Hoàng Vĩnh Nguyên ghi 4 bàn trong ngày ra mắt Cadiz CF

Hoàng Vĩnh Nguyên giúp fanpage của Cadiz CF hưởng lợi

Sự có mặt của Hoàng Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng mang tới những điểm nhấn, đặc biệt là trên fanpage chính thức của CLB Cadiz CF. Theo đó, nếu như trước đó, các bài đăng trên fanpage chính thức của Cadiz CF chỉ thu hút lượng tương tác hạn chế, khoảng vài trăm "like", cao nhất cũng chỉ đến khoảng 1.000 like. Tuy nhiên, trong 2 bài đăng liên quan đến Hoàng Vĩnh Nguyên, lượt "like" đều rất khủng.

Cụ thể, trong bài đăng giới thiệu về Hoàng Vĩnh Nguyên thu hút hơn 6.000 lượt "like" và hơn 100 chia sẻ. Còn bài đăng thứ 2 liên quan đến tiền vệ 21 tuổi người Việt Nam này, thu hút tới hơn 11.000 lượt "like" và hơn 400 lượt chia sẻ - kỷ lục kể từ khi trang fanpage chính thức của đội bóng vùng Andalusia đi vào hoạt động. Ở 2 bài đăng mới nhất liên quan đến Hoàng Vĩnh Nguyễn, số tương tác cũng lần lượt là 6.200 lượt "like" và 2.600 lượt like...

Ngoài ra, nhờ sự góp mặt của Hoàng Vĩnh Nguyên, lượt theo dõi trên fanpage chính thức của Cadiz CF cũng tăng đáng kể trong những ngày qua. Hiện trang fanpage này có khoảng 1,7 triệu lượt "like" và lượt theo dõi là khoảng 2 triệu...