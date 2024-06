HLV Park Hang-seo nhắn nhủ điều bất ngờ tới Nguyễn Anh Đức

HLV Park Hang-seo nhắn nhủ Nguyễn Anh Đức

Thời còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo không chỉ là một người thầy, mà còn giống như một người cha với nhiều tuyển thủ Việt Nam. Vì thế, ngay cả khi không còn hợp tác với VFF, nhà cầm quân người Hàn Quốc này vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các học trò cũ. Những ngày sinh nhật của họ hay các sự kiện quan trọng, HLV Park Hang-seo đều gửi lời chúc mừng, nhắn nhủ hay thậm chí đích thân đến tham dự...

Nguyễn Anh Đức có mối quan hệ thân thiết với HLV Park Hang-seo. Ảnh: FBNV.

Mới đây, có lẽ nhân chiến thắng 2-0 của Trường Tươi Bình Phước trước CLB Hoà Bình ở vòng 18 giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, qua đó san bằng điểm số với đội xếp thứ 2 là PVF-CAHN (cùng có 32 điểm), đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé đá play-off tranh suất lên chơi V.League 2024/2025, HLV Park Hang-seo đã gửi lời nhắn nhủ tới Nguyễn Anh Đức - người hiện nắm vai trò "Thuyền trưởng" tại đội chủ sân Bình Phước.

Cụ thể, thầy Park viết: "I always knew clearly that you are a leader and ready to be a true football coach". Tạm dịch: "Tôi luôn biết rõ rằng cậu là một nhà quản lý đích thực và sẵn sàng để làm một HLV bóng đá thực thụ" và tag luôn tên của Nguyễn Anh Đức vào dòng status.

Giống như Quang Hải, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng... Nguyễn Anh Đức cũng có mối quan hệ rất thân thiết với HLV Park Hang-seo. Thời còn thi đấu, dù thuộc hàng "lão tướng" và có lúc từng muốn chia tay ĐTQG, nhưng Nguyễn Anh Đức vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập và trao cơ hội đá chính để toả sáng.

HLV Park Hang-seo gửi lời nhắn nhủ tới Nguyễn Anh Đức. Ảnh chụp màn hình.

Thậm chí, trong lễ xuất quân tại mùa giải 2023/2024 của CLB Trường Tươi Bình Phước, HLV Park Hang-seo đã đến tham dự và ủng hộ Nguyễn Anh Đức - người khi đó vừa được đội bóng Đông Nam Bộ bổ nhiệm vào "ghế nóng".

Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn đang ở Việt Nam để điều hành học viện bóng đá mang tên mình và làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh. CLB Bắc Ninh hiện thi đấu ở giải Hạng Nhì Quốc gia 2024 và đã đoạt vé đá vòng chung kết tranh suất lên hạng.

Về phần CLB Trường Tươi Bình Phước của HLV Nguyễn Anh Đức, họ còn 2 trận đấu nữa để hiện thực hoá giấc mơ giành vé lên chơi tại V.League. Chắc chắn, với lời chúc từ HLV Park Hang-seo, HLV Nguyễn Anh Đức sẽ có thêm động lực để giúp các học trò thi đấu thăng hoa hơn nữa, qua đó giành những kết quả tốt nhất.