Trời mưa giúp U23 Philippines

Trong trận đấu tối nay, U23 Philippines đã chủ động phòng ngự số đông và đã thủ hòa thành công 0-0 trước U23 Việt Nam để tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng A do cùng được 4 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua (+4 so với +3) so với U23 Việt Nam.

HLV Norman Fegidro cho rằng kết quả hòa U23 Việt Nam là thành công đối với U23 Philippines. Ảnh: VFF

Phát biểu sau trận đấu, HLV Norman Fegidro thừa nhận đây là một trận đấu thành công của U23 Philippines: "U23 Việt Nam là đương kim vô địch lại là chủ nhà của SEA Games 31. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ chiến thuật của U23 Việt Nam và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho thế trận phòng ngự và đã thành công".

Khi Dân Việt đặt vấn đề về thời tiết trên sân Việt Trì, liệu đó có phải là yếu tố hỗ trợ giúp U23 Philippines đạt mục đích hay không? HLV Norman Fegidro thẳng thắn đáp: "Đúng! Trong điều kiện thời tiết bình thường, chúng tôi sẽ rất khó triển khai phòng ngự hiệu quả như vậy. Trời mưa khiến mọi thứ diễn ra tốt hơn".

Vậy trận hòa trước U23 Việt Nam có đủ để giúp U23 Philippines tự tin vào 1 suất dự bán kết không? một phóng viên hỏi và HLV Norman Fegidro chốt lại:

"Tôi chưa nghĩ xa đến vậy, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Trước mắt, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với U23 Myanmar ngày 10/5 tới".