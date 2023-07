HLV Troussier báo tin vui cho sao trẻ Việt kiều tại U23 Việt Nam

Trong thời gian tới, sẽ có 2 ĐT U23 Việt Nam được thành lập và có 2 ban huấn luyện khác nhau dẫn dẫn để làm nhiệm vụ tại 2 giải đấu là vòng loại U23 châu Á 2024 và ASIAD 19. HLV Philippe Troussier sẽ dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024 với mục tiêu rất cụ thể là giành vé dự VCK. U23 Việt Nam được chơi trên sân nhà, cùng bảng với các đội vừa tầm hoặc kém hơn là U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Guam nên khả năng cạnh tranh ngôi đầu là rất khả quan.

Theo thông tin mới nhất, HLV Troussier sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh. Ở đợt tập trung cùng U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam tháng 6 vừa qua, Andrej Nguyễn An Khánh đã để lại ấn tượng tốt trong các buổi tập cũng như 2 trận giao hữu với CLB CAHN và CLB Hải Phòng. Hiện tại, Andrej Nguyễn An Khánh đang khoác áo U19 SK Sigma Olomouc của CH Czech.

Andrej Nguyễn An Khánh từng tạo được ấn tượng tốt trong đợt tập trung tháng 6 vừa qua. Ảnh: Cao Oanh

M.U lo lắng PSG "nẫng tay trên" Hojlund

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, M.U sắp chính thức gửi đề nghị mua Ramsus Hojlund đến Atalanta. Quỷ đỏ muốn sớm hoàn tất thương vụ này vì lo ngại PSG có thể cuỗm mất tiền đạo người Đan Mạch. Bởi lẽ, đội bóng nước Pháp cũng đưa Hojlund vào tầm ngắm chiêu mộ và vẫn liên hệ rất chặt chẽ với người đại diện cũng như gia đình của tiền đạo 20 tuổi.

Sadio Mane có thể làm đồng đội của Ronaldo

Tờ The Athletic cho biết Mane đã ủy quyền cho người đại diện thương thảo với Al Nassr. Người đại diện của Mane đã gặp GĐTT của Al Nassr, Goran Vucevic để thương lượng hợp đồng.

Mane không đáp ứng được yêu cầu tại Bayern Munich mùa giải vừa qua. Ảnh: Bayern Strikes

Juve muốn đổi Chiesa lấy Kessie của Barca

Tin từ Calcio Mercato cho hay Lão bà muốn có tiền vệ người Bờ Biển Ngà của Barca. Tuy nhiên, vì không có tiền nên Juve gạ Barcelona đổi Kessie lấy Chiesa.

Chelsea rút khỏi cuộc đua giành Maguire

Theo Guardian, The Blues vừa từ bỏ cuộc chiến chiêu mộ hậu vệ của M.U. Thay vào đó, HLV Pochettino muốn có Marc Guehi của Crystal Palace.