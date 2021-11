Hô "đầy bình", khách mua xe điện VinFast tại Mỹ phải trả bao nhiêu tiền?

Hệ thống cột sạc cho EV tại Mỹ là công cụ vận động hành lang chính sách; đồng thời cũng là phương thức kinh doanh béo bở cho các ông chủ nên nó được "mở" để tiếp nhận nhiều nhận các loại EV khác nhau, thông qua việc chuẩn chung hoá hoặc chuyển đổi miễn phí cổng giao tiếp.



Khách mua xe điện VinFast tại Mỹ phải trả bao nhiêu tiền?

Electrify, Evgo & Tesla - tam đa ông trùm cột sạc tại Mỹ

Electrify America (EA) là một bộ phận của VWUS nhằm phục hồi danh tiếng của tập đoàn Đức sau bê bối "dieselgate" và thúc đẩy sự mở rộng tầm hoạt động của EV tại Mỹ. EA cung cấp chuẩn sạc CCS, CHADeMO and J1772™ connectors tương thích với hầu hết các loại EV trên thị trường. Cách tính phí sạc của EA được cho là cạnh tranh nhất trên thị trường khi sử dụng đơn vị kWh cho mỗi lần sạc.

Evgo thì ngược lại, tính theo phút sạc bạn mong muốn. Evgo cũng cung cấp các loại đầu sạc tiêu chuẩn CCS, CHADeMO tương thích với các mẫu xe BEV, PHEV, HEV cũng như đầu nối chuyển loại cho Tesla. Evgo được sở hữu bởi LS Power và kinh doanh dựa trên sự hợp tác với các hãng xe nội địa như GM.

Với khẩu hiệu "EV is only as good as its charging network", kể từ năm 2012 khi Tesla bắt đầu bán Model S, họ cũng bắt đầu xây dựng mạng lưới Supercharger của mình với tốc độ nhanh chóng. Hiện tại Tesla đang sở hữu 20K++ bộ sạc nhanh với hơn 2.000 trạm trên toàn cầu; trong đó một nửa đáp ứng cho nhu cầu tại Bắc Mỹ.

"Đầy bình" xe điện VinFast thì phải trả bao nhiêu?

Theo biểu giá mới nhất thì chúng ta sẽ phải trả cho EA/Evgo/Tesla lần lượt số tiền để sạc đầy bình cho e34 là $18.06/12.18/11.76; cho e35 là $38.7/26.1/25.2 và cho e36 là $45.58/30.74/29.68. Đây là mức giá ước tính chung, có thể thay đổi tuỳ theo bang cũng như người chủ nhượng quyền của cây sạc.

Như vậy có thể thấy mức chi phí phải trả cho Tesla Supercharger là rẻ nhất nên chúng ta cũng hiểu tại sao VinFast chọn công ty của Elon Musk làm bạn chơi.