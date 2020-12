HLV Ole Gunnar Solskjaer lên tiếng về sự "biến mất" của Lingard

Dù Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21 đã đi đến vòng đấu thứ 14, thế nhưng tiền vệ Jesse Lingard chỉ mới đá vỏn vẹn 1 trận cho M.U. Cụ thể, số phút anh xuất hiện trên sân chỉ dừng lại ở con số 99.



Trưởng thành từ lò đào tạo M.U và được trao nhiều cơ hội nhưng không chứng minh được bản thân. Lúc này, Lingard đang rất khó cạnh tranh vị trí tại Old Trafford. Theo thông tin từ Daily Mail, M.U có thể để Lingard ra đi theo dạng cho mượn ở tháng 1 tới.

Lingard chỉ mới có vỏn vẹn 1 lần ra sân cho M.U.

Tuy nhiên, mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng xác nhận, Lingard sẽ trở lại trong trận đấu với Everton ở Cúp Liên đoàn sắp tới. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Na Uy giải thích lý do vì sao tiền vệ người Anh "mất tích" trong khoảng thời gian vừa qua.

“Jesse Lingard sẽ trở lại và ra sân trước Everton. Cậu ấy đang tập luyện rất chăm chỉ. Jesse không may mắn khi phải cách ly một vài lần do tiếp xúc hoặc tiếp xúc gần với Covid-19 cho dù cậu ấy không nhiễm loại virus này. Quá nhiều sự không may đến với Jesse Lingard và đó là lý do để cậu ấy không thể ra sân nhiều cho M.U. Lingard nhiều lần phải cách ly vì Covid-19″ , cựu thuyền trưởng Cardiff khẳng định.

Jesse Lingard chuẩn bị trở lại đội hình M.U.

Tính tới thời điểm hiện tại, Jesse Lingard đã có 175 lần ra sân cho M.U, cũng như 75 lần khoác áo ĐT Anh.