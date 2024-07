Tin sáng (30/7): Hoàng Đức khiến Thể Công Viettel... khó xử

Hoàng Đức khiến Thể Công Viettel... khó xử



Thời gian vừa qua, Hoàng Đức và Thể Công Viettel đã có những cuộc đàm phán nhưng không tìm được tiếng nói chung trng việc gia hạn hợp đồng mới. Vì vậy, khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 1/2025, Hoàng Đức sẽ chính thức chia tay Thể Công Viettel.

Hoàng Đức quyết định gắn bó với Thể Công đến khi hợp đồng chính thức hết hạn. Ảnh: Báo Hải Dương

Phía Thể Công Viettel sẵn sàng để Hoàng Đức ra đi trước khi mùa giải 2024/2025 bắt đầu. Tuy nhiên, Hoàng Đức lại bày tỏ nguyện vọng sẽ cống hiến cho Thể Công Viettel đến thời điểm cuối cùng của hợp đồng. Chính vì vậy, ban huấn luyện Thể Công Viettel sẽ khá khó xử khi không thể để một cầu thủ tài năng như Hoàng Đức ngồi dự bị, nhưng họ lại vấp phải khó khăn trong việc tìm phương án thay thế tiền vệ này ở giữa mùa giải tới.

M.U lên kế hoạch xây sân bóng mới

Theo The Athletic, Sir Jim Ratcliffe dự tính xây SVĐ mới thay thế Old Trafford, trị giá 2 tỷ bảng với sức chứa 100 nghìn chỗ ngồi, lớn nhất nước Anh. Hiện tại, SVĐ lớn nhất xứ Sương mù là Wembley với sức chứa hơn 90 nghìn người. Theo kế hoạch, trong thời gian xây SVĐ mới, M.U vẫn thi đấu ở Old Trafford.

De Gea chấp nhận giảm lương để đến Genoa

Tờ Marca tiết lộ thủ môn người Tây Ban Nha đã giảm đòi hỏi mức lương với Genoa, rào cản khiến 2 bên gặp khó trong việc ký hợp đồng. Vì thế, De Gea có thể sớm chốt giao kèo với đội bóng Serie A.

De Gea chấp nhận giảm lương để đầu quân cho Genoa. Ảnh: SP

Mbappe được tặng ô tô BMW I7 M70

Tờ Marca tiết lộ tân binh Mbappe đã được nhà tài trợ của Real Madrid, BMW tặng chiếc BMW I7 M70 trị giá 160 nghìn bảng. Chủ tịch Perez cũng sở hữu 1 chiếc xe loại này. Mbappe không thể lái chiếc BMW I7 M70 vừa được tặng vì chưa có giấy phép lái xe.

Inter Milan lên phương án thay Dumfries

Inter Milan hy vọng sẽ thuyết phục Denzel Dumfries kí hợp đồng gia hạn trong tuần tới. Nhưng nếu hậu vệ người Hà Lan từ chối, nhà ĐKVĐ Serie A sẽ đàm phán chiêu mộ Vanderson (Monaco). Hậu vệ 23 tuổi người Brazil được định giá khoảng 20-25 triệu euro.