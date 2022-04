Sáng 13/4, gần 600.000 trẻ mầm non tại Hà Nội chính thức được đến trường sau gần 1 năm ở nhà phòng chống dịch Covid-19. Không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Thủ đô rộn ràng, náo nhiệt. Tiếng nhạc thiếu nhi vang vọng ở các lớp học.



Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại Trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội – phường có số dân đông nhất địa bàn Thủ đô, nhiều phụ huynh tất bật đưa con đến trường từ sớm.



Nhiều trẻ nhỏ cùng phụ huynh phấn khởi trong ngày học sinh mầm non trở lại trường. Ảnh: Gia Khiêm

Ngay từ cổng trường đã bố trí hai máy đo thân nhiệt kết hợp khử khuẩn tự động phục vụ học sinh, phụ huynh. Các giáo viên hướng dẫn phụ huynh đưa con đến từng lớp học. Có không ít trẻ bật khóc, bám chặt lấy cha mẹ, ông bà.

Chị Phùng Thị Thu Hồng vui vẻ đưa con gái 4 tuổi đến trường trong ngày đầu tiên. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Phùng Thị Thu Hồng (35 tuổi, phụ huynh của bé Phạm Hương Giang - 4 tuổi) chia sẻ, gia đình chị vô cùng phấn khởi, vui mừng khi con được đến trường.

Hài hước trẻ nhỏ gào khóc, phụ huynh nhầm trường trong ngày đầu tiên mầm non đến trường. Clip: Gia Khiêm

"Ngày đầu tiên con đến trường không chỉ con mà cha mẹ cũng rất háo hức, phấn khởi. Cảm giác của tôi lúc này rất khó khó tả, như chính mình quay trở lại thời thơ ấu được đến trường vậy. Nghe tin được đi học con rất vui nhưng chưa hình dung được đến trường học sẽ thế nào. Khi vừa đến con còn ngại không vào lớp, khi được cô đón con không khóc", chị Hồng nói.

Trong ngày đầu đi học, cậu bé Phạm Quang Khải bám riết lấy bà. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày đầu tiên đến trường, bé Phạm Quang Khải (3 tuổi) bật khóc ôm chặt lấy bà nội. Lúc này, bà Quách Thị Khanh (68 tuổi) liên tục dỗ dành, động viên nhưng nhất quyết bé Khải khóc thét đòi bà.

"Mấy hôm trước nghe tin được đi học cháu vui lắm. Hôm nay cũng dậy rất sớm chờ đến trường gặp cô và các bạn. Tuy nhiên, đến đây do chưa quen với môi trường mới nên cháu khóc", bà Khanh chia sẻ.

Không ít trẻ nhỏ gào khóc khi lạ lẫm với môi trường mới sáng ngày 13/4. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bà Khanh, cách đây 1 năm sau khi đi học mầm non được 3 tháng thì bé Khải cùng học sinh khác phải nghỉ do dịch Covid-19 bùng phát. Mỗi ngày cậu bé đều hỏi "Bao giờ con được đến trường bà ơi?". Nghe cháu nói bà Khanh bảo: "Khi nào hết dịch Covid-19 cháu sẽ được đi học".

"Các cháu được đi học không chỉ bố mẹ cháu, tôi và nhiều gia đình khác đều rất vui. Các cháu ở nhà nhiều ảnh hưởng đến mắt, tâm lý. Được mẹ mua cho ba lô siêu nhân đi học cháu thích thú vô cùng, thế mà đến lớp lại khóc", bà Khanh cười.

Tuy nhiên, không ít trẻ nhỏ hào hứng với bạn mới. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bà Khanh, chỉ một hai bữa cháu mình sẽ quen với môi trường mới. Bởi chỉ có đến trường trẻ nhỏ mới phát triển một cách toàn diện, hoà đồng thân thiện cùng các bạn thay vì khép kín suốt ngày ở nhà trong thời gian dài vừa qua.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt trong sáng ngày đầu tiên trẻ mầm non đến trường, không ít phụ huynh đưa con đến nhầm cơ sở. Vợ chồng anh Nguyễn Việt H. có con gái là bé Nguyễn An K. (4 tuổi) học tại Trường mầm non Hoàng Liệt cơ sở Pháp Vân nhưng do không đọc kỹ hướng dẫn đưa con sang cơ sở Tứ Kỳ.

Lúc này, giáo viên đã hướng dẫn để phụ huynh đưa con đến đúng cơ sở. Không những vậy trong sáng cùng ngày, có một vài trường hợp cũng chung tình trạng tương tự khi đưa trẻ nhỏ đến nhầm cơ sở.

Tiết học thể dục đầu tiên của những trẻ nhỏ sau gần 1 năm nghỉ học tại nhà. Ảnh: Gia Khiêm

Tại Trường Mầm non B Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, công tác chuẩn bị đón học sinh được nhà trường chuẩn bị chu đáo từ sáng sớm. Tuy nhiên, nhiều trẻ lần đầu tiên đến trường hoặc nghỉ học thời gian dài nên gào khóc, thậm chí kéo tay phụ huynh đòi về.

Lâu không được đến trường nên nhiều học sinh khóc từ cổng. Ảnh: Tào Nga

"Mẹ ơi về đi, con không đi học đâu". Ảnh: Tào Nga

Nhiều em ôm chặt mẹ không chịu vào lớp. Ảnh: Tào Nga

Nhiều em lạ lẫm trường mới, cô mới. Ảnh: Tào Nga

Thậm chí không chỉ trẻ lạ lẫm mà nhiều phụ huynh cũng không biết lớp con ở đâu. Có ông bố không biết con học lớp mấy phải "gọi điện cầu cứu" mẹ ở nhà đọc tên lớp con cho cô giáo.

Hai bố con ngác ngơ trước cổng trường vì không biết con học lớp nào, cô giáo gì. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp nhà trẻ chia sẻ: "Tôi mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Chỉ mong con được đi học với cô giáo và bạn bè. Suốt một năm qua con ở quê rồi ra đây ở trong nhà với 4 bức tường. Tối qua cả gia đình háo hức chuẩn bị đồ dùng cho con. Sáng nay con rất vui khi được đến trường".

Một phụ huynh khác cũng bày tỏ vui mừng trong ngày đầu con đi học: "Tôi hoàn toàn yên tâm cho con đi học thời điểm này. Các con cần được đến trường, cần hòa nhập cộng đồng. Mặc dù sáng nay con có khóc vì lạ trường, lạ cô nhưng đây là cảm xúc tự nhiên. Mong con có những ngày đi học thật vui".

Ba mẹ con tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tào Nga

Cô Đặng Thị Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Mầm Non B Thanh Liệt chia sẻ: "Hôm nay đón các con đi học trở lại, các cô rất vui và hạnh phúc. Tổng số học sinh đi học là 350/555 trẻ. Trong niềm vui ấy, nhà trường sẽ duy trì và đảm bảo thật tốt môi trường cho các con hoạt động an toàn, xử lý tốt các tình huống phát sinh xảy ra trong trường khi xuất hiện F0. Điều quan trọng nhất tạo tâm thế cho các con thích đi học, phụ huynh tin tưởng vào công tác giáo dục trẻ của nhà trường".

Cô Đặng Thị Thanh Liêm, Hiệu trưởng nhà trường chào đón học sinh từ cổng trường. Ảnh: Tào Nga

Học sinh tươi rói trong lớp học. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết, trường có tất cả 5 cơ sở mầm non. Để tạo điều kiện thuận lợi an toàn nhất cho học sinh, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên vệ sinh trong ngoài trường sạch sẽ, thoáng mát.

Theo cô Hương, công tác giáo dục cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng, bổ sung kiến thức cho trẻnhỏ. Thời gian qua nghỉ dịch, trường cũng đã tổ chức tương tác với phụ huynh qua mạng Zalo, web của trường. Tuy nhiên, trẻ nhỏ nghỉ quá lâu lượng kiến thức chưa đầy đủ, nhà trường sẽ lựa chọn phù hợp bổ sung kiến thức cho trẻ.

"Ban đầu chúng tôi cũng có chút lo lắng vì sợ ngày đầu tiên các con sẽ khóc nhiều. Tuy nhiên, đến trường đa phần các con, phụ huynh rất phấn khởi, có vài bạn chưa quen môi trường mới nên đôi chút nhút nhát", cô Hương nói.

Về vấn đề không ít phụ huynh bị nhầm cơ sở mầm non, cô Hương cho hay, trường đặc thù có tới 5 cơ sở phân bố trên địa bàn nên nhà trường thường xuyên liên lạc với phụ huynh bằng điện thoại, Zalo, hướng dẫn vị trí từng lớp và gửi phụ huynh. Việc nhầm địa chỉ cô Hương cho rằng do một số phụ huynh có thể bận, chưa nhìn kỹ nên nhầm lớp.