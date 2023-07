HLV Vũ Hồng Việt nói gì sau khi thua Viettel FC?

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Tôi thực sự rất buồn khi đội thua ở trận này. Nam Định vẫn còn V.League để quyết tâm. Sau trận này chúng tôi sẽ tập trung vào V.League và đặt mục tiêu có thành tích tốt nhất".

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận học trò của ông chơi chưa tốt: "Chúng tôi hôm nay thi đấu không tốt, chuyền hỏng nhiều, sức ỳ cầu thủ lớn. Có lẽ là do các cầu thủ của chúng tôi có thời gian nghỉ ít hơn so với đối thủ Viettel".

HLV Vũ Hồng Việt trả lời phỏng vấn họp báo sau trận đấu (Ảnh: Cao Oanh).

Hôm 7/7, CLB Nam Định đã có trận đấu với Công an Hà Nội cũng trên sân Hàng Đẫy, HLV Hồng Việt cho hay: "Tôi nghĩ BTC bốc thăm và sắp xếp từ đầu, nên tôi không phàn nàn lịch thi đấu khi phải thi đấu 2 trận trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu với Công an Hà Nội, các học trò của tôi đá tốt nhưng trận với Viettel FC sức ỳ lớn khiến họ nhập cuộc không tốt. Khi chúng tôi cắt bóng để tấn công thì lại mất bóng. Do đó chúng tôi đánh mất thế trận".

Đánh giá về cơ hội cạnh tranh chức vô địch V.League 2023, thuyền trưởng đội bóng thành Nam nhận định: "Top 8 V.League toàn những đội mạnh. Tất cả các đội đều có khả năng đoạt huy chương. Do vậy mỗi đội đều cần quyết tâm nhiều trận một, cố gắng giải quyết từng trận. Khi thi đấu không thành công thì áp lực rất lớn và áp lực đến từ nhiều phía. Nhưng phải có áp lực như vậy thì mình mới cố gắng, quyết tâm hơn".