Hình ảnh xuất hiện băng giá ở đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng

Cơ quan khí tượng cho biết cao điểm rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa (nhiệt độ trung bình từ 13 độ C trở xuống) ở miền Bắc sẽ bắt đầu từ đêm nay cho đến ngày 25/1. Ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Đây có thể là đợt rét kỷ lục từ đầu mùa đông đến nay. Một số vùng núi cao sáng nay cũng rét dưới 10 độ C như Đồng Văn (Hà Giang) 6,7 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 7,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,6 độ, Sa Pa (Lào Cai) 9,2 độ C. Tại Hà Nội, các trạm khí tượng Hà Đông, Hoài Đức, Láng, Sơn Tây, Ba Vì đều hơn 13 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào, dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.Ở vịnh Bắc Bộ hôm nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 2,5 - 3,5m. Ảnh: Lê Nam.