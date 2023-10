HLV Nguyễn Anh Đức rầm rộ tuyển quân cho CLB Bình Phước

Từng gặp phải nhiều khó khăn tài chính và có giai đoạn chật vật ở giải Hạng Nhất nhưng ở mùa giải tới, CLB Bình Phước được dự đoán sẽ có sự bứt phá khi có nhà tài trợ mới cũng như đổi tên thành Trường Tươi Bình Phước. Chính điều này giúp họ có nhiều sự bổ sung về nhân sự đáng chú ý, bao gồm cả trên băng ghế huấn luyện lẫn cầu thủ.

HLV Nguyễn Anh Đức chụp hình cùng CĐV của CLB Trường Tươi Bình Phước. Ảnh: Bình Phước FC.

Cụ thể, CLB Trường Tươi Bình Phước đã mời HLV Nguyễn Anh Đức về ngồi vào "ghế nóng". Mùa trước, HLV Nguyễn Anh Đức khá thành công khi dẫn dắt CLB Long An. Ông đã cùng đội bóng chủ sân Tân An kết thúc ở vị trí thứ 4 trên BXH, nhưng do lãnh đạo đội bóng này không có tham vọng lên chơi V.League nên cựu danh thủ ĐT Việt Nam đã dứt áo ra đi. Ông nhanh chóng nhận lời về Bình Phước khi đội bóng này cho thấy tham vọng rất lớn...

Sau khi ngồi vào "ghế nóng", HLV Nguyễn Anh Đức đã cùng Ban lãnh đạo CLB Trường Tươi Bình Phước bổ sung thêm hơn 10 gương mặt, bao gồm những cầu thủ chất lượng được chiêu mộ từ những lò đào tạo danh tiếng như SLNA, Viettel, PVF, Becamex Bình Dương, Thanh Hóa… Cụ thể, sân Bình Phước vừa đón 6 tân binh chất lượng, từng khoác áo lứa U Việt Nam, gồm tiền đạo Ngô Hồng Phước (B.Bình Dương), trung vệ Đoàn Anh Việt (B.Bình Dương), tiền vệ Vương Quốc Trung, trung vệ Lục Xuân Hưng (PVF.CAND), hậu vệ Hà Châu Phi (Đông Á Thanh Hoá) và thủ môn Lương Bá Sơn (Đông Á Thanh Hoá). Ngoài ra, họ cũn đón thêm 4 tài năng trẻ từ Viettel FC theo dạng cho mượn gồm Nguyễn Hữu Thái Bảo, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hữu Luân và Đoàn Huy Hoàng...

Lễ xuất quân của CLB Trường Tươi Bình Phước. Ảnh: Bình Phước FC.

Mới đây, CLB Trường Tươi Bình Phước đã tổ chức lễ xuất quân rầm rộ. Trong lễ xuất quân, HLV Nguyễn Anh Đức cũng đã bày tỏ tham vọng đưa đội bóng xứ Miền Đông Nam Bộ tới những thành công: Chúng tôi không dám hứa sẽ đạt được thành tích cao nhưng toàn thể BHL và cầu thủ sẽ mang đến cho NHM Bình Phước một lối chơi cống hiến.

Một lối chơi fair play, đẹp mắt, toàn tâm, toàn lực chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung, vì màu cờ sắc áo với tinh thần thể thao cao thượng".

Ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức sẽ phải làm khách tới sân của đối thủ Hòa Bình. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 21/10 tới.