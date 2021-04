Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo chi tiết về người ngoài hành tinh

John Ratcliffe đưa ra thông báo về những báo cáo của chính phủ Mỹ

John Ratcliffe, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã chia sẻ thông tin mới về một báo cáo bao gồm một số lần ghi lại hình ảnh của UFO do Hải quân và Không quân Hoa Kỳ thực hiện. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã được gia hạn 180 ngày để công bố báo cáo sau khi kiến nghị được đưa vào dự luật cứu trợ Covid tháng 12 năm ngoái. Lầu Năm Góc và các cơ quan khác dự kiến sẽ chia sẻ những phát hiện của họ với công chúng vào ngày 1 tháng 6 năm 2021.

Ông Ratclife đã xuất hiện trên Fox News vào thứ Sáu tuần trước, chia sẻ rằng chính phủ Hoa Kỳ có bằng chứng về UFO siêu thanh, di chuyển mà không tạo ra tiếng nổ hay bất kỳ âm thanh nào - sóng xung kích của các vật thể này phá vỡ rào cản âm thanh gây ra. Ông cho rằng các vật thể bay không xác định có thể thực hiện các thao tác dường như không thể thực hiện được, đó là một dấu hiệu của công nghệ tiên tiến. Ông tiếp tục cho biết rằng: "Chúng ta đang nói về những vật thể đã được các phi công Hải quân hoặc Không quân nhìn thấy, hoặc được thu thập bởi hình ảnh vệ tinh, những vật thể này cho tới hiện tại chưa ai có thể giải thích được. Công nghệ của chúng ta vẫn chưa thể làm ra những hiện tượng đó hoặc di chuyển với vận tốc đó."

Bạn có tin rằng người ngoài hành tinh thực sự đã tới thăm chúng ta?

Ông Ratcliffe cũng tham khảo ba video clip do Lầu Năm Góc công bố vào năm ngoái, các đoạn video này được các phi công Hải quân Mỹ ghi lại. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng báo cáo sẽ chứa một lượng thông tin chi tiết hơn - không chỉ là những cảnh tượng do quân đội và vệ tinh thực hiện. Ông nói: "Báo cáo bao gồm một số thông tin tình báo chứ không chỉ dừng lại ở hình ảnh do phi công hay vệ tinh ghi lại." Bài phỏng vấn được thực hiện với người dẫn chương trình Maria Bartiromo trên kênh Fox News được phát sóng trên toàn cầu. Ông Ratcliffe cho biết rằng bản thân ông đã muốn công bố những phát hiện trước khi rời nhiệm sở nhưng ông đã không đủ thời gian.

Báo cáo về UFO có tiết lộ bằng chứng xác thực về hiện tượng người ngoài hành tinh hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Theo ông Ratcliffe, các quan chức sẽ tìm ra lời giải thích hợp lý cho những cảnh tượng bất thường này. Chúng có thể bao gồm các câu hỏi như "Liệu những sinh vật ngoài kia có công nghệ tiên tiến hơn chúng ta nghĩ hay không?" cũng như các hiện tượng đơn giản liên quan đến thời tiết. Ông cũng lưu ý: "Sẽ có những trường hợp chúng tôi đưa ra lời giải thích vẫn chưa thực sự tốt, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện nó."

Ông Ratcliffe đã chia sẻ một số thông tin quan trọng trên chương trình Fox News

Mời tới cuộc phỏng vấn còn có thêm Nick Pope, một nhân viên chuyên nghiên cứu về các trường hợp liên quan tới người ngoài hành tinh cho Chính phủ Anh. Ông Pope cho rằng tin tức đã làm thay đổi cuộc tranh luận xung quanh việc nhìn thấy UFO. Ông cho rằng: "Thông thường của chính phủ sẽ không bình luận về bất cứ lời giải thích nào đến từ quần chúng hay những chuyên gia xoay quanh những lần nhìn thấy UFO, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ mặc kệ, họ đã và đang âm thầm tìm kiếm để đưa ra những thông tin có căn cứ nhất."

Dự luật cứu trợ Covid được thông qua năm ngoái bao gồm một đề nghị giám đốc Tình báo quốc gia tiết lộ thông tin về các hiện tượng trên không chưa được giải thích rõ ràng. Dự luật có nội dung: "Gửi báo cáo trong vòng 180 ngày kể từ ngày ban hành Đạo luật, cho các ủy ban tình báo và lực lượng vũ trang của Quốc hội về các hiện tượng trên không không xác định."