him Lam Vạn Phúc là một trong số ít dự án gần hoàn thiện mới mở bán

Theo đó, cam kết về pháp lý của dự án cũng là một trong các yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư có thể cho thuê, chuyển nhượng hay bán lại một cách dễ dàng, nhanh chóng. Điều này cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của dự án Him Lam Vạn Phúc với nhà đầu tư và khách hàng.



Hội tụ nhiều ưu thế vượt trội như vị trí đắc địa, thiết kế tối ưu, sổ đỏ lâu dài,… Him Lam Vạn Phúc chính là dự án "hai trong một" vừa đáp ứng tối đa nhu cầu an cư lâu dài, vừa là kênh đầu tư kinh doanh sinh lời hiệu quả cho các nhà đầu tư. Dự án là bảo chứng cho cam kết phát triển bền vững, gắn bó chặt chẽ lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng và xã hội của Him Lam Land. Đồng thời, viết tiếp câu chuyện về sứ mệnh kiến tạo những cộng đồng nhân văn, thịnh vượng, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng và và đóng góp nhiều giá trị thiết thực cho xã hội của Nhà Phát triển và Kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp này.