Góc khuất ngôi sao thể thao: Nghiện hút, nghiện bạo lực, tự tử...

Michael Jordan, kẻ ưa bạo lực

Michael Jordan là VĐV bóng rổ thành công nhất mọi thời đại, là chủ nhân của thương hiệu giày biểu tượng trong giới chơi sneaker (Air Jordan). Tuy nhiên, bộ phim tài liệu mang tên "Last dance" chiếu trên Netflix đã mang tới cho NHM một góc nhìn khác về Jordan. Hóa ra, ông là một kẻ rất ưa dùng bạo lực.

Michael Jordan.

Theo bộ phim Last dance và dựa trên cả các chi tiết trong cuốn sách "The Jordan Rules", Jordan được miêu tả là một… "bạo chúa" trong phòng thay đồ. Cựu cầu thủ Will Perdue kể lại, Jordan đối xử rất tệ với các thành viên trong đội. "Anh ta từng đánh tôi và không chỉ riêng tôi", Will Perdue nói. "Có một buổi tập tôi chặn được một cú lên bóng của Jordan. Anh ta tức tối rồi bắt đầu chửi tôi. Trong phần còn lại của buổi tập, Jordan 'cà khịa' tôi bằng lời nói và cả hành động bạo lực".

Bjorn Borg, gã nghiện ngập bệnh hoạn

"Bjorn Borg giống như một chiếc máy hút bụi vậy. Anh ta tiêu thụ một số lượng chất kích thích khổng lồ", cựu tay vợt Loredana Berte viết trong cuốn sách của mình về huyền thoại quần vợt Bjorn Borg.

Bjorn Borg.

Năm 1993, Borg bị vợ đệ đơn ra tòa ly dị cũng vì huyền thoại quần vợt người Thụy Điển đắm chìm quá sâu vào ma túy và gái mại dâm. Chuyện kể rằng Borg từng bò lê ở Milan van xin người qua đường cho ông thuốc để hút. Trong cơn phê ma túy, Borg gọi gái mại dâm về nhà và thậm chí đã rủ vợ cùng quan hệ.

Diego Maradona, con nghiện huyền thoại

Trong cuốn hồi ký của Claudia Villafane (người vợ đầu tiên của Maradona), bà khẳng định rằng Cậu bé vàng đã bắt đầu dùng ma túy từ năm 1983, thời còn thi đấu cho Barcelona. Từ việc chơi ma túy cho vui, Maradona dần trở thành một con nghiện thực thụ. Trong buổi lễ ký hợp đồng với Napoli, Maradona thậm chí đã trốn ra một góc để hít ma túy.

Diego Maradona.

Bản thân Maradona cũng nhiều lần thừa nhận rằng, sự nghiệp của ông chưa lên tới đỉnh cao cũng vì bản thân sa đọa vào ma túy. Cho đến bây giờ, khi đã trở thành HLV, Maradona vẫn chưa dứt khỏi các chất kích thích. Ông nhiều lần bị nghi ngờ đã dùng ma túy ngay trên băng ghế chỉ đạo. Maradona thậm chí đã nhờ các trợ lý của mình mua ma túy hộ trong thời điểm trận đấu diễn ra và dùng "nóng" ngay sau khi nhận được. Trong khuôn khổ VCK World Cup 2018, Maradona cũng được cho là đang phê ma túy khi ngồi trên khán đài theo dõi ĐT Argentina thi đấu.

Tiger Woods, gã nghiện sex

Tiger Woods là tay golf thành công nhất lịch sử môn thể thao này. Tuy nhiên, chứng nghiện sex đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời huy hoàng của anh. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2010, khi Woods và cô vợ Elin Nordegren phát sinh trục trặc trong hôn nhân. Ban đầu, truyền thông khui ra được khoảng 3 cô bồ của Tiger Woods.

Tiger Woods.

Tuy nhiên, càng đào sâu vào đời tư của Woods, truyền thông càng choáng váng vì số lượng phụ nữ đã từng lên giường với anh. Khi được bác sĩ yêu cầu viết tên của những cô gái anh đã từng lên giường, tay golf này liệt kê tới… 121 cái tên. Woods đã phải tham gia một khóa trị liệu chứng nghiện sex và trở lại vào năm 2013. Song chứng nào tật nấy, Woods tái nghiện.

Ian Thorpe, trầm cảm và tự tử

Kình ngư nổi tiếng nhất trong lịch sử bơi lội Australia, Ian Thorpe thừa nhận rằng, phần lớn cuộc đời niên thiếu của anh là những chuỗi ngày vật lộn với chứng trầm cảm. Ian Thorpe phải sử dụng rượu để xóa đi những suy nghĩ tồi tệ trong đầu. Anh tâm sự rằng bản thân chỉ có thể chìm vào giấc ngủ trong cơn say.

Ian Thorpe.

Rốt cuộc anh còn mắc thêm chứng nghiện rượu. Khi không có rượu, Ian Thorpe bị mất kiểm soát trong suy nghĩ. Anh từng nghĩ tới chuyện sẽ tự kết liễu cuộc đời mình nhưng may thay, bơi lội đã lôi anh ra khỏi suy nghĩ tiêu cực đó. "Có rất ít người hiểu tôi đã phải chiến đấu với những trạng thái tâm lý tồi tệ thế nào, ngay cả gia đình cũng không biết tôi bị trầm cảm", Ian Thorpe viết trong cuốn tự truyện của mình.