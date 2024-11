Tin sáng (7/11): HLV Kim Sang-sik làm mới ĐT Việt Nam với 5 “Mr X”?

HLV Kim Sang-sik làm mới ĐT Việt Nam với 5 "Mr X"?

Từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam đến nay, HLV Kim Sang-sik đã trải qua 5 trận đấu chính thức với kết quả không như mong đợi (1 thắng, 1 hòa, 3 thua). Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận, ĐT Việt Nam hiện đang gặp khó khăn khi các cầu thủ giàu kinh nghiệm không có phong độ tốt, còn những cầu thủ trẻ chưa đáp ứng được kỳ vọng mỗi khi được trao cơ hội.

Trong thời gian qua, HLV Kim Sang-sik rất tích cực theo dõi các trận đấu tại V.League để tìm ra những cái tên tốt nhất cho ĐT Việt Nam hướng tới ASEAN Cup 2024 kèm theo mục tiêu vào chung kết. Theo đánh giá của giới chuyên môn, có 5 cái tên đang nhận được HLV Kim Sang-sik chú ý và có thể sẽ tạo nên tính hiệu quả và sự đa dạng của ĐT Việt Nam gồm Nguyễn Hai Long, Ngô Tùng Quốc, Võ Hoàng Minh Khoa, Trương Tiến Anh, Trần Danh Trung. Nếu tiếp tục chơi tốt, 5 cầu thủ này hứa hẹn là "Mr X" của ĐT Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Ngô Tùng Quốc đang chơi tốt tại V.League 2024/2025. Ảnh: Báo Thanh Niên

Arsenal mất Edu dù sẵn sàng chi đậm

Theo SportMail, Arsenal đã thuyết phục Edu ở lại với bản hợp đồng mới rất hấp dẫn. Tuy vậy, cựu tiền vệ người Brazil vẫn quyết định từ chức Giám đốc thể thao tại Emirates để gia nhập nhóm các CLB của tỷ phú Evangelos Marinakis. Nhiều nguồn tin khẳng định Edu sẽ hưởng mức lương mới gấp 3-4 lần so với Arsenal.

Mbappe khiến HLV Ancelotti khó xử

Theo Relevo, HLV Carlo Ancelotti đang coi Kylian Mbappe là "vấn đề lớn nhất" của Real Madrid ở mùa giải này. Ông rất kỳ vọng Mbappe nhưng hiện chưa hài lòng và khó xử bởi tiền đạo người Pháp không hỗ trợ đồng đội khi mất bóng.

Mbappe đang khiến lối chơi của Real Madrid gặp khó khăn. Ảnh: Reuters

Huyền thoại Alan Shearer tin Man City sẽ vô địch Premier League mùa này

Mặc dù đánh giá cao Liverpool nhưng huyền thoại Alan Shearer vẫn tin tưởng Man City sẽ giành chức vô địch Premier League mùa này. Ông tỏ ra khá thất vọng khi Arsenal không thể hiện được mình dù được đánh giá cao trước khi mùa giải khởi tranh.

Tottenham tìm cách gia hạn với Son Heung-min

Hợp đồng giữa Son Heung-min và Tottenham chỉ còn thời hạn tới mùa hè năm sau. Theo Telegraph, Spurs sắp kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm với tiền đạo người Hàn Quốc. Anh sẽ ở lại Tottenham ít nhất tới mùa hè năm 2026.