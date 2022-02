Tết Nhâm Dần 2022 với Hoàng Hương Ly có gì đặc biệt sau khi đăng quang Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021?

- Sau khi đăng quang, tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện khi trực tiếp đi trao tặng hơn 300 phần quà là các suất cơm chay, sữa… cho bệnh viện dưỡng lão và những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp được đi xe máy cùng mọi người để trao quà thiện nguyện. Thời tiết nắng nóng nhưng mọi mệt mỏi dường như tan biến khi tôi nhận được những lời cảm ơn hay đơn giản là thấy mọi người ăn ngon miệng những suất cơm từ thiện. May mắn với tôi là dù bản thân di chuyển khá nhiều địa điểm và tôi vẫn khỏe mạnh, bình an. Tôi càng thấy đồng cảm và muốn được san sẻ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Năm nay, tôi quyết định về quê hương Gia Lai sớm hơn 1 tháng trước Tết Nguyên đán để được sống chậm lại một chút, gói gọn cảm xúc bình yên bên gia đình sau một năm xa cách vì dịch bệnh.

Hoa hậu Hoàng Hương Ly: Giảm cân sau Tết không khó nhờ có “chìa khóa vàng”. (Ảnh: NVCC)

Những món ăn ngon, phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của gia đình Hoa hậu Hoàng Hương Ly là gì?

- Trong ngày Tết, nhà tôi vẫn giữ tục xông đất đầu năm, gói bánh tét, lì xì, đi lễ chùa và gửi những chúc Tết may mắn đầu năm đến mọi người.

Tôi quan niệm Tết là dịp sum vầy của gia đình nên dù công việc thế nào tôi vẫn sẽ tranh thủ về sớm để ở bên những người thân yêu.

Những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của gia đình tôi như: thịt kho, chả nem, mứt dừa, mứt gừng, bánh tét… Canh khổ qua nhồi thịt là món ăn tôi yêu thích.

Khi về đến nhà, tôi cũng dọn dẹp, làm vườn, trang hoàng lại nhà cửa cùng mẹ để đón Tết. Cho nên, ai nói Hoa hậu sẽ được miễn dọn nhà ngày Tết là không phải đâu nhé! (cười).

Hoa hậu Hoàng Hương Ly bên bố mẹ trong ngày Tết Nhâm Dần 2022. (Ảnh: NVCC)

Sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 54 kg và số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là: 86-60-96 cm. Có khi nào bạn bị áp lực vì chuyện giảm cân sau Tết để lấy lại vóc dáng?



- Không giấu gì chị, hiện tại tôi cũng đang khá "mũm mĩm" khi về nhà ăn uống có phần thả ga, được bố mẹ "chăm sóc đặc biệt" sau cả năm xa nhà.

Những ngày Tết, tôi cũng không tránh khỏi được việc có thể tăng 2, 3kg. Tuy nhiên, bản thân ý thức mình cần giữ vẻ đẹp ngoại hình và tôi yêu vẻ đẹp hình thể. Cho nên, tôi cố gắng cân bằng lại khẩu phần ăn uống, tập luyện để sớm lấy lại vóc dáng thon gọn.

Theo đó, mỗi ngày tôi đi bộ từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ hoặc có thể thay thế bằng việc tập yoga nhằm mang lại những lợi ích cho cơ thể.

Những món ăn giúp giảm cân sau Tết, giúp "đánh bay" những "bé mỡ" như: táo, khoai lang, rau xanh, gạo lứt và một số các loại hạt…

Đây là cách ăn kiêng (Eat Clean) vừa tốt cho sức khỏe vừa cho sắc vóc đẹp từng centimet sau Tết mà tôi nghĩ cô gái nào cũng nên thử qua nếu thật sự muốn có được một vóc dáng thon gọn.

"Những ngày Tết, tôi cũng không tránh khỏi được việc có thể tăng 2, 3kg", Hoa hậu Hoàng Hương Ly chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Có ý kiến cho rằng, việc tự nấu ăn sẽ dễ dàng giảm cân sau Tết. Quan điểm của bạn thế nào?

- Tự nấu ăn là "chìa khóa vàng" trong công thức giảm cân. Tuy nhiên, bản thân cũng phải xem xét kỹ lưỡng nếu không thì chính công thức này sẽ dễ gây ra những "tác dụng phụ" cho vóc dáng của mình. Do đó, bạn phải kiểm tra, xác định thành phần trong các món ăn của mình. Ngoài ra, những người muốn giảm cân cũng cần cho mình công thức nấu ăn hạn chế muối, chất béo xấu, kiểm soát lượng tinh bột và cả đồ ăn vặt trong thực đơn.

Chế độ ăn uống, tập luyện cụ thể của Hoa hậu Hương Ly thế nào để giảm cân sau Tết?

- Tôi lên lịch tập yoga 1 tiếng/ngày và lưu ý bản thân đã ăn nhẹ trước khi tập luyện khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Trong một tuần, tôi sẽ luân phiên thay thế bằng các bài tập cardio nhằm đốt mỡ kết hợp với đi bộ. Bơi lội cũng là một môn thể thao mà tôi yêu thích.

Về chế độ ăn uống với tôi đó là chế độ nhịn ăn gián đoạn - ăn kiêng Intermittent fasting (IF) là một thuật ngữ mô tả chế độ ăn uống có chu kỳ ăn và nhịn ăn. Đây là xu hướng lấy vóc dáng và sức khỏe phổ biến nhất trên thế giới.

Bản thân tôi đang sử dụng theo chế độ này để giảm cân, cải thiện sức khỏe và đơn giản hóa lối sống lành mạnh của chính mình.

Theo những nghiên cứu tôi tìm hiểu và được biết, chế độ ăn này có hiệu ứng mạnh mẽ trên cơ thể và não bộ của mình, thậm chí còn giúp bản thân sống lâu hơn.

Theo Hoa hậu Hoàng Hương Ly, tự nấu ăn là "chìa khóa vàng" trong công thức giảm cân. (Ảnh: NVCC)

Theo Hoa hậu Hoàng Hương Ly, những nguyên nhân nào dẫn đến thất bại trong việc giảm cân?

- Tôi nghĩ những nguyên nhân khiến cho việc giảm cân thất bại là:

1. Đặt ra những nguyện vọng phi thực tế cho chính mình

2. Không ngủ đủ giấc ngủ muộn là yếu tố gây béo phì

3. Ăn uống vội vã

3. Ăn quá nhiều và liên tục

4. Không cắt giảm carbohydrate

5. Và không kết hợp với các bài tập thể thao cardio

Và điều quan trọng đó là sự nỗ lực và mong muốn giảm cân của chính bạn có đủ lớn hay không? Nếu đủ thì chuyện giảm cân hay giảm cân sau Tết nói riêng đều trở nên dễ dàng.

"Ăn mặc gợi cảm có chừng mực, không quá phản cảm vì những ngày Tết sẽ gặp gia đình và rất nhiều người thân thiết", Hoàng Hương Ly chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Về bí quyết mặc đẹp, bạn có thể "mách nhỏ" cho những cô nàng dịp Tết Nhâm Dần 2022?

- Tôi nghĩ việc chọn trang phục nên phù hợp với vóc dáng của chính mình, không cần chạy theo xu hướng hay mốt. Bản thân hãy tự tạo phong cách cho chính mình.

Ngoài ra, những cô nàng nên biết cách lựa chọn màu sắc phù hợp với làn da của mình để lên đồ trong những ngày Tết. Về trang phục, tôi nghĩ cần tối giản và không cần quá cầu kỳ và nên lựa chọn phụ kiện phù hợp.

Ăn mặc gợi cảm có chừng mực, không quá phản cảm vì những ngày Tết sẽ gặp gia đình và rất nhiều người thân thiết. Cho nên, những bạn nữ ăn mặc có phần kín đáo cũng là một điểm cộng trong mắt gia đình người yêu hay bè bạn đấy. Tôi nghĩ vậy! (cười).

Trong năm mới 2022, Hoa hậu Hoàng Hương Ly có ấp ủ dự định gì trên cương vị mới?

- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Kế hoạch trong năm 2022 của tôi là quảng bá hình ảnh của quê hương Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, tôi sẽ thực hiện những chuyến thiện nguyện mang Tết đến cho người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn thật sự đang cần đến sự giúp đỡ. Tôi cũng có kế hoạch mang hình ảnh, địa danh nổi tiếng của Việt Nam để quảng bá đến bạn bè quốc tế.

Tôi rất mong muốn được thực hiện nhiều hơn những bộ ảnh đẹp để lan tỏa vẻ đẹp của đất nước Việt Nam.

Hoàng Hương Ly tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trong năm 2021. (Ảnh: NVCC)

Liệu rằng Hoàng Hương Ly có tiếp tục "chinh chiến" tại các cuộc thi Hoa hậu quốc tế trong thời gian tới?

- Tôi sẽ có một năm trải nghiệm trên cương vị đương kim Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021. Nếu được tiếp tục tham gia thử sức "chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế khác nữa thì tôi nghĩ sẽ là những hành trình thú vị và tôi rất muốn được tham gia.

Có thể tôi sẽ trở lại tham gia cuộc thi sắc đẹp trong tương lai nếu bản thân cảm thấy phù hợp và biết đâu tôi lại chinh phục những đỉnh cao nhan sắc khác (cười).

Những dự định và mong muốn trong năm 2022 của bạn là gì?

- Hiện tại, điều quan trọng nhất tôi mong muốn là hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm trên cương vị đương kim Hoa hậu Du lịch các Quốc gia trong năm 2022.

Trong những ngày đầu năm mới, tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp, lời chúc sức khỏe dồi dào, bình an, thịnh vượng đến cho mọi người. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022! Đa lộc đa tài đa phú quý. Đắc thời đắc thắng đắc nhân tâm!

Cảm ơn Hoa hậu Hoàng Hương Ly! Chúc bạn năm mới dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trên cương vị đương kim Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021!

Hoa hậu Hoàng Hương Ly gửi lời chúc mừng năm mới 2022 đến mọi người. (Nguồn clip: NVCC)