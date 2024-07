HLV Park Hang-seo "trả giá đắt" khi dẫn dắt ĐT Malaysia?

Như đã biết, Kim Pan-gon vừa từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia với lý do cá nhân. Do hợp đồng giữa ông và LĐBĐ Malaysia còn hạn đến 1 năm rưỡi nên ông phải đền bù 3,17 triệu ringgit, tương đương 17,2 tỷ đồng.

Tại sao vị HLV này lại sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền túi để chấm dứt công việc tại ĐT Malaysia. Truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra nhiều nhận định.

Tờ Nate Sports phân tích: "Vấn đề nhức nhối nhất là tình hình nội bộ. Một số CLB ở giải VĐQG Malaysia bất hợp tác trong việc nhả cầu thủ chủ chốt cho ĐTQG.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF.

Khi HLV Kim Pan-gon yêu cầu được triệu tập lực lượng sớm, ông thường không được ủng hộ. Tệ hơn nữa, cầu thủ chạy cánh chủ chốt của Malaysia là Faisal Halim đã bị tạt axit và không thể tham dự 2 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đó là một biến cố khiến tinh thần của ông bị suy yếu rất nhiều. Đúng như lo ngại, Malaysia đã không thể tiến vào vòng loại 3 do thiếu quân át chủ bài".

Sau khi HLV Kim Pan-gon rời đi, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã nhanh chóng lên kế hoạch tìm người thay thế. Một trong những gương mặt mà họ nhắm tới là HLV Park Hang-seo - người từng có 5 năm rất thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, các tờ báo cũng như NHM Hàn Quốc đã lên tiếng khuyên HLV Park Hang-seo không nên cân nhắc tới ý định dẫn dắt ĐT Malaysia nếu không muốn "đi vào xết xe đổ" của HLV Kim Pan-gon, tức là bất lực trong việc triển khai các kế hoạch cho ĐTQG, danh tiếng bị tổn hại và rồi còn phải bồi thường hợp đồng khi từ chức...

Tỏa sáng ở EURO, Palmer được Chelsea trọng thưởng

Ở kì EURO đầu tiên trong sự nghiệp, Cole Palmer tỏa sáng dù có rất ít thời gian thi đấu cho ĐT Anh. Ngôi sao của Chelsea gây ấn tượng mạnh với pha kiến tạo cho Ollie Watkins ghi bàn quyết định ở trận bán kết gặp Hà Lan. Ở trận chung kết, Palmer tiếp tục ghi dấu ấn khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tam sư.

Cole Palmer.

Theo nguồn tin uy tín The Telegraph, Chelsea đã có kế hoạch trọng thưởng cho Palmer sau chiến dịch EURO đáng kinh ngạc. Mức lương hiện tại của Palmer chỉ 80 nghìn bảng/tuần, thuộc nhóm thấp nhất ở Stamford Bridge và không xứng đáng với tài năng và đóng góp của tuyển thủ Anh.

Do đó, Chelsea sẽ tăng lương cho Palmer theo chế độ tăng dần qua mỗi mùa. The Blues hi vọng sẽ giữ chân viên ngọc quý này ở CLB trong 1 thập kỉ. Đội bóng phía Tây London sẽ đợi thời điểm thích hợp để thảo luận vấn đề này với Palmer và người đại diện của anh, nhưng họ muốn giữ bí mật thay vì công khai trước truyền thông.

Yamal đòi Barcelona tăng lương sau kì EURO 2024 thăng hoa

Lamine Yamal đã chơi bùng nổ ở kì EURO vừa qua với 1 bàn và 4 kiến tạo, qua đó giúp Tây Ban Nha vô địch giải đấu sau 12 năm chờ đợi. Tiền đạo 17 tuổi cũng đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Trở về Barcelona, Yamal được trao chiếc áo số 19, số áo từng gắn với tên tuổi của Lionel Messi ở giai đoạn đầu sự nghiệp tại Blaugrana. Đây là sự khích lệ lớn từ CLB xứ Catalan dành cho tiền đạo người Tây Ban Nha.

Lamine Yamal.

Chưa hết, theo Sport, Lamine Yamal rất có thể sẽ được Barcelona tăng lương sau EURO 2024. Cụ thể, người đại diện của Yamal, Jorge Mendes, đã đề nghị Blaugrana tăng mức đãi ngộ cho thân chủ của mình. Bất chấp tình hình tài chính khó khăn, Chủ tịch Joan Laporta sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của "siêu cò" người Bồ Đào Nha.

HLV Lopetegui gây sốc, đàm phán chiêu mộ Kante

Mùa hè năm ngoái, N'Golo Kante đã gia nhập Al-Ittihad sau 7 năm khoác áo Chelsea. Tưởng như tiền vệ 33 tuổi đã chấp nhận từ bỏ bóng đá đỉnh cao để 'cày tiền' ở Trung Đông nhưng anh sẵn sàng trở lại Premier League và đã chứng minh đẳng cấp ở EURO 2024 vừa qua.

N'Golo Kante.

Theo nguồn tin uy tín The Guardian, West Ham đang đàm phán với Al-Ittihad về Kante. Đội bóng của HLV Julen Lopetegui cần bổ sung một tiền vệ phòng ngự sau khi Kalvin Phillips không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong thời gian cho mượn từ Man City. The Hammers sẵn sàng chi 20 triệu bảng để đón Kante về London.

Man City đón tân binh đầu tiên

Với mức chi khoảng 35 triệu bảng, Man City đã sở hữu chữ kí của Savinho. Đây là tân binh đầu tiên cập bến Etihad trong phiên chợ hè năm nay.

Thương vụ này đã được Man City công bố trên trang chủ. Theo đó, Savinho đã chính thức đặt bút kí bản hợp đồng 5 năm, có thời hạn tới mùa hè năm 2029 với sân Etihad. Trong lễ ra mắt, tài năng trẻ 20 tuổi người Brazil đã được Man City trao chiếc áo số 26. Đây là số áo cũ của Riyad Mahrez.

Savinho.

"Tôi rất vui khi gia nhập Man City, nhà vô địch của Premier League và FIFA Club World Cup. Mọi người đều biết Man City là CLB mạnh nhất thế giới ở thời điểm này. Tôi rất háo hức trước cơ hội làm việc cùng HLV Pep Guardiola. Ông ấy là 1 trong những HLV vĩ đại nhất.

Tôi đã có trải nghiệm tốt ở Tây Ban Nha và muốn thử thách mới khi thi đấu ở Premier League bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất. Hi vọng rằng tôi sẽ đóng góp vào thành công của Man City", Savinho chia sẻ sau khi kí hợp đồng với Man City.