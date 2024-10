Hồ sơ ấn tượng của ứng viên Phó Giáo sư sinh năm 1989, là Phó trưởng Khoa tại một học viện nổi danh

Theo kế hoạch, từ ngày 21/20 - 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024.

Trước đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024.

Danh sách mới nhất còn lại 598 ứng viên (danh sách công khai) được Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024. Trước đó, danh sách này là 673 ứng viên.

HĐGS ngành Kinh tế có 104 ứng viên, gồm 4 ứng viên Giáo sư và 100 ứng viên Phó Giáo sư. TS Lê Hải Trung, Phó trưởng Khoa Ngân hàng của Học viện Ngân hàng là một trong những ứng viên Phó giáo sư của ngành Kinh tế năm 2024.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2024, ứng viên Lê Hải Trung cho biết quê quán ở xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

TS Lê Hải Trung - Ứng viên Phó Giáo sư sinh năm 1989 thuộc HĐGS ngành Kinh tế 2024. Ảnh: TS Lê Hải Trung tại một sự kiện ở Học viện Ngân hàng hồi tháng 9/2024 (HVNH)



Ứng viên Lê Hải Trung tốt nghiệp đại học năm 2011, ngành: Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng.

Sau đó, năm 2013, ứng viên được cấp bằng thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính tại Đại học Leicester, Vương quốc Anh.

Năm 2019, ứng viên Lê Hải Trung nhận bằng Tiến sĩ ngành: Kinh doanh và Quản lý tại Đại học East Anglia, Vương quốc Anh.

Quá trình công tác của ứng viên Lê Hải Trung như sau:

Từ tháng 1/2013- 5/2020, ông là giảng viên Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

Từ tháng 6/2020 -12/2020, ông là Phó Trưởng bộ môn Kinh doanh Ngân hàng, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

Từ tháng 1/2021 - 4/2022, TS Lê Hải Trung đảm nhận chức vụ Trưởng bộ môn Kinh doanh Ngân hàng, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

Từ tháng 4/2022 – nay, ông là Phó Trưởng Khoa, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Đồng thời, TS Lê Hải Trung cũng là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của TS Lê Hải Trung là nghiên cứu về ổn định tài chính và hoạt động của ngân hàng thương mại; Nghiên cứu về kinh tế lượng tài chính và quản trị rủi ro.

TS Lê Hải Trung đã hướng dẫn 5 Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn ThS; chủ nhiệm 2 đề tài NCKH cấp Bộ đã nghiệm thu loại Giỏi; chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu loại Giỏi.

TS Lê Hải Trung đã công bố 40 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus; cụ thể, là tác giả chính của 8/8 bài, tác giả duy nhất của 5/8 bài và 7/8 bài có hệ số IF > 2, trong đó có 2 bài có hệ số IF > 10.

TS Lê Hải Trung là chủ biên của 1 sách tham khảo và thành viên của 1 sách tham khảo.

Trong quá trình công tác, TS Lê Hải Trung đã nhận nhiều bằng khen, danh hiệu như bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng năm 2023; Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp TP năm 2023; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Giấy khen của Giám đốc Học viện Ngân hàng về cá nhân có thành tích xuất sắc và nổi bật trong hoạt động Khoa học & Công nghệ các năm học 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024…

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2024, ứng viên Lê Hải Trung cho biết: "Tôi đã tham gia giảng dạy cho sinh viên bậc đại học và sau đại học hệ chính quy và liên kết quốc tế tại Học viện Ngân hàng cũng như tham gia giảng dạy, đào tạo cho các ngân hàng thương mại…

Tôi luôn quan tâm đến việc tự đào tạo, cố gắng học hỏi, cập nhật kiến thức thông qua việc tham gia các hội thảo quốc tế có uy tín như Diễn đàn Việt Nam về Ngân hàng và Tài chính (Vietnam Symposium in Banking and Finance) các năm 2021, 2022, trong đó tham gia với tư cách chủ toạ tại Diễn đàn Việt Nam về Ngân hàng và Tài chính năm 2022. Bên cạnh đó, tôi còn là phản biện của một số tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực như Financial Research Letters (ISI, IF 10.4); Financial Innovation (ISI, IF 8.4); Journal of Forecasting (ISI, IF 2.6); Plos ONE (ISI, IF 3.7);…

Tôi nhận thức rằng nghiên cứu khoa học vừa giúp mình nâng cao trình độ bản thân vừa giúp mình thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ khác. Do đó, tôi tích cực định hướng, hỗ trợ các giảng viên trẻ và hướng dẫn các bạn sinh viên tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ GDĐT, Học viện ngân hàng tổ chức, trong đó là trưởng 1 nhóm nghiên cứu mạnh của Học viện Ngân hàng…".