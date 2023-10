Hình ảnh các cô gái Việt Nam tiếp tục lội ngược dòng đánh bại bóng chuyền Hàn Quốc tại ASIAD 19

Cuộc lội ngược dòng trước Hàn Quốc giúp Việt Nam chắc chắn giành ngôi đầu bảng C ở vòng một, do đã thắng Nepal 3-0 hôm qua 30/9. Sang vòng hai, đội chung bảng E với ba đối thủ, gồm đội nhì bảng C khả năng cao là Hàn Quốc, cùng hai đội dẫn đầu bảng A được dự báo là chủ nhà Trung Quốc và Triều Tiên.