Chủ nhà hàng ở Quảng Ninh mất hàng chục tỷ đồng sau bão Yagi và những bữa cơm miễn phí "khổng lồ"

Đó là chia sẻ của chị Ngô Thị Hải Yến - đồng chủ đầu tư và cũng là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch T&Y Group (T&Y Group) – đơn vị quản lý kinh doanh Nhà hàng Green Restaurant trên đường Hoàng Quốc Việt – Khu ĐTM Cái Dăm, Ha Long. Nhà hàng này đang thực hiện nấu những bữa cơm nghĩa tình mang tên "Lá rách ít đùm lá rách nhiều".



Căn bếp thủng trần và những bữa cơm miễn phí

Mới gần 18 giờ 30 phút tối ngày 10/9 - bữa cơm thứ 3 được thực hiện tính từ tối ngày 9/9, đã có hơn 300 người đến dùng bữa tối nay. Hai chị em tìm mãi mới được góc bàn còn trống, để ngồi trò chuyện cùng với nhau.

Mới 18h30 tối ngày 11/9, đã có hơn 300 người đến Green dùng bữa tối miễn phí. Ảnh: Thu Lê.

"Hôm đầu, mọi người chưa biết đến nhiều, chỉ có khoảng 200 người đến ăn cơm thôi. Bữa đó, vừa dọn dẹp lại bếp, và nhà hàng, vừa chuẩn bị nấu nướng nên chỉ có mấy món như cá kho, thịt rang, gà rang và 2 món canh rau thôi em à. Nhưng đến trưa nay (trưa 11/9 – PV) thì anh chị em trong bếp đã kịp chuẩn bị được nhiều món hơn và phục vụ kiểu buffet. Mọi người có nhiều món hơn để ăn rồi, đảm bảo dinh dưỡng", chị Yến cho biết.

Từ ngày 11/9, Green đã phục vụ người dân những bữa ăn kiểu buffet với đa dạng món ăn. Ảnh: Thu Lê

Nhìn những khay thức ăn đang nóng hổi và liên tục được thêm mới, nhưng chắc ít ai biết, 5 người đầu bếp và 3 phục vụ đang làm việc không lương. Còn môi trường làm việc là căn bếp khá rộng, sạch sẽ, ngăn nắp nhưng mái thì đã thủng lỗ chỗ, vết thủng khá to. "Trưa qua, bọn anh mặc áo mưa nấu cơm đấy cô nhà báo", một anh đầu bếp nói với ra khi thấy tôi đi vào thăm bếp.

Chỗ nấu ăn bị thủng trần một mảng to, mưa là đầu bếp phải mặc áo mưa để nấu ăn. Ảnh: Thu Lê.

Căn bếp của nhà hàng Green nơi nấu những bữa ăn nghĩa tình cho người dân đã bị hư hỏng khá nhiều sau cơn bão số 3. Ảnh: Thu Lê.

Không chỉ căn bếp của nhà hàng Green, toàn bộ tầng 2 của Hội trường Sun ngay cạnh nhà hàng cũng đã may hết nóc và thủng toàn bộ trần thạch cao. Phía bên kia đường là Trung tâm tiệc cưới The One Palace lớn và hiện đại nhất nhì trong khu vực Bãi Cháy, với sức chưa lên tới gần 1000 khách đã chỉ còn là đống đổ nát. Cũng may, khách sạn Green Suites trong chuỗi cơ sở kinh doanh của T&Y Group chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Hội trường Sun ngay cạnh nhà hàng Green của chị Yên đã bị hư hỏng nặng, phải đóng cửa. Ảnh: Thu Lê.

"The One được bọn chị xây dựng và mới đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm ngoái thôi. Riêng bên đó đã thiệt hại hơn 20 tỷ đồng rồi em", chị nói mà như nghẹn lại.

Trung tâm tiệc cưới The One Palace mới đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm ngoái, trị giá hơn 20 tỷ đồng đã chỉ còn là đống đổ nát.

Nếu tính tổng thiệt hại của chị Yến và người đồng nghiệp là anh Toàn Alex đã gần 30 tỷ đồng, chưa kể thiệt hại về doanh thu khi chuỗi nhà hàng chưa thể hoạt động ngay lại được. "Sau bão, anh chị bị sốc khi ra kiểm tra tình hình nhà hàng. Gần 30 tỷ đồng bay sạch chỉ sau mấy tiếng cơn bão đi qua. Mất thì cũng mất rồi, lấy lại tinh thần làm điều cần làm thôi. Ngồi thẫn thờ nhìn đống đổ nát chắc được tầm 2 tiếng, bọn chị bảo nhau sốc lại tinh thần, rồi gọi điện hỏi thăm anh em nhân viên xem có ổn không, rồi cùng nhau bắt tay dọn dẹp lại", chị Yến trải lòng.

Chị Ngô Thị Hải Yến - đồng chủ đầu tư và cũng là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch T&Y Group (T&Y Group) chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Thu Lê.

Và bữa cơm miễn phí ấm tình đồng bào

Nơi chị Yến ở là 1 căn hộ tại chung cư Chung cư New Life Tower, ngay trên đường Hoàng Quốc Việt, gần nhà hàng. Sau bão, cửa kính vỡ hết, nhà đúng kiểu vườn không nhà trống. Không điện, không nước, không mạng, không thể làm gì chứ đừng nói đến nấu ăn. "Dân cư chỗ chị ở đông quá, mà nhà ai cũng bị ảnh hưởng sau bão cả. Rồi nhiều người lao động từ nơi khác đến, họ ở các khu trọ, mà nhiều khu nhà đã bay mất mái. Nhiều ngày nay đã phải ăn mì tôm để đi làm….", chị Yến chia sẻ về nguyên nhân khiến chị và mọi người trong công ty cùng thực hiện những bữa cơm nghĩa tình này.

"Bữa đầu đến, nhiều người đã khóc. Họ nói, từ sau bão, đây là bữa cơm đầu tiên họ được ăn", kể lại mà nước mắt chị cũng đã rơm rớm ở khoé mi. Chị vội quay mặt đi, như thể muốn giấu đi cảm xúc này…

Chị Ngô Thị Hải Yến xúc động khi nhắc lại tình cảm của mọi người khi đến ăn bữa cơm nghĩa tình đầu tiên vào tối ngày 10/9. Ảnh: Thu Lê.

Bàn kế bên cạnh bàn chúng tôi là bàn mà bác Phạm Văn Sơn đã 70 tuổi, cùng vợ đang sống tại tổ 5 khu 9A phường Bãi Cháy đang ngồi dùng cơm tối. Nghe thấy câu chuyện chị Yến kể mà cũng khóc theo. "Cảm động quá cháu ơi. Cảm ơn các cháu. Đồ ăn ở đây ngon lắm cháu à. Nhà chú cũng bị thiệt hại nặng. Căn bếp đã không còn, nên không thể nấu ăn. May mà có các cháu giúp đỡ", Bác nói mà ngắt quãng bởi đang vội lau đi giọt nước mắt.

Bác Phạm Văn Sơn, một người dân đến ăn cơm tối 11/9 đã không kìm được cảm xúc khi vô tình nghe được câu chuyện của chị Yến. Ảnh: Thu Lê.

Chị và anh Toàn cùng mọi người sẽ duy trì bếp và những bữa ăn này đến ngày 13/9. Nếu tình hình khu vực này chưa có điện, nhà hàng sẽ tiếp tục cho đến khi nào điện có trở lại.

"Còn người cần đến những bữa ăn thì anh chị sẽ vẫn chạy máy phát điện để nấu cơm và phục vụ mọi người. Mất cũng đã mất rồi, giờ là lúc mọi người cùng dìu nhau qua cơn bĩ cực, chờ ngày thái lai em ạ. Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi. Còn sống là còn làm lại được phải không em?".

Các món ăn được thêm mới liên tục để phục vụ mọi người. Ảnh: Thu Lê.

Cùng chung sức với tấm lòng hảo tâm của chị Yến, anh Toàn, rất nhiều người muốn chuyển tiền ủng hộ nhưng anh chị đều từ chối nhận hết. Ai muốn đóng góp thì anh, chị chỉ nhận nước, hoa quả, hoặc thực phẩm sống để nhà hàng chế biến phục vụ mọi người. "Có nhà cung cấp của bên chị vừa gửi đến một thùng thịt bò kìa. Mai mọi người có thêm thịt bò để ăn rồi", chị Yến kể, nụ cười cũng thoáng hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của chị.

Mọi người vẫn đang ra vào nhà hàng để hưởng một chút ấm áp của tình người sau cơn bão. Ảnh: Thu Lê.

"Khó khăn này sẽ lại qua thôi!", chị Yến nói vậy khi chào tạm biệt tôi rồi vội quay lại bếp hộ mọi người. Bên ngoài, đường phố tối mịt, nhưng Green thì vẫn đang sáng đen nhờ máy phát. Mọi người vẫn đang ra vào Green để hưởng một chút ấm áp của tình người sau cơn bão. Mong cho T&Y Group chỉ mới bước sang tuổi thứ 3 của chị Yến và anh Toàn sẽ sớm khắc phục được những hậu quả sau bão, để lại là điểm đến thân thuộc của du khách và của các cặp đôi trong ngày hạnh phúc nhất của đời mình.