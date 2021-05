HLV Park Hang-seo cảnh báo ĐT Việt Nam điều gì trước khi sang UAE?

Sáng 25/5, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách chính thức 29 cầu thủ ĐT Việt Nam lên đường sang UAE tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước ngày hành quân, chiến lược gia người Hàn Quốc đã lên tiếng cảnh báo các học trò.

Theo đó, nhà cầm quân 63 tuổi yêu cầu các tuyển thủ tuyệt đối không được chủ quan trước đối thủ, kể cả những bại tướng của ĐT Việt Nam trước đó như UAE hay Malaysia. Việc thích ứng với thay đổi của đối phương là đặc biệt quan trọng.

HLV Park Hang-seo lên tiếng "nắn gân" các học trò trước ngày tới UAE.

Theo đó, nhà cầm quân 63 tuổi yêu cầu các tuyển thủ tuyệt đối không được chủ quan trước đối thủ, kể cả những bại tướng của ĐT Việt Nam trước đó như UAE hay Malaysia. Việc thích ứng với thay đổi của đối phương là đặc biệt quan trọng.



Ngoài việc rèn giũa chuyên môn cho ĐT Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2022, ban huấn luyện đã và đang nghiên cứu các đội tại bảng G mà theo thầy Park: “Chúng ta cần phải thích ứng được trước mọi sự thay đổi của đối phương. Cần lên kế hoạch cực kỳ cụ thể, không thể chủ quan ở bất kỳ khâu nào”.

HLV Park Hang-seo đã đưa ra nhận xét đáng chú ý về HLV Bert van Marwijk - người đã quay trở lại dẫn dắt tuyển UAE: “Chúng ta từng biết về HLV này vì năm 2019, đội UAE do ông dẫn dắt đã thua Việt Nam ở lượt đi vòng loại World Cup 2022. Tôi đã nắm được triết lý của ông Marwijk - rất coi trọng phòng thủ trước khi triển khai bóng lên phía trên”.

Sức mạnh phòng ngự và tấn công của UAE đã được thể hiện khá rõ trong trận giao hữu vào cuối tháng 3, khi học trò ông Marwijk hủy diệt đội Ấn Độ với 6 bàn mà không để lọt lưới bàn nào (Mabkhout lập hat-trick, Lima và Tagliabue đều lập công).

UAE mới có thắng lợi tưng bừng 5-1 trước Jordan để chạy đà.

Theo tờ Al Ittihad, HLV Marwijk và các cộng sự đang liên tục có những buổi thuyết trình về khía cạnh chiến thuật, phân tích đối thủ để dần giúp các tuyển thủ thấm nhuần phong cách chơi của đội và đối phó từng trận.



Chủ nhà UAE cũng chọn “quân xanh” trùng với ĐT Việt Nam là Jordan để có sự so sánh sâu sát nhất trước khi tái đấu “Những ngôi sao Vàng” và vừa hủy diệt đối thủ này với tỉ số 5-1, qua đó có màn chạy đà hoàn hảo.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng rất quan tâm đến Malaysia. Mặc dù Hổ Malay gặp khó khăn nhưng ông Park từng cho rằng, đây luôn là một đối thủ rất mạnh và đã biết quá rõ về Việt Nam. “

Tôi thực sự quan tâm đến chất lượng của các cầu thủ nhập tịch. Malaysia còn hy vọng tại bảng G nên tuyển Việt Nam phải hết sức đề phòng. Cần phải có phương án để đối đầu với đội bóng này”, chiến lược gia người Hàn chia sẻ.

Trong những ngày qua, HLV Park Hang-seo tập trung rèn kỹ ĐT Việt Nam với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 vì thiên hướng của sơ đồ này là khi triển khai tấn công có nhiều người tham gia hơn.

ĐT Malaysia cũng bổ sung thêm rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

Ông Park nhấn mạnh: “Triết lý bóng đá của tôi là chiến thắng! Con đường và hướng duy nhất tôi luôn luôn nhắm đến là chiến thắng cho đội bóng. Chiến thắng từng trận, từng trận một. Nhiệm vụ của tôi là làm sao để hài lòng chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam. Hay nói cách khác đó là chiến thắng.



Chỉ có kết quả tốt tôi mới tồn tại được. Với đội tuyển quốc gia, kết quả là cực kỳ quan trọng. Vì thế, khi đội tuyển ra sân và chiến đấu, tôi mong hai từ chiến thắng”.

Chiều 26/5, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang UAE. Chuyến bay cất cánh lúc 16h10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 19h40 giờ địa phương (22h40 giờ Việt Nam).

Do ĐT Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí.

Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của VFF làm việc và thống nhất với LĐBĐ UAE, căn cứ từ đề xuất của HLV trưởng.