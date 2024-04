HLV Hoàng Anh Tuấn: "Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng không phải quá sức với U23 Việt Nam"

U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sự hứng khởi là điều có thể cảm nhận rõ nét trên gương mặt của các cầu thủ trẻ, những cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng lựa chọn cho đợt tập trung quan trọng trước thềm VCK giải U23 châu Á 2024.

Do vướng lịch thi đấu của V.League nên ở buổi tập này đội tuyển U23 Việt Nam chưa có được đầy đủ lực lượng. 2 cầu thủ cuối cùng sẽ lên hội quân trong ngày hôm nay là tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của CLB Đông Á Thanh Hóa. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn không may dính chấn thương vai khi thi đấu tại vòng 13 giải hạng Nhất quốc gia trong màu áo CLB PVF-CAND và bỏ ngỏ khả năng có thể tham dự VCK U23 châu Á 2024. Vì lý do này, nên để đảm bảo chiều sâu lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định triệu tập bổ sung chân sút Nguyễn Văn Tùng của CLB Hà Nội FC.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: VFF.

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra trong bầu không khí khá thoải mái, với nội dung chủ yếu là giải phóng sức ỳ và kiểm tra nền tảng thể lực của các cầu thủ. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng dành thời gian động viên, khích lệ tinh thần các học trò và nhắc nhở toàn đội dành sự tập trung tối đa cho mục tiêu VCK U23 châu Á 2024 phía trước, nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối diện với thử thách đến từ Uzbekistan, Kuwait và Malaysia ở vòng đấu bảng.

"Tôi và ban huấn luyện đặt mục tiêu đầu tiên là phải làm sao để các cầu thủ thể hiện tốt nhất về mặt chuyên môn, chơi cống hiến nhất. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng không phải quá sức, nhưng cũng sẽ không dễ dàng. Trong bảng đấu mà U23 Việt Nam không phải đội mạnh nhất, chúng tôi biết mình thế nào và sẽ tính toán để chơi ra sao. Viêc đặt ra mục tiêu là cần thiết để tạo động lực phấn đấu, nhưng cũng phải thực tế. Nếu mọi việc tốt đẹp, U23 Việt Nam vượt qua được vòng bảng, chúng ta sẽ nghĩ đến những điều xa hơn", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Nhà cầm quân từng lập kỳ tích lịch sử khi đưa U19 Việt Nam giành quyền tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017 chia sẻ thêm: "Cấp độ U23 thực ra vẫn là đội trẻ kế cận đội tuyển quốc gia, đó là nơi tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ được thi đấu, với mục tiêu cao nhất là hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ được thể hiện khả năng của mình. Bạn nào có phong độ tốt, đáp ứng được điều kiện sẽ được lựa chọn. Tôi vẫn luôn nói với các cầu thủ rằng, không phải lúc nào cũng có giải đấu ở trình độ cao như giải U23 châu Á để tham gia, kể cả với những cái tên đã từng tham dự đội tuyển quốc gia. Việc được tham dự giải đấu chính là cơ hội để họ cải thiện kỹ năng, trau dồi trình độ để hướng tới đích đến cuối cùng là đội tuyển quốc gia".

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trong ngày 7/4 trước khi lên đường sang Qatar tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2024 vào ngày 8/4. Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội sẽ có trận giao hữu cọ xát với U23 Jordan vào ngày 10/4.

Ngày 17/4, đội sẽ đá trận ra quân tại bảng D, gặp U23 Kuwait.