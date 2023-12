Học sinh trung học cơ sở tại TP.HCM được miễn học phí

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp HĐND. Ảnh: Thành Nhân

Học sinh THCS công lập và ngoài công lập đều được miễn học phí

Theo đó, năm học 2023-2024, tùy cấp học, nơi ở, học sinh được hỗ trợ học phí từ 100.000 đến 300.000 đồng mỗi tháng.



Đối tượng áp dụng của nghị quyết là trẻ em mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.

Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Thời gian áp dụng 9 tháng năm học 2023-2024. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách TP theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Tổng kinh phí dự kiến thực chi hỗ trợ là 1.847 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh THCS là 1.108 tỷ đồng (công lập 1.042 tỷ đồng, ngoài công lập: 66 tỷ đồng).

Như vậy, điểm mới đặc biệt của nghị quyết là toàn bộ học sinh THCS tại TP.HCM sẽ không phải đóng học phí. Học sinh bậc tiểu học miễn học phí theo quy định của nhà nước; trẻ mầm non, học sinh THPT đóng học phí năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022

Các đại biểu HĐND cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về hỗ trợ cho học sinh xã đảo Thạnh An (Cần Giờ).

Theo UBND TP.HCM, xã Thạnh An được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay chưa có chính sách ưu đãi đặc thù đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại xã đảo.

Mức hỗ trợ học phí cho học sinh TP.HCM

Đặc thù hoạt động kinh tế người dân trên xã đảo là đánh bắt thủy sản, làm muối, phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Việc đóng tiền ăn, tiền học tạo thêm gánh nặng cho người dân. Trên thực tế, các cơ sở giáo dục ở xã không thu được tiền học phí công lập và tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của số học sinh trong diện phải thu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà trường.

Nghị quyết HĐND TP quyết định hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông (gồm THCS và THPT) cư trú ở xã đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã, năm học 2023-2024 đến 2025-2026 bằng với mức học phí tại Nghị quyết 16 của HĐND TP.HCM (từ 100.000-200.000 đồng/học sinh/tháng).

Từ năm 2026-2027 trở đi, hỗ trợ mức học phí do HĐND TP.HCM quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

TP.HCM cũng hỗ trợ thêm tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh, áp dụng từ năm học 2023-2024. Mức hỗ trợ 135.000 đồng/học sinh/tháng ở bậc tiểu học; 180.000 đồng/tháng ở bậc THCS và 280.000 đồng/tháng ở bậc THPT.

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non cư trú ở xã đảo Thạnh An đang học tại xã này là 160.000 đồng/tháng; tiền đò và ăn trưa cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An (gồm tiểu học, THCS, THPT) là 990.000/học sinh/tháng. Thời gian áp dụng từ 1/1/2024 và không quá 9 tháng/năm học.

Dự trù kinh phí thực hiện 4 chính sách trên là hơn 1,35 tỷ đồng/năm, từ nguồn ngân sách thành phố.