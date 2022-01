Hòa Myanmar, ĐT nữ Việt Nam chính thức vào tứ kết Vô địch nữ châu Á

Tối qua tại bảng A, nữ Đài Loan đã đánh bại nữ Iran với tỷ số 5-0. Với kết quả này, nữ Đài Loan đã giành ngôi nhì bảng A (xếp dưới Trung Quốc) và chính thức đi tiếp. Trong khi đó, nữ Iran xếp thứ 3 chung cuộc với 0 điểm cùng hiệu số -12.

ĐT nữ Việt Nam có vé đi tiếp. Ảnh: SPORT

Theo quy định của giải, 3 đội đứng thứ 3 (sau khi đội thứ 3 bảng B và C trừ kết quả với đội đứng thứ 4 ở bảng tương ứng) sẽ so kè về thành tích để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định xong kết quả với đội nhất và nhì tại bảng C của mình. Theo đó, với 2 thất bại cùng tỷ số 0-3, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có 0 điểm và hiệu số -6.

Như vậy, nếu như ĐT nữ Việt Nam giữ được vị trí thứ 3 thì chúng ta chắc chắn xếp trên ĐT nữ Iran và giành quyền vào tứ kết. Do đó nữ Việt Nam chỉ cần không thua nữ Myanmar (đang có 0 điểm và hiệu số -7) là hoàn thành mục tiêu vào top 8 đội mạnh nhất châu lục.

Với lợi thế đang có, ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc chậm và để Myanmar ép sân. Phút 28, Trọng tài đã cho nữ Myanmar hưởng phạt đền sau khi Kim Thanh phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Thủ môn Kim Thanh đã bị đánh lừa ở cú đá penalty của số 7 Win Tun. Nữ Việt Nam bị dẫn bàn.

Trong thế trận khó khăn và bế tắc, ĐT nữ Việt Nam bất ngờ mở ra tia sáng với bàn thắng siêu phẩm phạt góc của Tuyết Dung. Đúng vào phút bù giờ, Tuyết Dung đã thực hiện cú sút phạt góc hướng thẳng về cầu môn đội bạn và bóng đã bay chuẩn xác vào lưới trong sự mừng rỡ của toàn thể đội bóng. Áp lực đã được giải tỏa đúng lúc.

Sang đầu hiệp 2, trong một tình huống tấn công tưởng rất bình thường, hàng thủ Việt Nam đã chơi không tốt để cho số 7 Win Tun thoải mái đưa bóng vào giữa khu vực 16m50 cho đội trưởng số 10 Khin Marlar Tun ập vào dứt điểm tung lưới Kim Thanh.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 64. Chúng ta được hưởng phạt đền sau khi Mỹ Anh bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, đội trưởng Huỳnh Như đánh lừa thủ môn để ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

Kết quả 2-2 được giữ nguyên đến trận đấu, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã giành vé vào tứ kết giải vô địch nữ châu Á 2022.

Đội hình ra sân nữ Việt Nam vs nữ Myanmar

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Dương Thị Vân, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Mỹ Anh.

Myanmar: May Zin Nwe, Aye Aye Moe, Chit Chit, Phyu Phyu Win, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Khin Marlar Tun, Naw Htet Htet Wai, Myat Noe Khin, Khin Than Wai.