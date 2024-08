Doanh thu từ mảng chăn nuôi của Hòa Phát tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sản lượng heo bán ra thị trường tăng và giá heo hơi ổn định hơn so với năm 2023. Giá heo tăng do nguồn cung nội địa giảm, số lượng đàn nái sinh sản giảm bởi dịch bệnh. Năm nay, thời tiết nắng nóng bất thường làm heo chậm lớn, dễ nhiễm bệnh, dẫn đến năng suất giảm. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung heo thương phẩm bán ra thị trường.

Để giảm thiểu tác động của dịch bệnh lan truyền, đặc biệt là dịch tả heo Châu Phi, Hòa Phát chủ động tăng cường, thắt chặt công tác an toàn sinh học; nâng cao sức khỏe đàn heo thông qua việc tối ưu hóa khẩu phần dinh dưỡng. Song song đó, Công ty cũng điều chỉnh khẩu phần phù hợp theo mùa và chú trọng công tác quản lý, chăm sóc vật nuôi giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Việc làm chủ công nghệ sản xuất giống, lựa chọn mô hình chăn nuôi hiện đại, bài bản là một yếu tố mấu chốt để Hòa Phát đảm bảo cung cấp heo thịt và heo giống chất lượng cao.

Hòa Phát cung cấp gần 300.000 con heo trong 6 tháng đầu năm.

Từ năm 2024, Hòa Phát bắt đầu bán heo giống hậu bị và đưa cụm trại Long Hà vào hoạt động, cung cấp heo thịt và heo giống cho thị trường miền Nam.

Hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi giảm và giá heo hơi tăng cao giúp biên lợi nhuận chăn nuôi tốt hơn. Trong bối cảnh đó, Hòa Phát đẩy mạnh bán heo giống hậu bị và heo giống thương phẩm, hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn, tiếp cận được nguồn heo giống chất lượng, năng suất. Về mảng phân phối heo thịt, Công ty sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao tỷ lệ móc hàm và chất lượng thịt để giữ vững thương hiệu, đảm bảo chất lượng và giá cả luôn nằm trong Top đầu thị trường.

Bắt đầu hoạt động chăn nuôi từ năm 2015, Công ty Cổ phần Phát triển chăn nuôi Hòa Phát có hệ thống trại chăn nuôi heo hiện diện tại các tỉnh Yên Bái, Hoà Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Bình Phước. Trang trại heo Hòa Phát áp dụng chăn nuôi theo quy mô lớn, hiện đại, khép kín và được chứng nhận quy trình chuẩn VietGAP. Công ty chuyên cung cấp heo giống và heo thịt chất lượng cao cho thị trường. Hiện tại, năng suất của Công ty đạt gần 35 con cai sữa/nái/năm, đứng Top đầu trong ngành chăn nuôi.