Một ứng viên Giáo sư 2024 giữ chức vụ cao, nghiên cứu ngành mũi nhọn của Việt Nam

Trong Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản năm 2024, có 2 ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư, trong đó có PGS.TS Phạm Quốc Hùng, sinh năm 1974, ở Bình Thuận. PGS Hùng hiện là giảng viên Cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

PGS Hùng được cấp bằng Đại học, ngành Nông - Lâm - Ngư, chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản tại Trường Đại học Thủy sản (nay là Trường Đại học Nha Trang) năm 1998. Ngành nuôi trồng thủy sản được công nhận là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Năm 2002, ông được cấp bằng Thạc sĩ, ngành Nuôi trồng và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản tại Học Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan. Vào năm 2010, ông tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ ngành Nông nghiệp, chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản và xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2016 ngành Thủy sản. Ông được công nhận chức danh Giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang, chuẩn chức danh Giáo sư tại Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản.

PGS.TS Phạm Quốc Hùng trong ngày bổ nhiệm chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: FPNT

Quá trình công tác của PGS Hùng như sau:

Từ năm 1998 đến năm 2010: Giảng viên, Khoa Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

Từ năm 2010 đến năm 2011: Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Cơ sở Sinh học nghề cá, Khoa Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

Từ năm 2011 đến năm 2013: Giảng viên, Trưởng Khoa Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

Từ năm 2013 đến năm 2022: Giảng viên Cao cấp, Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

Từ năm 2022 đến nay, PGS Hùng là giảng viên Cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS Hùng là Sinh lý và nội tiết sinh sản cá (Physiology and Reproductive Endocrinology in Fish). Chu kỳ phát triển tuyến sinh dục và sinh sản ở cá xương chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài và sự kiểm soát các quá trình sinh lý và nội tiết bên trong. Sinh lý và nội tiết sinh sản nghiên cứu quá trình phát triển tuyến sinh dục, đặc điểm sinh lý và sự thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ sinh sản, từ đó đưa ra các biện pháp nuôi vỗ thành thục, kích thích sinh sản và quản lý đàn bố mẹ hiệu quả.

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, ông đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và nhận bằng Tiến sĩ, trong đó hướng dẫn chính 2 nghiên cứu sinh và hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh.

Về hoạt động đào tạo, hơn 25 năm công tác tại Trường Đại học Nha Trang, PGS Hùng luôn cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Với vai trò là Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản (giai đoạn 2013-2022), ông đã quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại trường. Bài giảng thường xuyên được cập nhật kiến thức mới với thực tiễn sinh động từ đó truyền cảm hứng đam mê học tập, nghiên cứu cho sinhviên. Bản thân ông đã chủ trì và tham gia xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và đại học. Ông quan tâm đến đào tạo sau đại học và giảng dạy một số học phần Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước trong chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Cần Thơ cho ngành Nuôi trồng Thủy sản.

Giai đoạn 2009-2017, ông là điều phối phía Việt Nam các chương trình đào tạo ngắn hạn quốc tế hợp tác với Mạng lưới các Trung tâm Nuôi trồng Thủy sản châu Á Thái Bình Dương (Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific -NACA). Bên cạnh đó ông là trưởng tiểu ban nhóm ngành thủy sản thuộc Hội đồng khoa học đào tạo Trường Đại học Nha Trang; trưởng ban chuyên môn nhóm ngành thủy sản thuộcHồi đồng xây dựng chuẩn chương trình đại học khối Nông-Lâm-Thủy sản do Bộ GDĐT chủ trì; là thành viên Ban chuyên môn Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thú y, Môi trường và Bảo vệ môi trường thuộc Hội đồng tư vấn danh mục đào tạo năm 2022 của Bộ GDĐT.

Về nghiên cứu khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp do PGS Hùng chủ nhiệm đều hoàn thành đúng tiến độ. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp cơ sở khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Kết quả nghiên cứu được đưa vào bài giảng, sách tham khảo, sách hướng dẫn thực hành và giáo trình giảng dạy tại Trường Đại học Nha Trang.