Hoàng Vĩnh Nguyên mang tới kỷ lục hiếm có cho Cadiz CF

Không lâu sau khi lên đường sang Tây Ban Nha, cầu thủ trẻ Hoàng Vĩnh Nguyên đã có màn "ra mắt" đội bóng đang chơi ở La Liga, Cadiz CF. Trong thông báo được gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam vào chiều ngày 26/9/2023, CLB Cadiz CF đã chính thức ra mắt cầu thủ trẻ Hoàng Vĩnh Nguyên.

Đây có thể nói là một vinh dự với cá nhân Hoàng Vĩnh Nguyên cũng như với bóng đá Việt Nam. Cadiz CF xếp hạng 14/20 tại La Liga mùa trước. Ở mùa giải hiện tại, Cadiz đang xếp thứ 9 với 8 điểm. Đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Sergio Gonzalez.

Hoàng Vĩnh Nguyên trong màu áo Cadiz CF

Cadiz CF hưởng lợi từ Hoàng Vĩnh Nguyên

Về phía Cadiz CF, sự có mặt của Hoàng Vĩnh Nguyên đã nhanh chóng mang tới những điểm nhấn, đặc biệt là trên fanpage chính thức của CLB. Theo đó, nếu như trước đó, các bài đăng trên fanpage chính thức của Cadiz CF chỉ thu hút lượng tương tác hạn chế, khoảng vài trăm "like", cao nhất cũng chỉ đến khoảng 1.000 like. Tuy nhiên, trong 2 bài đăng liên quan đến Hoàng Vĩnh Nguyên, lượt "like" đều rất khủng.

Cụ thể, trong bài đăng giới thiệu về Hoàng Vĩnh Nguyên thu hút hơn 6.000 lượt "like" và hơn 100 chia sẻ. Còn bài đăng mới nhất liên quan đến tiền vệ 21 tuổi người Việt Nam này, thu hút tới hơn 11.000 lượt "like" và hơn 400 lượt chia sẻ - kỷ lục kể từ khi trang fanpage chính thức của đội bóng vùng Andalusia đi vào hoạt động.

Ngoài ra, nhờ sự góp mặt của Hoàng Vĩnh Nguyên, lượt theo dõi trên fanpage chính thức của Cadiz CF cũng tăng đáng kể trong những ngày qua. Hiện trang fanpage này có khoảng 1,7 triệu lượt "like" và lượt theo dõi là khoảng 2 triệu...

Hoàng Vĩnh Nguyên nhận được đánh giá tích cực từ Cadiz CF.

Về mặt chuyên môn, Hoàng Vĩnh Nguyên cũng đang để lại những ấn tượng nhất định. Theo đó, mới đây đại diện của Cadiz CF đã có những đánh giá tích cực về tiền vệ đến từ CLB TP.HCM sau 2 buổi tập: "Trong hai buổi tập, anh ấy đã thể hiện được đẳng cấp và kỹ thuật của mình, bất chấp sự khác biệt về hình thể. Đó là tín hiệu tốt".

Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ tiếp tục tập luyện trong thời gian này, điểm khởi đầu của tiền vệ 21 tuổi sẽ là ở đội B của Cadiz. Tại đây, cầu thủ của Việt Nam sẽ được đánh giá, huấn luyện và được các thành viên của đội bóng hỗ trợ.

Hoàng Vĩnh Nguyên là cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL JMG. Cầu thủ sinh năm 2002, quê ở Hà Tĩnh từng là thành viên của khóa 4 của HAGL JMG. Tiền vệ sinh năm 2002 đã chơi tốt ở giải U21 quốc gia 2021 trong màu áo HAGL. Sau đó, Vĩnh Nguyên đã được đưa về CLB TP.HCM. Ở V.League 2023, anh được tạo cơ hội thi đấu 10 trận cho CLB TP.HCM. Với những phẩm chất, kĩ thuật cá nhân hơn người của mình, Hoàng Vĩnh Nguyên được xem là "Xuân Trường đệ nhị" nhờ khả năng chuyền dài rất tốt.