HLV Popov của CLB Thanh Hóa, ứng viên xứng đáng cho chức HLV trưởng ĐT Việt Nam?

HLV Popov - ứng viên thay thế HLV Troussier ở ĐT Việt Nam

HLV bóng đá là 1 nghề bạc bẽo, đó là chân lý đã được thừa nhận. Anh bước chân vào nghề đó, anh phải chấp nhận. Nó bạc bẽo không phải chỉ do khi chiến thắng, người ta thường ca ngợi cầu thủ, còn nếu thất bại, người ta quen réo tên HLV. Cũng không hẳn do người xem thường có xu hướng nghĩ rằng, họ có kiến thức đủ để hiểu biết và đánh giá về mọi mặt của môn thể thao đại chúng này, kể cả đánh giá về các tác nghiệp chuyên môn của người được gọi là bậc thầy của trò chơi này, HLV bóng đá.

Có lẽ cái tạo nên nhận định bạc bẽo về nghề HLV, đó chính là việc bạn sẽ không thể luôn luôn thành công với nghề này. Có thể với đội bóng này, bạn thành công rực rỡ, nhưng khi đến với một đội bóng khác, có điều kiện tương tự, bạn thất bại ê chề. Hay năm nay, bạn cùng CLB bước lên bục vinh quang, nhưng ngay năm sau, vẫn lối đá, cách huấn luyện, chỉ đạo như vậy, vẫn những cầu thủ đó, bạn lại thất bại thảm hại và bị sa thải không thương tiếc như một kẻ tội đồ bất tài. Tóm lại, một trong những nghề đòi hỏi rất nhiều tư duy, sáng tạo, tính toán chi tiết, nhưng sự thành công lại lệ thuộc quá nhiều vào may mắn, đó là nghề HLV bóng đá, và đó là lý do nghề này bạc bẽo.

HLV Troussieer. Ảnh: VOV.

Trở lại với câu chuyện HLV của ĐT bóng đá Việt nam, ông Troussier. Cho đến thời điểm này, thành tích của ông với bóng đá Việt Nam là không thuyết phục. Mà lẽ tất nhiên, trình độ chuyên môn kém là lý do đầu tiên người ta dùng để diễn giải về kết quả tồi của 1 HLV. Vì với NHM mọi thứ đơn giản lắm, bóng đá có gì đâu, ông giỏi thì ông đã có chiến thắng.

Nhưng nếu xét trên khía cạnh "bạc bẽo" của cái nghề này trong trường hợp HLV Troussier, ta thấy ông đã từng thành công vang dội với ĐT Nhật Bản và một vài đội bóng khác. Còn với ĐT Việt Nam, ông đã không thành công cho tới thời điểm này. Nếu nhìn từ góc độ may rủi, có thể nói rằng ông đã không gặp may. Đội bóng của ông đã thua U23 Indonesia trong những giây cuối cùng của 90 phút chính thức. Thua ĐT Iraq trong thời điểm tương tự. Hoặc nếu may mắn, trong trận thua vừa rồi trước ĐT Indonesia, trong tình huống dẫn đến bàn thua, bóng lập bập mà không có chủ định kiểm soát của bất kỳ bên nào, nếu bóng vào chân hậu vệ Minh Trọng nảy đến 1 cầu thủ Việt Nam khác hay ra hết đường biên, câu chuyện đã khác hẳn. Mặc dù dư luận có quyền đưa ra nhận định, nếu ông là HLV giỏi, ông đã không để đội bóng rơi vào tình trạng lập bập đó.

Giống rất nhiều thứ ở trên đời, trong bóng đá, kết quả là trên hết. Mặc dù vì bất kỳ lý do gì, hiệu quả công việc được đánh giá bằng kết quả. Nếu HLV Troussier tiếp tục thất bại, thì dù ông có giỏi hay không, ông cũng cần được thay thế. Ít nhất thì cũng vì lý do mà nói theo cách dân dã, ông không hợp vía. Nhưng có một khía cạnh cần nói đến dù VFF đại diện cho NHM chúng ta thanh lý hợp đồng với vị HLV này, đó là câu chuyện lối đá mà ông đang xây dựng cho ĐT Việt Nam, lối đá kiểm soát. Đây là lối đá của tương lai bóng đá Việt Nam, mặc dù hiện tại nó là phổ biến đối với bóng đá đỉnh cao thế giới. Chính tiền vệ Lương Xuân Trường, học trò cưng của HLV Park Hang-seo, người đã có nhiều năm thi đấu ở Hàn Quốc, đã nói trong 1 cuộc phỏng vấn: Lối đá phòng ngự phản công của HLV Park Hang-seo đã quá lạc hậu và không còn được CLB nào của chính Hàn Quốc, quê hương của vị HLV này áp dụng. Đương nhiên, VFF và những người làm bóng đá ở Việt Nam hiểu sâu sắc vấn đề này.

HLV Popov. Ảnh: Lao Động.

Dẫn đến, nếu thay thế HLV Troussier, người ta sẽ phải tìm 1 HLV nào đó mang xu hướng bóng đá kiểm soát. Với cách suy nghĩ như thế, 1 cái tên tỏ ra rất phù hợp, người đã nhiều lần ủng hộ lối đá mà HLV Troussier áp dụng ở ĐT Việt Nam, 1 HLV đã có những thành tích cụ thể bằng chính lối đá đó ở Việt Nam, đó là HLV người Bungaria Velizar Popov, người đang dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa.

CLB Đông Á Thanh Hoá trong tay HLV Popov mặc dù không có khuôn mặt nào đắt giá, nhưng dưới sự huấn luyện và chỉ đạo của ông, đội bóng này triển khai lối đá kiểm soát rất hiệu quả và đẹp mắt. Mặc dù chất lượng cầu thủ trong đội hình không được đánh giá cao, nhưng hiện tại, CLB này đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và thuộc dạng đội bóng có thể quật ngã bất kỳ "ông lớn" nào trong giải.

Cùng phong cách bóng đá, cùng quen thuộc môi trường bóng đá Việt Nam, có thành tích nổi trội, HLV Popov trở thành ứng cử viên phù hợp thay cho vị trí HLV trưởng của ĐT Việt Nam của ông Troussier. Tất nhiên đó là trong trường hợp ông Troussier tiếp tục thất bại. Còn nếu như ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia trong trận lượt về, ĐT Việt Nam lọt vào vòng tiếp theo của vòng loại Wolrd Cup. U23 Việt Nam đạt thành tích cao trong giải U23 châu Á tới đây… chúng ta sẽ không bàn chuyện này nữa.