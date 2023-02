HLV Thạch Bảo Khanh đã thay đổi điều gì ở Viettel FC?

Trận đấu giữa đội Viettel FC và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy được chọn làm trận khai mạc cho V.League 1 – 2023 và được tính sân nhà cho Viettel FC. Đây là trận đấu được chờ đợi vì là cuộc đối đầu của 2 đội bóng mạnh, cân sức cân tài, cùng có lối đá tấn công và tham gia thi đấu là khá nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia ở cả 2 đội.

Tỷ số hòa 1 – 1 phản ánh đúng cục diện ở trên sân. Nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ Viettel thi đấu lấn lướt hơn, họ tạo được vài cơ hội nguy hiểm. Sau đó thế trận trở nên cân bằng. Dường như cầu thủ của cả 2 đội đều chưa đạt phong độ tốt nhất, chưa bắt nhịp với trạng thái thi đấu sau 1 quãng thời gian nghỉ ngơi giữa 2 mùa giải. Thể hiện ở các pha xử lý kỹ thuật cá nhân bị lỗi khá nhiều của cầu thủ 2 đội, kể cả từ những trụ cột đầy kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng hay Hoàng Đức bên Viettel FC.

HLV Thạch Bảo Khanh.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV trưởng 1 CLB V.League của Thạch bảo Khanh. Ông vốn là cựu tiền đạo của đội Thể Công và của đội tuyển quốc gia. Viettel FC là 1 đội bóng mạnh, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, nhưng họ không được đánh giá cao ở khả năng ghi bàn. Điều đó được thể hiện ở con số thống kê cuối mùa giải 2022. Trong khi chỉ để lọt lưới 14 bàn, ít nhất trong số các đội tham dự giải thì số bàn thắng ghi được lại chỉ có 29, ít hơn nhiều khi so với 47 bàn của các cầu thủ Hà Nội FC. Thành tích ghi bàn này là kém cỏi so với 1 đội bóng mạnh và để hiện thực tham vọng đoạt chức vô địch, Viettel FC phải cải thiện điểm yếu ghi bàn này. Phải chăng đó là 1 trong các lý do Ban lãnh đạo Viettel FC đã chọn 1 cựu tiền đạo làm HLV trưởng đội bóng.

Các pha tấn công của Viettel FC trong trận đấu ra quân này chưa thực sự thuyết phục, đó là điều bình thường với 1 tân HLV cũng như với 1 trận đấu mở màn của 1 mùa giải. Nhưng đã có những sự khác biệt trong cách chơi bóng của đội so với trước đây. Đầu tiên đó là dường như HLV Thạch Bảo Khanh khuyến khích các cầu thủ tiền đạo và tiền vệ Viettel FC cầm bóng, đi bóng đột phá. Trong trận này, ta thấy nhiều hơn các tình huống cầu thủ tấn công của Viettel FC mạnh dạn giữ bóng, sử dụng kỹ thuật cá nhân qua người. Tất nhiên, đi kèm với khả năng tạo ra đột biến trong các tình huống này là nguy cơ để mất bóng dẫn đến phản công của đối phương. Nhưng bóng đá là vậy, anh phải chấp nhận rủi ro để tạo ra các tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, cũng như buộc phải điều chỉnh để thích nghi để hạn chế các rủi ro đó. Ở đây là khả năng chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang chống các cuộc phản công của đối phương, điều mà các cầu thủ Viettel FC đã làm khá tốt trong trận này.

Một điểm nữa là dấu ấn của những cầu thủ trẻ Viettel FC được HLV Thạch Bảo Khanh đưa vào trong hiệp 2 là khá rõ ràng. Bằng tốc độ, sự năng nổ của sức trẻ, họ đã có nhiều tình huống khuấy đảo hàng hậu vệ lão luyện của Hà Nội FC. Nổi bật nhất là Trần Danh Trung, người đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Viettel.

Chúng ta sẽ cùng chờ đợi 1 diện mạo mới, 1 sức tấn công mới của Viettel FC dưới thời của HLV Thạch Bảo Khanh.