Hoa khôi bóng chuyền Hàn Quốc bất ngờ tự tử ở tuổi 25

Trong sự nghiệp thi đấu, Go Yoo-min đã chơi cho Hyundai Hillstate từ mùa giải 2013/2014 đến 2019/2020. Nữ VĐV này có nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao khá ấn tượng. Chính vì vậy, cô được liệt vào nhóm các hoa khôi bóng chuyền của Hàn Quốc.

Vào tháng 5/2020, Go Yoo-min tuyên bố giải nghệ khi mới 25 tuổi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng chú ý cho đến ngày 31/7, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận Go Yoo-min đã qua đời tại nhà riêng.

Theo tiết lộ của Joins, một đồng đội cũ của Go Yoo-min đã cố gắng gọi điện thoại cho cô nhưng không liên lạc được. Sau đó, người đồng đội này đã đến nhà của cầu thủ nữ xấu số nên đến nhà tìm rồi lập tức báo cảnh sát khi phát hiện bi kịch.

Go Yoo-min qua đời khi mới 25 tuổi

Sau khi điều tra, cảnh sát nhận định Go Yoo-min đã tự tử do không thấy có dấu hiệu nào của một vụ đột nhập hay sự xuất hiện của người lạ. Vào ngày hôm qua (2/8), MBC đã tiết lộ cuốn nhật ký của Go Yoo-min. Theo đó, cố VĐV bóng chuyền này đã phải chịu rất nhiều sức ép từ HLV trong thời gian còn thi đấu. Điều đó khiến cô thường xuyên phải dùng thuốc ngủ.

Là chủ công trong đội hình Hyundai Hillstate trong nhiều mùa giải, Go Yoo-min từng giữ vai trò trụ cột của đội bóng vốn quy tụ nhiều nữ tuyển thủ Hàn Quốc. Nhưng sau khi dính chấn thương nặng, Go Yoo-min đã chuyển sang chơi ở vị trí libero.

Do không đạt được phong độ tốt ở vị trí trái sở trường, Go Yoo-min đã bị chỉ trích rất nhiều. Đến tháng 3, Go Yoo-min quyết định chia tay Hyundai Hillstate. Ở thời điểm đó, trong nhật ký của mình, Go Yoo-min viết: "Tôi xin lỗi và cảm ơn người đã ủng hộ và cổ vũ tôi từ những ngày đầu. Tôi đã cố gắng hết sức cho đội bóng này, nhưng càng ở lại, tôi càng cảm thấy mình là một cầu thủ tệ hại và không có tự trọng".

Đến tháng 5, khi cảm thấy không còn đủ thể lực và phong độ tốt, Go Yoo-min đã giải nghệ. Nhưng ít ai ngờ rằng, hoa khôi bóng chuyền này lại bế tắc tới mức tự tìm đến cái chết ở tuổi 25.

Trước Go Yoo-min, vào đầu tháng 7, thể thao Hàn Quốc cũng từng rúng động vì VĐV Choi Sook-hyun tự tử ở tuổi 22 do bị đánh đập, lạm dụng. Sau đó, HLV và bác sĩ thể thao của Choi đã bị cách chức.