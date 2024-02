Tin sáng (28/2): HLV Troussier nhận định bất ngờ về bóng đá Việt Nam

HLV Troussier nhận định bất ngờ về bóng đá Việt Nam

Mới đây, trao đổi với truyền thông quốc tế, HLV Philippe Troussier cho rằng, bóng đá Việt Nam có những hạn chế khi quá chú trọng vào tốc độ và sức mạnh. Theo HLV Troussier, bóng đá tại Việt Nam tập trung vào các yếu tố không khác gì các môn rugby hay judo.

Cũng theo HLV Troussier, ông luôn bảo vệ quan điểm về triết lý thi đấu tập trung vào việc kiểm soát bóng. HLV Troussier nhấn mạnh, ông muốn đội bóng của mình cần giảm thiểu sự đối đầu trê sân và cách tốt nhất là không được để mất bóng một cách quá dễ dàng. HLV Troussier cũng khẳng định, ông muốn thay đổi tư duy về bóng đá tại Việt Nam và không muốn các cầu thủ thi đấu như những VĐV cử tạ.

HLV Troussier vừa có nhận xét bất ngờ về bóng đá Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Messi thua Ronaldo trên… mạng xã hội

Mới đây, siêu sao Lionel Messi đã thiết lập cột mốc đặc biệt khi có 500 triệu người hâm mộ theo dõi anh trên Instagram. Tuy nhiên, con số này vẫn kém xa một siêu sao bóng đá khác là Cristiano Ronaldo với 662 triệu người. Hiện tại, Ronaldo chỉ thua chính tài khoản Instagram với 669 triệu người theo dõi.

De Bruyne muốn đến MLS chơi bóng

Mới nhất, The Athletic cho biết, Kevin De Bruyne muốn đến MLS hơn Saudi Pro League sau khi rời Man City. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, The Citizens muốn bán tiền vệ người Bỉ ngay ở mùa hè tới thay vì để anh ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Man City muốn thu về khoảng 100 triệu bảng. Do đó, bến đỗ khả dĩ của De Bruyne gần như chỉ có Saudi Arabia, nơi những CLB sẵn sàng chi tiền tấn cho anh.

Nếu chia tay Man City, De Bruyne muốn đến MLS chơi bóng. Ảnh: Teamtalk

Con trai của David Beckham chia tay bạn gái

Mới đây, cậu con trai Romeo Beckham của cựu danh thủ David Beckham đã nói lời chia tay cô bạn gái Mia Regan. Cặp đôi này yêu nhau từ năm 16 tuổi và đã có 5 năm gắn bó trước khi đường ai nấy đi.

HLV Pochettino đối diện nguy cơ bị Chelsea sa thải

Theo MailSport, tương lai của HLV Mauricio Pochettino tại Chelsea đang lung lay sau khi The Blues thua Liverpool ở chung kết Carabao Cup. Sau quá nửa mùa giải, nhà cầm quân người Argentina vẫn chưa cải thiện được vị trí cho Chelsea tại Premier League. Nếu Pochettino bị sa thải, HLV Ruben Amorim của Sporting là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng.