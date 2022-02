Học sinh Hà Nội đi học lại ngày 8/2 vui mừng nhận lì xì đầu năm, trường chuẩn bị kỹ càng

Sáng nay (8/2), theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, dù trời mưa lạnh nhưng học sinh đi học đông đủ để gặp lại thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng học online ở nhà. Chia sẻ về buổi học đầu tiên của học sinh, cô Trịnh Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết: "Cả cô và trò đều rất vui mừng, háo hức. Nhiều học sinh đi học từ rất sớm. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trường đã phân luồng đón học sinh tại 3 cổng. Cổng số 1 và 2 dành cho các học sinh tự đi bộ đi học và bố mẹ đưa đón. Cổng phụ dành cho học sinh đi xe đạp.

Học sinh được chia cổng và phân luồng đến trường. Ảnh: Tào Nga

Tại các cổng có phân luồng, máy đo thân nhiệt và máy sát khuẩn tự động cùng giáo viên hướng dẫn cho học sinh đảm bảo giãn cách. Tương tự, các lớp học cũng sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh đảm bảo giãn cách, trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tại 2 cửa và khẩu trang dự phòng cho học sinh. Sáng nay, khối 8, 9 học buổi sáng, khối 7 sẽ học buổi chiều và khối 6 vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Ngay trong ngày đầu đi học, chỉ có 28/600 học sinh khối 8, 9 học trực tuyến. Đây là những học sinh thuộc diện F0, F1, đang ở địa bàn có vùng dịch cấp độ 3 và học sinh xin nghỉ ốm.

Phòng cách ly tại trường khi có giáo viên và học sinh nghi mắc Covid-19. Ảnh: Tào Nga

Theo cô Vân, ngay sau khi nhận được thông báo, nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch đón học sinh đi học trở lại. Ngày 28/1, trường tổ chức diễn tập công tác đón học sinh với 9 tình huống. Ngày 6/2, trường tổ chức khử khuẩn các lớp học và toàn trường, rà soát cơ sở vật chất, vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, nhà trường hướng dẫn cho học sinh biết cách tự theo dõi sức khỏe của mình và thông báo kịp thời cho giáo viên tại lớp. Nếu ở nhà thì thông báo cho phụ huynh để thầy cô và cha mẹ có phương án xử lý tình huống kịp thời đảm bảo sức khỏe cho các em.

Cô Trịnh Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân Trung lì xì cho học sinh. Ảnh: Tào Nga

Để đảm bảo chất lượng dạy học, cô Vân chia sẻ, mỗi khối sẽ có 2 lớp học được trang bị hệ thống internet, webcam kết nối âm thanh, hình ảnh rõ nét để chia sẻ lớp học trực tuyến qua nền tảng Zoom đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh học online. Chương trình học của học sinh học trực tiếp sẽ tập trung dạy kiến thức cốt lõi, cơ bản theo hướng dẫn của Sở và Phòng GDĐT.

Giáo viên và học sinh hân hoan trong ngày đầu trở lại trường. Ảnh: Tào Nga

Trước băn khoăn của phụ huynh về việc học sinh có tâm lý e ngại sau thời gian dài học online ở nhà, cô Vân cho biết nhà trường đã tạo hứng khởi cho các em ngay trong ngày đầu tiên đi học. "Nhà trường dành tiết học đầu tiên tổ chức công tác chào đón học sinh. Ngoài hướng dẫn các em quy định phòng chống dịch, giáo viên sẽ trò chuyện tư vấn tâm lý, phát thưởng học kỳ 1 và lì xì đầu năm.

Học sinh được giáo viên củng cố kiến thức. Ảnh: Tào Nga

Có mặt tại trường THPT Chu Văn An, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội chia sẻ: "Mong các em cố gắng học tập thật tốt để chuẩn bị kỳ thi sắp tới và không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, gia đình và Sở GDĐT dành cho các em. Bên cạnh đó, các em nhớ thực hiện tốt 5K phòng chống dịch Covid-19. Mấy ngày hôm nay, Hà Nội có nhiều ca mắc Covid-19, các em dù đã tiêm được 2 mũi vaccine nhưng không được chủ quan. Nhà trường cũng sẽ đảm bảo thiết bị máy móc và đường truyền để nếu không may các em là F0, F1 hay thuộc diện cách ly vẫn được học đầy đủ".

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội chia sẻ với học sinh trong ngày đầu đến trường sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Tào Nga

Cũng trong sáng nay, hơn 700 học sinh từ khối 7 đến khối 12 Trường THCS – THPT Ban Mai, quận Hà Đông đã quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19.

Học sinh được đo nhiệt độ trước khi vào trường. Ảnh: NTCC



Ngay từ sáng sớm, tập thể học sinh, giáo viên của trường hân hoan đón chào ngày đầu tiên đến trường sau những chuỗi ngày học trực tuyến vì dịch bệnh. Tất cả các học sinh đều tự giác theo dõi tình trạng sức khoẻ tại nhà, trang bị khẩu trang, sát khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào trường.



Với tinh thần truyền cảm hứng ngày đầu năm mới, ngay từ khi bước chân vào lớp học, các học sinh Trường THCS – THPT Ban Mai được tham gia hoạt động “gieo quẻ may mắn”. Đó là các câu đối hay, lời chúc đẹp, câu chữ mang ý nghĩa giáo dục giúp các học sinh có một tâm thế hứng khởi, vui vẻ khi đến trường. Ảnh: NTCC



Thầy Nguyễn Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Ban Mai chia sẻ: "Nhà trường chủ động thích ứng với tình hình mới, sẵn sàng các phương án để đảm đón học sinh quay trở lại trường an toàn sau thời gian dài nghỉ chống dịch. Hiện nay, 95% học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, 98% CB – GV – NV đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Sĩ số các lớp duy trì trạng thái ổn định, với 75% tổng số học sinh từ khối 7 đến khối 12 đến trường học trực tiếp, 25% còn lại gia đình học sinh đang trong diện đang theo dõi, điều trị, hoặc nằm trong vùng đỏ, vùng cam. Nhà trường xây dựng song song 2 phương án dạy học trực tiếp và gián tiếp để thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế. Tại các lớp học được bố trí camera trực tuyến, đảm bảo đường truyền kết nối ổn định để giúp các con học sinh đang trong tình trạng F0, F1 hoặc nằm trong vùng đỏ, vùng cam được học online, theo kịp các bài giảng trên lớp. Ngoài ra, trường đã bố trí các khu vực để các thầy cô giảng dạy trực tuyến tại trường sau những giờ học trực tiếp...".



Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Quý Trang, Phó trưởng phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm cho biết: "Hiện tại quận có 10 phường thì có 9 phường ở cấp độ 1, 2 sẽ đi học trở lại. Duy nhất phường Xuân Phương đang ở cấp độ 3 nên học sinh tiếp tục học trực tuyến".

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng phòng GDĐT huyện Chương Mỹ, huyện có 3 xã Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hoà thuộc cấp độ 3, tương ứng 3 trường THCS trên địa bàn sẽ học trực tuyến. Thêm vào đó, huyện còn 3 trường chưa đảm bảo điều kiện an toàn đón học sinh (THCS Bê Tông, THCS Xuân Mai B và THCS Phụng Châu). Với các trường đủ điều kiện, mọi công tác đã sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Tại huyện Mê Linh còn duy nhất xã Chi Đông thuộc vùng cam. Thông tin từ Trưởng phòng GDĐT huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu cho hay, chỉ trường THCS Chi Đông cho học sinh lớp 7 đến 9 học trực tuyến còn lại học sinh lớp 7 đến 12 tại các địa bàn còn khác của huyện đều đến trường vào sáng nay.

Tại huyện Ứng Hòa, ngày 8/2 đồng loạt học sinh các lớp từ khối 7 đến khối 12 cũng đến trường trở lại. Sau 8 tháng tạm nghỉ ở nhà, học online, từ sáng sớm các học sinh đã hồ hởi di chuyển đến cổng trường, thực hiện các biện pháp phòng dịch, đi theo đường phân luồng để vào lớp học. Đặc biệt, nhiều trường đã phải xây dựng chương trình học tập phù hơp với điều kiện thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng trường THCS Viên An Đinh Hoàng Uy cho biết: "Trường THCS Viên An (xã Viên An, huyện Ứng Hoà) do có 2 học sinh F0 ở khối lớp 7 và 8 nên nhà trường đang tổ chức học đồng thời giữa học trực tuyến và trực tiếp".

Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, ngày 10/2 sắp tới, học sinh lớp 1-6 của 18 huyện, thị xã sẽ đi học trực tiếp và dự kiến học sinh nội thành sẽ đi học vào ngày 21/2.