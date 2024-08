Hình ảnh cuối cùng của nữ diễn viên tử nạn ở tuổi 34 trong phim có Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương sắp phát sóng

Thuỷ Phạm là nữ diễn góp mặt trong nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đã bị tai nạn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng. Thuỷ Phạm ra đi khi còn rất trẻ và sự nghiệp đang phát triển nên thông tin này khiến nhiều người xót xa, hụt hẫng.

Những hình ảnh cuối cùng của Thủy Phạm trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp. Ảnh: NSX

Ra đi ở tuổi 34, Thủy Phạm để lại trong lòng khán giả với những vai diễn đa dạng, từ chính diện đến phản diện. Đặc biệt, vai Đức Quyên trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp là tác phẩm cuối cùng của cô.

Đạo diễn, NSƯT Nhâm Minh Hiền đã có dịp nhớ lại về người đồng nghiệp khi bộ phim đang được phát sóng: “Khi vừa nghe đến tên dự án, Thủy Phạm bày tỏ sự thú vị của mình. Dù đóng vai nào, cô ấy cũng sẽ tham gia hết mình. Đây cũng chính là bộ phim cuối cùng của diễn viên Thủy Phạm".

Thủy Phạm đóng vai có tính cách quái dị Đức Quyên. Ảnh: NSX

Nam đạo diễn cho biết, khi ngồi dựng phim, đến phân cảnh Thủy Phạm diễn, ông vẫn không thể tin người em của mình lại ra đi nhanh như vậy.

"Thời điểm xảy ra sự cố, đoàn đang quay trên Đà Lạt, Thủy Phạm vừa hoàn thành vai diễn được 3 ngày và trở về nhà để chăm mẹ bị ung thư. Tôi rất khó diễn tả được cảm xúc của mình. Xem phân cảnh trong phim, cô ấy giống như còn hiện diện trong cõi đời này chứ không phải đột ngột ra đi”, đạo diễn xúc động bày tỏ.

Được biết, nhân vật Đức Quyên của Thủy Phạm trong Hạnh phúc bị đánh cắp có tính quái dị, ngang ngạnh, thích nịnh ngọt, tình cảm tùy hứng "nắng mưa thất thường" không ai chịu nổi nhưng thật tâm rất tốt bụng.

Thủy Phạm (ngoài cùng bên trái) trên trường quay phim Hạnh phúc bị đánh cắp. Ảnh: FB Nhâm Minh Hiền

“Thủy Phạm đã cống hiến những ngày cuối cùng vào bộ phim. Đó như một tài sản, giá trị tinh thần và kỷ niệm không thể nào quên của đoàn phim. Xin cảm ơn em!”, đạo diễn Nhâm Minh Hiền bày tỏ.

Trước đó, đạo diễn Nhâm Minh Hiền từng chia sẻ, ba ngày trước khi tử nạn Thủy Phạm vừa đóng xong phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp, bối cảnh ở Đà Lạt. Do hết phân cảnh, cô quyết định về quê, đón Tết sớm cùng gia đình. Nghe gia đình thông báo tin đàn em gặp nạn, đạo diễn từ Đà Lạt đến nhà để hỗ trợ người thân cô lo hậu sự.



Thủy Phạm (sinh năm 1990) hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên. Vào nghề đã lâu, cô có cuộc sống kín tiếng, chủ yếu được biết qua các tác phẩm truyền hình. Cô làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng như" Nhâm Minh Hiền, Quách Khoa Nam, Phương Điền, Châu Huế, Minh Cao; thành danh qua các phim: Trò chơi định mệnh; Vũ khúc trong đêm; Chiếc vòng ngọc huyết; Mặn hơn muối, Muôn mặt cuộc đời; Đặc vụ ở Macao; Mẹ hổ dạy con dâu; Hoa cúc vàng trong bão; Trong vòng xoáy tội ác.

Ngoài các dự án trên màn ảnh nhỏ, cô còn tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như: Cơn giông - đạo diễn Trần Ngọc Phong chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Văn Thảo, ra mắt năm 2021.

Hạnh phúc bị đánh cắp được Việt hóa từ phim gốc Jang Bo Ri is here nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh: NSX

Bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ từ Bắc đến Nam được đông đảo khán giả yêu mến.

Bộ phim Việt hóa từ phim gốc Jang Bo Ri is here nổi tiếng của Hàn Quốc do Đài truyền hình MBC phát sóng cách đây 10 năm. Để phù hợp với khán giả Việt, nghề truyền thống của gia đình trong phim là làm hanbok đã được thay đổi thành nghề thêu áo dài, tranh vẽ của gia đình họ Đỗ. Những nét văn hóa, tình huống thử thách nhân vật phải đối diện trong cuộc sống cũng được điều chỉnh trong phiên bản Việt. Trong đó, nghề thêu của những nghệ nhân khéo tay của Việt Nam, đặc biệt các hoa văn thêu trên những tà áo dài truyền thống chính là điểm hấp dẫn của phim.

Hạnh phúc bị đánh cắp kể về hai cô gái trẻ từ khi bước vào làm dâu gia tộc họ Đỗ có nghề truyền thống thêu tay. Vì muốn giành vị trí người thừa kế của gia tộc, nắm trong tay quyền lực và tài sản mà hai nàng dâu đã gián tiếp gây nên nhiều bi kịch.

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương trong vai bà Kim Gấm. Ảnh: NSX

Diễn viên Hồng Ánh và Ngọc Lan vào vai chị em dâu đối đầu trong phim. Đây sẽ là điểm hấp dẫn hàng đầu vì hai nữ diễn viên đều có thực lực diễn xuất được khẳng định qua rất nhiều vai diễn. Ngoài ra, sự xuất hiện của NSND Lan Hương cũng tạo nên bất ngờ cho khán giả. Các diễn viên khác tham gia bộ phim gồm: NSƯT Trương Minh Quốc Thái, NSƯT Hạnh Thuý, Đại Nghĩa, Thuận Nguyễn, Quỳnh Lương, Lê Lộc, Nhâm Phương Nam...

Hạnh phúc bị đánh cắp phát sóng lúc 18h50 thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu ngày 25/8/2024 trên kênh VTV9.