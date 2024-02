Hồ sơ vụ án: Xe container đỗ ven đường đầy bí ẩn và hành động dã man của kẻ sát nhân

Xe container đỗ ven đường nhiều ngày , phủ kín rèm đầy bí ẩn

Ngày nào cũng vậy, anh N.V.T. (chủ quán nước) ở thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) lại mở cửa, tranh thủ lau dọn, quét quáy "cửa hàng" của mình để bày bán nước. Anh để ý có một chiếc xe đầu kéo đỗ tại đoạn đường 280 đã nhiều ngày. Bình thường, khu vực này khá vắng vẻ, cánh lái xe container thi thoảng vẫn dừng lại "chợp mắt" một chút. Tuy nhiên, anh T. chưa bao giờ thấy 1 chiếc xe đỗ lâu đến vậy. Mấy ngày trời, anh T. để ý không thấy tài xế nào xuất hiện, chiếc xe cứ nằm bất động, phủ kín rèm.

Chiều muộn 16/2/2017, tò mò, anh T. rủ 1 số lái xe khác tiến lại gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện 1 thi thể nam giới được quấn kín trong chiếc chăn bông bị trói ở ghế nghỉ phía sau cabin. Vụ việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công an huyện Lương Tài nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường kinh hoàng lộ ra khi cơ quan công an quyết định mở cửa xe. Những vết máu nâu đã khô vương vãi khắp cabin xe. Thi thể nạn nhân được cuốn bởi nhiều lớp chăn dày.

Hiện trường chiếc xe container đỗ ven đường nhiều ngày.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức thành lập Ban chuyên án để tiến hành điều tra.

Công tác khám nghiệm cho thấy, nạn nhân là nam giới, khoảng 38 - 42 tuổi, dáng người đậm, đã tử vong từ nhiều ngày trước và ở giai đoạn phân hủy. Cơ quan công an xác định, người đàn ông tử vong do bị nhiều vật sắc nhọn đâm. Trước khi bị sát hại đến chết, tay nạn nhân bị chói chặt bằng thắt lưng, còn chân bị trói bằng dây sạc điện thoại.

Trên cabin xe, cơ quan công an cũng phát hiện nhiều dấu đường vân khá rõ. Các vết màu nâu nghi máu vương vãi khắp nơi. Các giám định viên nhận định, trước khi bị sát hại, đã có một cuộc vật lộn dữ dội trong xe. Nạn nhân rất to cao, khỏe mạnh, nhiều khả năng hung thủ phải có từ 2 người trở lên mới đủ sức giữ và tấn công nạn nhân. Cùng với đó, căn cứ từ các vết thương có thể thấy hung thủ ra tay nhanh và quyết liệt.

Điều đặc biệt, trước khi bị chết, nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở nhưng sau đó vài phút đã tỉnh. Tuy nhiên, ngay sau đó dấu hiệu của sự sống này cũng bị chấm dứt bởi những vết đâm hiểm, sâu của kẻ thủ ác. Điều đó chứng tỏ hung thủ gây án rất quyết liệt, quyết sát hại nạn nhân đến cùng.

Cái chết bí ẩn

Hàng loạt các câu hỏi được Ban chuyên án đặt ra. Nạn nhân là ai, có quan hệ như thế nào với nghi phạm? Giữa nạn nhân và nghi phạm có mức độ mâu thuẫn ra sao mà hung thủ có thể ra tay tàn độc đến thế? Xung quanh khu vực chiếc xe đỗ, các điều tra viên không thu được thêm thông tin hay vật chứng gì. Ngay sau đó, các trinh sát nhận thấy, hiện trường tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, nhiều khả năng chỉ là hiện trường phụ, nạn nhân đã bị sát hại ở một địa điểm khác, rồi các đối tượng mang đến đây và bỏ lại.

Các thiết bị định vị trên xe có dấu hiệu bị tháo, điều này chứng tỏ nghi phạm là người thành thạo về xe đầu kéo, thậm chí là kẻ có kỹ năng lái xe container lâu năm. Công tác xác định danh tính nạn nhân được khẩn trương tiến hành.

Sau nhiều giờ xác minh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ nạn nhân là anh Nguyễn Văn P. (SN 1976, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là lái xe cho công ty chuyên chở thép tại Hà Nội.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tài xế container tử vong trong xe với nhiều vết đâm.

Làm việc với 1 công ty thép nơi anh P. làm việc, đơn vị này cho biết, chiều 14/2/2017, anh P. có nhận chở 34 tấn thép từ kho của công ty ở Hải Dương về TP. Hà Nội để giao cho khách hàng. Chiều cùng ngày, phía công ty vẫn liên hệ được với anh P. nhưng ngay sau đó, bộ đàm, điện thoại cũng như định vị của chiếc xe container hoàn toàn mất tín hiệu. Cũng bắt đầu từ đó, gia đình và công ty mất hoàn toàn liên lạc với anh P.

So sánh với thông tin được cung cấp, cơ quan công an nhận thấy, số thép 34 tấn đã không còn ở trên xe của anh P. khi được phát hiện. Vậy số thép này đang ở đâu trong khi khách hàng xác nhận chưa có ai giao hàng. Phải chăng, số thép chính là nguyên nhân khiến hung thủ phải ra tay tàn độc với nạn nhân?

Quá trình đi "giải mã" những ẩn số xung quanh vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Nạn nhân là người hiền lành, ít khi xảy ra mâu thuẫn với ai. Các nhân chứng chỉ là người phát hiện ra nạn nhân, không có một chút thông tin vào về hung thủ hay thời điểm gây án. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận nhân dân ở địa phương, cũng như với nhiều tài xế xe tải, xe container càng khiến các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án quyết tâm tìm ra nút thắt của vụ án.

Toàn bộ cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã được huy động để tham gia phá án. Nhiều cán bộ thuộc các đội của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lương Tài, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương... tổng cộng gần 200 cán bộ chiến sỹ đã được huy động tham gia chuyên án.

Còn tiếp