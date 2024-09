Hình ảnh những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hạ Long sau bão Yagi

"Những đoàn khách này đến với chúng tôi chỉ chưa đầy một tuần kể từ khi siêu bão Yagi tàn phá hai cửa hàng và các khu nuôi trồng ngọc trai của Công ty", bà Nguyễn Thùy Hương, Giám đốc Công ty CP Ngọc Trai Hạ Long thông tin với PV Dân Việt.

Các đoàn khách tham quan Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, ngày 13/9.

Theo bà Hương, trong ngày đã có trên 10 đoàn khách quốc tế, tương đương với 200 khách đã tới tham quan, mua sắm tại cửa hàng của công ty tại TP.Hạ Long.

Sau đó, họ đã đến tham quan khu sản xuất, nuôi cấy và trưng bày sản phẩm của công ty. Đa số các vị khách đến từ châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp. Ngoài ra còn có một số khách đến từ Malaysia. Các du khách được trải nghiệm và giới thiệu đầy đủ về quy trình nuôi trai, cấy ngọc: Từ cấy nhân, tạo ngọc đến chế tác ngọc trai thô thành ngọc trai tinh và mua sắm các sản phẩm từ ngọc trai tại Quảng Ninh.

"Sau bão Yagi, chúng tôi bị thiệt hại khá nặng nề, nhưng đã cố gắng sửa chữa, phục hồi sau bão và đã kịp đón khách trong hôm nay. Ngay từ sau bão, đội ngũ hơn 100 cán bộ, nhân viên và người lao động của công ty đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, vệ sinh môi trường, kết nối với các đối tác để sửa chữa và chỉnh trang lại khuôn viên cửa hàng", bà Hương chia sẻ.

Du khách đi thành từng nhóm nhỏ để hướng dẫn viên giới thiệu về quy trình nuôi cấy ngọc trai tại Hạ Long.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu, hướng dẫn viên du lịch của Công ty Vietnam Viajes cho biết: "Khi biết các cửa hàng của Công ty Ngọc trai Hạ Long chịu thiệt hại nặng nề do bão, chúng tôi đã khá lo lắng. Khi đoàn đến nơi thì cảnh vật, không gian dù vẫn còn dấu vết ảnh hưởng do bão song môi trường được đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Chất lượng dịch vụ thì không có gì khác so với trước đây".

Công ty CP Ngọc trai Hạ Long là một trong những doanh nghiệp chịu thiệt hại rất nặng nề do bão Yagi. 2 trang trại nuôi trai trên Vịnh Hạ Long của Công ty đều bị bão phá tan, 2 cửa hàng chế tác, trưng bày và bán các sản phẩm ngọc trai của công ty tại phường Hà Khẩu đều bị bão làm tốc mái. Cửa hàng Le Pearl bị thiệt hại nặng phải tạm thời đóng cửa. Ngọc trai Hạ Long hiện đang đón khách tại cửa hàng Mỹ Ngọc.



Chia sẻ về kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh, bà Hương cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành thăm dò lại toàn bộ nguồn trai nguyên liệu và trai đã được nuôi cấy, để xem còn được bao nhiêu phần trăm. Sau đó, chúng tôi phải tiếp tục kế hoạch chuyển nguyên liệu từ Nha Trang và Phú Quốc ra để kịp cho vụ cấy mới. Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành một phần nào đấy của trang trại nuôi cấy ngọc trai trên vịnh Hạ Long trong tháng 12/2024".

Đoàn khách đến từ Malaysia nghe giới thiệu về quy trình cấy ngọc. Ảnh: Nguồn QMG.

Được biết, hiện các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của Quảng Ninh đang cùng nhau nỗ lực khắc phục những tổn thất sau bão, để có thể đón tiếp và phục vụ du khách một cách chu đáo nhất.

Bà Phan Thị Hải Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết, sau khi bão đi qua, lãnh đạo TP đã nhanh chóng, tích cực chỉ đạo các địa phương, kêu gọi người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả. Đến nay nhịp sống đã dần quay trở lại.

"Điều đáng mừng là nhiều đoàn du khách đã chọn Hạ Long là điểm đến, nhất là khách quốc tế. Với tinh thần chủ động quyết tâm và tình yêu thành phố, chúng tôi mong muốn mỗi doanh nghiệp, người dân cùng chung tay xây dựng thành phố đẹp hơn", bà Hường nhấn mạnh.

Đoàn khách quốc tịch Mỹ lưu trú tại khách sạn Sài Gòn - Hạ Long.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, kể từ ngày 13/9, các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hoạt động bình thường trở lại, sẵn sàng đón tiếp, phục vụ khách du lịch sau bão số 3.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, việc tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan tại các điểm đủ điều kiện là: Tuyến 1 (Điểm tham quan Thiên Cung - Đầu Gỗ); tuyến 2 (Điểm tham quan Sửng Sốt, Hang Luồn, Ti Tốp); tuyến 5 (trừ Ba Hang).

Các điểm lưu trú nghỉ đêm cũng đã đủ điều kiện để đón khách là: Hòn 587 - nhà Lát - hang Luồn; điểm trung chuyển xuồng cao tốc Hòn Cát Lán.

Thời gian đón khách từ ngày 13/9/2024. Các điểm tham quan còn lại trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng để khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão và sẽ thông báo tổ chức đón tiếp khách trở lại trong thời gian sớm nhất.

Song song với việc vịnh Hạ Long được đón khách trở lại, thì tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai ngay chiến dịch 3 ngày làm sạch vịnh Hạ Long để góp phần giúp ngành du lịch Quảng Ninh phục hồi nhanh chóng sau bão.