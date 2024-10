"Hoàng đế" Adriano: Sa ngã bằng gái, rượu, thác loạn và giờ sống ở khu ổ chuột

Đôi điều cần biết về Adriano

Adriano Leite Ribeiro sinh ngày 17/2/1982 tại Rio de Janeiro, Brazil. Adriano trưởng thành từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của Flamengo và được đôn lên đội một năm 2000. Sau hơn 1 năm thi đấu khá ấn tượng (ghi 16 bàn sau 59 trận), "Hoàng đế" được Inter Milan chiêu mộ vào tháng 8/2001 với giá 13,19 triệu euro.

Tuy nhiên, Adriano không thể cạnh tranh suất đá chính tại sân Giuseppe Meazza nên anh bị đem cho Fiorentina mượn trước khi gia nhập Parma vào tháng 8/2022 với giá 14,50 triệu euro.

Adriano từng được đánh giá là chân sút hàng đầu thế giới. Ảnh: Getty.

Trong màu áo Parma, Adriano đã chứng tỏ được giá trị và đẳng cấp khi ghi 26 bàn sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cũng trong thời gian khoác áo Parma, "Hoàng đế" ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Brazil ở trận giao hữu với Nigeria. Vì vậy, đến tháng 1/2004, Inter quyết định chi ra số tiền 23,40 triệu euro để mua lại chân sút sinh năm 1982.

Ở thời điểm bấy giờ, Adriano được đánh giá là "truyền nhân của Ro béo". Anh là mẫu trung phong cắm điển hình ở thời điểm bấy giờ khi sở hữu chiều cao 1m89, lối chơi tốc độ, khả năng càn lướt, chọn vị trí và dứt điểm tốt.

Khi đó, hậu vệ huyền thoại của Inter là Javier Zanetti đã nhận xét: "Adriano là sự kết hợp giữa Zlatan Ibrahimovic và Ronaldo de Lima nhưng anh ấy còn tốt hơn cả hai cái tên đó".

Tuy nhiên, sự phát triển của Adriano đã diễn ra không như kỳ vọng, bởi sau đó, anh đã đánh mất chính mình.

Hành trình sa ngã của Adriano

Biến cố trong cuộc đời Adriano xảy ra vào Hè năm 2024 khi người cha của anh là ông Hadrian qua đời ở tuổi 45 vì cơn đau tim. Đây là cú sốc rất lớn đối với chân sút mới 22 tuổi ở thời điểm bấy giờ.

Adriano sa sút phong độ trầm trọng vì những cuộc vui bất tận. Ảnh: Instagram nhân vật.

Sau khi cùng ĐT Brazil vô địch Copa America 2024, Adriano cho biết: "Tôi muốn dành danh hiệu này cho cha tôi. Ông ấy là người bạn vĩ đại nhất của tôi. Nếu không có ông, tôi sẽ không thể làm được điều gì".

Cựu danh thủ Javier Zanetti tiết lộ rằng, sau khi nhận được cuộc gọi báo tin cha qua đời, Adriano đã hét lên như một con thú bị thương. Đồng thời, anh đã đập vỡ chiếc điện thoại mà mình đang cầm trên tay.

Kể từ thời điểm này, Adriano đã suy sụp tinh thần và thường xuyên lao vào những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng. Đương nhiên, rượu và gái đẹp trở thành những thứ không thể thiếu. Thậm chí, chân sút sinh năm 1982 còn tìm tới ma tuý để giải sầu.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2007, Adriano đã thừa nhận: "Khi đó, tôi chỉ có thể tìm thấy niềm vui khi uống rượu. Tôi không thể ngủ nếu không uống. HLV Roberto Mancini và đồng đội đều biết tôi đã say khi đến tập luyện. Thậm chí, tôi đã trải qua cả đêm không ngủ và chỉ trong tình trạng say xỉn. Tôi thường vào phòng y tế của CLB và nói rằng mình bị đau cơ bắp để có lý do ngủ".

Adriano đến World Cup 2006 với nhiều kỳ vọng trong đội hình Brazil, nơi quy tụ những ngôi sao như Ronaldo de Lima, Ronaldinho và Kaka. Thế nhưng, Adriano chỉ ghi được 2 bàn thắng vào lưới Australia và Ghana. Thậm chí, khi "Selecao" để thua 0-1 trước Pháp ở vòng tứ kết, "Hoàng đế" gần như không có cơ hội chạm bóng.

Kể từ sau World Cup 2006, Adriano đã sa sút không phanh. Đến năm 2010, anh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Năm 2008, anh bị Inter Milan đem cho Sao Paulo mượn. Tại quê nhà, tiền đạo này thường xuyên bị phạt tiền vì vô kỷ luật.

Sau khi bị Sao Paulo trả lại cho Inter, Adriano lần lượt Flamengo, Corinthians, Atletico Paranaense và Miami United. Giữa năm 2016, anh chính thức giải nghệ.

Hồi tháng 3/2015, khi trong tài khoản vẫn còn rất nhiều tiền, Adriano đã một nhà nghỉ ở gần bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro. Đồng thời, anh còn gọi 18 gái làng chơi tới vui vẻ cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Tổng số tiền mà chân sút này chi ra cho bữa tiệc lên tới 30.000 bảng.

Không lâu sau khi giải nghệ, Adriano đã rơi vào tình cảnh trắng tay và phải trở về sống ở khu ổ chuột Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro giống như khi còn thơ ấu.